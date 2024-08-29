Семья Гвоздецких приехала в Осинский городской округ 24 года назад с Молдавии, из Приднестровья. Семь лет супруги живут в д. Тишкова, где вот уже два года Людмила является старостой. Жизнь в деревне Гвоздецким пришлась по душе: здесь и воздух чище, чем в городе, и спокойней. Многие годы тишковцев волновала одна большая проблема – водоснабжение. Из-за ветхих труб случались частые порывы. Но благодаря заботе краевой, местной властей и средствам регионального проекта «Комфортный край», инициированного губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, проблему удалось решить.

Правительством Пермского края совместно с муниципальными образованиями Пермского края ещё в 2022 году была проведена работа по формированию комплексных планов развития муниципальных образований Пермского края. Данные планы сформированы по приоритетным направлениям развития территорий на ближайшую перспективу до 2030 года и включают наиболее значимые мероприятия, реализация которых непосредственно повлияет на создание комфортных условий проживания жителей. По итогам рассмотрения комплексных планов определены наиболее приоритетные направления, учитывающие мнение жителей территорий, глав и депутатов муниципальных образовании. Они объединены в шесть приоритетных направлений регионального проекта «Комфортный край», включающих следующие мероприятия: «Школьный двор» (благоустройство территорий школ), «Новый клуб» (строительство домов культуры, сельских клубов), «Культурная реновация» (реконструкция, капитальный ремонт домов культуры), «Наша улица» (устройство (ремонт) тротуаров и уличного освещения), «Школьная остановка» (замена и установка остановочных павильонов, на которых осуществляется посадка детей для подвоза к образовательным учреждениям и обратно) и «Качественное водоснабжение» (капитальный ремонт, ремонт сетей водоснабжения, водозаборных сооружений, водонапорных башен). Отметим, что в целом финансирование проекта на 2023 – 2025 гг. составляет порядка 6,8 млрд рублей. Из них в 2023 году – 1 млрд рублей, в 2024 г. – 2,7 млрд рублей, в 2025 г. – 3,1 млрд рублей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что программа «Комфортный край» направлена на создание комфортных условий проживания прежде всего в территориях региона.

В настоящее время в ряде территорий ведутся работы по реконструкции систем водоснабжения. «Чистая вода является первостепенным залогом здоровья и благополучия жителей. Можно вкладывать много средств в благоустройство дворов и другие проекты, но если при этом у людей из-под крана бежит непригодная для питья вода, то ни о каком улучшении качества жизни речи быть не может. Поэтому реализация проектов реконструкции систем водоснабжения очень важна», – акцентировал глава Прикамья.

Таким образом, благодаря осуществлению направления «Качественное водоснабжение» региональной программы «Комфортный край» сразу в двух населённых пунктах Осинского городского округа – с. Гремяча и д. Тишкова – в этом году заменили часть водопроводных сетей.

В д. Тишкова это участок протяжённостью 650 метров. Новые трубы проложили в переулке Вишнёвом, улице Тихой и части улицы Юбилейной. И, что важно, по словам старосты деревни, на период работ жителей не оставили без воды.

«Хорошо, что нам наконец-то решили заменить водопроводную сеть, потому что старые трубы очень ветхие, тонкие и даже дырявые, как решето. Это было видно, когда их демонтировали. Я сама как староста деревни смотрела, мне мастер показывал. Кроме того, у прежних труб и диаметр маленький, а сейчас заменили на пластиковые, современные. Теперь, надеюсь, проблема «обезвоживания» деревни останется в прошлом. Спасибо всем, кто помог решить её», – поделилась Людмила Гвоздецкая.

Примечательно, что Тишкова с каждым годом всё застраивается и растёт. Есть как постоянные жители, так и дачники.

В с. Гремяча на улице Азина проведена замена сети общей протяжённостью 1,5 км. Помимо этого, специалистами установлено восемь пожарных гидрантов, что значительно повысило уровень безопасности в селе. Общая сумма работ составила 4 млн 490 тыс. рублей, из которых 75% профинансировано из краевого бюджета, а 25% – из бюджета муниципалитета.

Надежда Бусовикова, первый заместитель главы Осинского городского округа, в интервью отметила: «Более 6 млн рублей в этом году направлены на мероприятия, связанные с реконструкцией системы водоснабжения именно сельских территорий. Совместно с МУП «Водоканал-Оса» администрация округа определила самые критичные участки к ремонту. В настоящее время по обоим населённым пунктам подрядчик выполнил работы на сто процентов, то есть трубы заменены, все подводки, колодцы, задвижки сделаны. Всё выполнено в срок».

Как заверили в администрации, последующие мероприятия по благоустройству после реконструкции водопровода, а точнее восстановление дорожного полотна, подсыпка грунта после его усадки и прочее, будут выполнены в осенний период.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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