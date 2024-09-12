Благодаря приоритетному направлению «Школьный двор» регионального проекта «Комфортный край», который был разработан по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в этом году преобразилась территория школы № 1 имени Героя Российской Федерации Василия Павловича Брюхова.

Приятным и полезным подарком к начавшемуся новому учебному году стала для учащихся детско-спортивная площадка, расположенная на заднем дворе этого старейшего образовательного учреждения города Осы. Здесь каждую перемену звучат детские голоса и смех. Видно, что место, созданное для активного и тихого отдыха ребят, востребовано. Не пустует оно и после уроков. Четвероклассница Арина Петухова с удовольствием проводит своё свободное время с друзьями в этом уютном дворе. А всё потому, что «он красивый и чудесно смотрится» – считает девочка.

В соответствии с проектом здесь проведено уличное освещение, проложена тротуарная дорожка для прогулок, установлены беседка для отдыха с шахматным столом, скамейки – всё это ожидает детей в так называемой тихой зоне. В активной зоне установлены объекты для скалолазания, тренажёры, качели, настольные игры и прочее. Важно, что строители предусмотрели вопрос детской безопасности: эта часть завершена современным мягким покрытием.

Не забыли и об историческом событии, связанном с визитом в данное учреждение организатора и главного идеолога советского образования и коммунистического воспитания молодёжи Надежды Константиновны Крупской. Как дань памяти подрядчик заменил постамент к имеющейся скульптуре исторической личности и установил бюст в центр площади.

Напомним: здание первой школы имеет статус «Памятник архитектуры регионального значения». В 2007 году ему был проведён косметический ремонт и только в 2024-м состоялось масштабное преображение заднего двора школы. По словам директора Виктора Мингалёва, проект в первую очередь создавался для учащихся 1-4 классов, так как на сегодняшний день в основном здании учреждения они занимают почти половину от общего числа детей. «Мы стараемся облагораживать территорию, чтобы ребятам было приятно, и они с удовольствием шли в школу. По окончании учебного процесса оставались, общались, занимались спортом, играми. Пусть это пространство после отдыха поможет им облегчить непростой учебный процесс», – говорит Виктор Павлович.

Поводом для благоустройства территории и строительства детско-спортивной площадки стал региональный проект «Комфортный край», который стартовал в 2023 году. В неё входят шесть направлений: «Новый клуб», «Культурная реновация», «Наша улица», «Школьная остановка», «Качественное водоснабжение» и «Школьный двор».

Данная программа в 2023 году уже позволила сделать уютным двор школы № 3. Вообще благодаря краевой поддержке в ближайшие три года планируется преобразить уличные пространства на территории 195 образовательных учреждений Прикамья. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём Tелеграмм-канале написал: «В последние годы мы много вкладываемся в ремонты кабинетов, спортзалов, столовых, закупку нового оборудования и мебели, открываем профильные классы, «Точки роста». Но школьные дворы тоже являются частью образовательного пространства, и мы хотим сделать так, чтобы ребятам было интересно и полезно проводить там время».

Надо заметить, что прекрасный подарок в виде благоустроенной пришкольной территории к Дню знаний-2024 получили не только девчонки и мальчишки ОСОШ № 1, но и ученики Крыловской школы. Программа действует! Приоритетное направление «Школьный двор» направлено на создание современных внешних пространств школ, которые становятся центрами притяжения учащихся. И в этом тоже есть забота власти о подрастающем поколении.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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