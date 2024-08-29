В Пермском крае финишировала приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет».

Приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет» в Пермском крае завершила свою работу 15 августа. В техникумах и колледжах проекта было доступно 6 тысяч бюджетных мест. С начала кампании было подано свыше 23 тысячи заявлений на обучение.

Как рассказали в краевом Минобре, наиболее востребованными специальностями и профессиями у абитуриентов стали информационные системы и программирование – зафиксировано до 29 заявлений на место, на аддитивные технологии подано 14 заявлений на место, следующими популярными направлениями стали преподавание в начальных классах и оператор станков с программным управлением – 11 заявлений на место.

Конкурс на дошкольное образование, наладчика станков и оборудования в механообработке, управление качеством продукции, процессов и услуг и производство авиационных двигателей составил до восьми заявлений на место. В период работы приемных комиссий с абитуриентами работали педагоги, наставники, представители работодателей, а также более 250 студентов-амбассадоров проекта.

Как поделился амбассадор Профессионалитета Ярослав Кузмин, который получает профессию оператора станков с ЧПУ, его ожидания от программы оправдались и открылись возможности для трудоустройства благодаря участию в проекте. «Когда я только пришел на первый курс, меня без опыта взяли на завод ОДК-Пермские моторы. После прохождения практики я заключил договор с предприятием на 3 года», – отметил он.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал важность федерального проекта для подготовки кадров. «В регионе развиваются уже 10 кластеров, еще два начнут свою работу с 2025 года. Нам нужны квалифицированные кадры. Системное сотрудничество колледжей и техникумов с бизнесом поможет в решении задачи по обеспечению отрасли специалистами», – добавлял он.

Напомним, в Пермском крае с 1 сентября начнут работу 10 кластеров. Они ориентированы на отрасли машиностроения, металлургии, железнодорожного транспорта, сельского хозяйства. А также на медицину, педагогику, топливно-энергетический комплекс, химическую отрасль

Напомним, благодаря «Профессионалитету» студенты пройдут программы обучения, разработанные совместно с работодателями, освоят востребованные специальности, получат опыт работы на производстве, а также им будет оказано содействие в трудоустройстве в ведущие отраслевые компании страны.

Всего в перечне программ подготовки в пермских учреждениях среднего профессионального образования включено 38 профессий и специальностей. Ключевые инициативы проекта «Профессионалитет» – максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям и трудоустройство.

Для мотивации школьников на получение профессии проводится совместная профориентационная работа колледжей и работодателей-партнеров в рамках единых дней открытых дверей, классных часов, родительских собраний, экскурсий на предприятия.

Подробную информацию о колледжах и компаниях – участниках федерального проекта «Профессионалитет» в регионах страны можно узнать на сайте.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края