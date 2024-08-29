Фермер – это звучит гордо!

Старожилы говорят: «Деревня стала другой. Раньше встанешь раненько, петухи поют, коровы мычат, трактора уже в поле тарахтят. А нынче… Сейчас корову-то дети только на картинке видят. Во многих деревнях да сёлах КРС по пальцам можно сосчитать. Во все времена коровушка в хозяйстве главной кормилицей считалась. И в каждом дворе одна, а то и две их было. Теперь корова в деревне почти исчезающим экземпляром стала».

А вот Роман Шестаков, глава КФХ, с детства знает, как со скотиной управляться. Его родители к крестьянскому труду приучили.

Народная мудрость говорит: «Где внимание и уход – там хороший скот». Так и есть. Поэтому, признаюсь, с удовольствием приезжаю на ферму Шестакова. Всё здесь оборудовано по уму, и порядок взору приятен.

И, надо заметить, не первый год на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Романа Александровича проводятся окружные конкурсы операторов машинного доения и техников-осеменаторов. Вот и в этот раз на его образцово-показательной ферме в д. Верхняя Чермода собрались лучшие из лучших представители хозяйств Осинского городского округа.

Экзамен по профессии

В положенный час на ферме становится оживлённо. Сюда на традиционное мероприятие, проводимое специалистами управления экономического развития администрации округа, съезжаются работники сельскохозяйственной отрасли. В этом году в конкурсных испытаниях отваживаются участвовать семь специалистов – три техника-осеменатора и четыре доярки. Это представители четырёх предприятий: КФХ Шестаков Р.А., ООО «Итера», КФХ Смолоногина Н.В. и ООО «МПК-Арти».

В парадной форменной одежде прибыли они, чтобы показать свои умения, поделиться опытом да у коллег чему-то поучиться. К слову сказать, работники села ежегодно демонстрируют профессиональное мастерство, поднимая тем самым престиж профессии. Поэтому смотр-конкурс стал практически неотъемлемой частью их труда. И, кстати, победители муниципального конкурса традиционно представляют честь Осинского округа на краевом уровне.

Торжественная часть мероприятия начинается с приветственного слова Александра Ивановича Шестакова, отца руководителя КФХ. Сегодня он встречает гостей. Перекличку на построении проводит заведующий Гремячинским СДК Татьяна Артамонова. Нотку праздника музыкальным подарком вносит Вячеслав Белобородов.

Официальную часть открывают начальник управления развития экономики, имущественных и земельных отношений администрации Осинского округа Татьяна Бушуева и заведующий отделом развития экономики Елена Мазунина, которая рассказывает о ходе конкурса и представляет членов жюри.

Все слова пожеланий сказаны, напутствия даны, и конкурс стартует. Начинается он с первого этапа соревнований – теоретического. Участники, выдерживая экзамен в формате тестирования, показывают знания правил техники безопасности, охраны труда, технологического процесса доения и осеменения, а также физиологии животных.

А дальше – на работу, как на праздник… Волнительный момент жеребьёвки, и каждому номеру конкурсанта соответствует номер животного. Далее – практический этап, конкурсанты расходятся по территории животноводческого комплекса.

В одном месте происходит разборка и сборка доильного аппарата. Оператор машинного доения на практике демонстрирует совершенство знания прибора, и в случае его поломки он должен устранить неполадки. В помещении тихо, идёт экзамен. За происходящим пристально следят два члена жюри.

Молча и сосредоточенно конкурсантка из ООО «МПК-Арти» Ольга Хохрякова быстро справляется с заданием. Действия её точны и практически доведены до автоматизма. Кажется, с поставленной задачей она справится и вслепую. И это неслучайно, ведь стаж работы в сельском хозяйстве экзаменуемой насчитывает аж 28 лет, да и в конкурсе она участвует не впервые. Причём Ольга несколько раз завоёвывала пальму первенства на муниципальном уровне и ездила на край.

Иду дальше. На табличке читаю: «Ректальное исследование. Подготовка к осеменению. Техника осеменения». Здесь свою сноровку демонстрируют техники по искусственному осеменению крупного рогатого скота. А всю работу, касающуюся воспроизводства стада и диагностики репродуктивных органов животных, судит специалист по воспроизводству КРС, ветеринарный врач из ООО «Пермское по племенной работе» Милад Бинияз.

– Ваша задача – после осмотра сказать, есть ли на яичнике фолликул и какого он размера, – даёт ценные указания экзаменатор.

И Елена Толстикова из КФХ Смолоногина Н.В., выполнив необходимые манипуляции по ректальному обследованию матки и яичников, подумав, даёт ответ. Видно, что животновод готовилась к зачёту и своё дело знает наизусть.

Ну, а здесь проявляют своё мастерство доярки. Не мешаясь, пытаюсь найти возможность сфотографировать происходящее. И тут не обходится без улыбки: некоторые бурёнки приветливо и с любопытством тянут морду к присутствующим на конкурсе «чужакам» – представителям СМИ. Одна «чёрно-белая рогатая дама» лизнула мне руку, другая успела «попробовать на вкус» штатив камеры у нашего видеооператора. Забавные и добрые животные с умными глазами!

Вот готовится к прохождению задания Ольга Маслова из КФХ Шестаков Р.А. Ей как хозяйке территории здесь, как говорится, должны и стены помочь… Для начала – подготовка вымени коровы к доению: поглаживая, массирует и моет. Таким образом женщина успевает настроить животное на предстоящую процедуру. И вот она уже одевает и подключает аппарат. Всё. Идёт, бежит, мчится молоко по прозрачному шлангу…

В сельском хозяйстве Ольга не новичок. В хозяйстве Романа Шестакова трудится с 2019 года. «Когда я пришла сюда, здесь было всего девять голов КРС, а в настоящее время насчитывается около 90 голов дойного стада и ещё молодняк. В целом получается около ста голов. В профессиональном конкурсе участвую постоянно. Стремлюсь быть первой! Муж сказал: «Хватит быть второй, давай уже лидирующие позиции занимай!», – делится конкурсантка.

Надо сказать, судейская комиссия из числа профессионалов сельского хозяйства и специалистов развития экономики, имущественных и земельных отношений администрации Осинского округа придирчиво отслеживала все операции, оценивая объём и время выполнения работы, культуру труда, соблюдение технологии, знание теории, поэтому результаты подводили неспешно и тщательно – по сумме баллов.

Закончился конкурс награждением лучших, а мероприятие стало праздником людей труда.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора

ИТОГИ

Техники-осеменаторы: 1 место – Елена Пирогова (92, 5 б., КФХ Шестаков Р.А.), 2 место – Ольга Панькова (90, 8 б., ООО «Итера»), 3 место – Елена Толстикова (89,25 б., КФХ Смолоногина Н.В.).

Доярки: 1 место – Ольга Хохрякова (72,9 б., ООО «МПК-Арти»), 2 место – Анастасия Киселёва (70 б., ООО «Итера»), 3 место – Ольга Маслова (68,68 б., КФХ Шестаков Р.А.), 4 место – Татьяна Козлова (68,09 б., КФХ Шестаков Р.А.).

Господдержка в действии!

Крестьянский труд сегодня снова в почёте, и граждане всё чаще стали связывать свою судьбу с работой на земле. Доказательством тому служит факт, что на получение гранта «Агростартап» желающих становится всё больше.

В Прикамье проводится конкурсный отбор на предоставление гранта «Агростартап» для малых форм хозяйствования, который действует в регионе с 2019 года. Данная мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В 2023 году 22 начинающих фермера стали победителями конкурса и получили господдержку. В 2024 году отбор на предоставление субсидий в форме гранта «Агростартап» Министерством агропромышленного комплекса Пермского края продолжается. Заявки и документы принимаются с 1 по 31 августа. На момент 22 августа это сделали 26 жителей Прикамья, два из них – представители Осинского городского округа.

И, надо заметить, при поддержке краевой власти, Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Пермского края фермерское движение процветает. Оно стало настоящим драйвером развития агропромышленного комплекса Прикамья. С каждым годом это направление приобретает в нашем регионе всё большую популярность. Об этом говорит разнообразие сельскохозяйственной фермерской продукции, представленное на «Прикамском Агрофесте». Люди ценят её за высокое качество, а главное – за то, что она сделана с душой и любовью.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который лично участвовал в мероприятии всероссийского уровня, отметил большой вклад в развитие АПК прикамских фермеров. Именно для этого в регионе создаются комфортные условия для аграриев, обеспечивается получение государственной поддержки, внедряются меры стимулирования развития аграрного сектора экономики.