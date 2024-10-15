Общественность поддержала проект главного финансового документа Прикамья на 2025-2027 годы.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс проект закона о бюджете региона на 2025 год и плановую трехлетку в Законодательное Собрание региона. При этом он впервые лично обсудил проект бюджета с общественностью. Диалог с представителями всех территорий края получился конструктивным.

Диалог

Необходимость нового формата очевидна: положения бюджета напрямую влияют на жизнь каждого муниципалитета и каждого их жителя, поскольку основная часть средств распределена по социально направленным статьям. Проект бюджета сформирован так, чтобы обеспечить жителям поддержку во всех сферах – в медицине, образовании, социальной помощи, транспорте и во многих других значимых для каждой семьи вопросах.

– Для нас важно, чтобы жители Прикамья понимали, как и за счёт чего формируется бюджет, какие приоритеты и задачи мы ставим. Вся наша работа нацелена на то, чтобы регион развивался, и каждая семья, каждый житель был уверен в своем будущем и будущем своих детей, – подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин.

На ближайшие три года основные параметры бюджета сформированы следующим образом: на 2025 год собственные доходы (без учёта федеральной помощи) составили 215,6 млрд рублей, в 2026 году – 223,9 млрд рублей, в 2027 году – 238,6 млрд рублей. При этом 60% собственных доходов составляют налоги промышленных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства, 34% – налоги физических лиц, в том числе от работников промпредприятий и МСП.

Порядка 70% всех расходов пойдут на социально значимые направления и выполнение социальных обязательств, включая введение новых мер поддержки жителей края.

– В таком формате бюджет обсуждается впервые, и я считаю его очень удачным, ведь на обсуждении присутствуют представители общественности со всего края. И мы видим, что бюджет представлен в динамике, нацелен на развитие, – оценил новую площадку для общения зампред совета ветеранов «Пермских моторов» Николай Найдёнов.

Здоровье

Беспрецедентные средства – 276,7 млрд рублей (с учётом средств ТФОМС) – в ближайшие три года будут направлены на развитие сферы здравоохранение. На эти деньги планируется построить 22 новых объекта, капитально и комплексно отремонтировать 54 медицинских учреждения региона, благоустроить 20 больничных территорий. Порядка 6 млрд рублей ежегодно будет направляться на лекарственное обеспечение прикамцев. На трёхлетку эта сумма увеличена в два раза. Продолжится реализация программы по борьбе с гепатитом С. Со следующего года впервые в перечень льготных лекарств будет включено предоставление пациентам со злокачественными новообразованиями таргетных препаратов для лечения в амбулаторных условиях. На эти цели в бюджете предусмотрено более 500 млн рублей ежегодно.

Глава Прикамья уточнил, что со следующего года будут введены дополнительные меры поддержки будущих специалистов-медиков. Впервые студентам и ординаторам, работающим в учреждениях здравоохранения, ежегодно будет выплачиваться по 100 тысяч рублей. Также на ближайшую трехлетку заложены средства на переобучение медицинских работников новым специальностям – на 200 человек ежегодно.

– Наш бюджет социально ориентирован, и это, наверное, главное. Ведь общая цель – добиться повышения качества жизни людей. Губернатор глубоко понимает суть проблем в сфере здравоохранения, и поэтому региональный бюджет выделяет значительные средства в дополнение к средствам национального проекта, – отметила профессор ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Юлия Каракулова.

По её мнению, в бюджете заложены адекватные объёмы финансирования на лекарственное обеспечение жителей края.

Образование

Значительные средства пойдут на развитие сферы образования. В 2025-2027 годах планируется построить 12 детских садов, 14 школ и 23 объекта инфраструктуры среднего профессионального образования, включая учебно-лабораторные корпуса и мастерские, общежития, спортивные комплексы. Дмитрий Махонин подчеркнул, что строительство будет идти не только в крупных городах, но и в небольших территориях.

На оснащение школ и учреждений среднего профессионального образования будет выделено более 870 млн рублей. На 2025 год предусмотрены средства на приобретение трёх мобильных кванториумов для Чайковского, Чусового и Березников.

Кроме того, планируется капитальный ремонт 40 школ. По решению Президента РФ Владимира Путина со следующего года программа будет расширена на детские сады и техникумы. Как сообщил Дмитрий Махонин, регион уже отправил заявку получение федеральных средств на ремонт 100 объектов в последующие годы и ожидает результатов. Со своей стороны, для обеспечения софинансирования в бюджете Прикамья предусмотрено 1,9 млрд рублей.

Также по региональному проекту «Комфортный край» в 2025 году будут благоустроены 88 школьных дворов.

Семья

Другая важная расходная статья бюджета Пермского края – социальная поддержка населения и развитие инфраструктуры социальной сферы. На эти направления из всех источников, в том числе, средств Социального фонда России, за три года будет направлено свыше 195 млрд рублей. Особое внимание в регионе традиционно уделяется семьям с детьми и поддержке рождаемости. С января 2025 года начнёт действовать студенческий капитал: более 134 тыс. руб. смогут получать мамы-студентки, которые родят детей в период с января 2025 года. Единовременные выплаты в том же объёме будут получать и семьи участников СВО при рождении детей.

Усилены меры поддержки по краевой программе «Молодая семья». Сейчас они получают выплаты 15% от расчётной стоимости жилья, а если в течение двух лет у её участников родится ребёнок, размер выплаты удвоится. Губернатор сообщил, что, если в течение трёх лет в такой семье родится ещё один ребенок, участники региональной программы получат дополнительную выплату в размере еще 50% от стоимости свидетельства на приобретение жилья.

Увеличивается объём финансирования мер поддержки для детей-сирот. На предоставление им жилья выделяется порядка 6,4 млрд рублей: принято решение на 70%увеличить плановую сумму расходов на сертификаты, приобретение и строительство жилья для этой категории граждан. За трёхлетку 1,5 тысяч детей-сирот смогут улучшить жилищные условия, рассказал Дмитрий Махонин.

– Отмечу, что в бюджете уделяется внимание вопросам привлечения кадров, поддержке молодых семей, развитию студенческих отрядов. Молодёжь должна развиваться, у неё должны быть возможности для самореализации – так мы сможем не только удержать свои молодые кадры, но и привлекать их из других территорий, – поддержал проект бюджета руководитель пермского отделения Российских студотрядов Алексей Блюмин.

Реабилитация

Продолжится строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов в Камской долине. Ежегодно социальную и медицинскую реабилитацию здесь смогут проходить более полутора тысяч детей. Еще 1,1 млрд рублей предлагается направить на возведение и реконструкцию 4 новых объектов. Например, здания для Центра для проживания ветеранов и инвалидов СВО в Перми мощностью 100 человек. Проектирование по нему уже началось.

С такой оценкой согласен ветеран СВО Александр Григоренко:

– В плане поддержки ветеранов СВО Дмитрий Николаевич подтвердил реализацию и развитие того, что уже осуществляются. Это выплаты для раненых бойцов, за новорожденных, чьими отцами являются участники СВО, медицинская и спортивная инфраструктура для ветеранов. Из последних инициатив – создание специального социального учреждения для тех, кто получил тяжелые ранения. Это хорошая новость, и мы, естественно, её поддерживаем, – прокомментировал Александр Григоренко.

Почти 1 млрд рублей будет направлен на ремонт и укрепление материально-технической базы 186 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, реабилитационных центров, центров социального обслуживания, других объектов отрасли.

Инфраструктура и ЖКХ

Не секрет, что изношенность коммунальных сетей – настоящая «головная боль» многих субъектов РФ. В 2025–2027 годах на модернизацию коммунальной инфраструктуры Прикамья предлагается направить 7,8 млрд рублей, из которых 3,8 млрд – средства краевого бюджета. В ближайшие два года будут переложены 200 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в 23 муниципалитетах. Для наглядности Дмитрий Махонин сопоставил их суммарную протяженность с расстоянием от Перми до Соликамска.

В рамках программы социальной догазификации на компенсацию расходов жителей суммарно за три года будет направлено 900 млн рублей.

– Если ранее мы компенсировали всем участникам программы расходы по доведению газа до домовладения, то сейчас приняли решение расширить меры поддержки на строительство сетей внутри дома, а также на установку газовой плиты, пункта редуцирования газа, отключающих устройств, приборов учёта газа всем участникам программы. Ранее такую поддержку получали только отдельные категории граждан, – напомнил Дмитрий Махонин.

Предусмотрены средства на дорожное строительство и развитие транспортной инфраструктуры Прикамья. В новом бюджете на три года на строительство и реконструкцию 25 дорожных объектов будет направлено за три года 36 млрд рублей. На ремонты и содержание 3,5 тысяч км дорог – 25 млрд рублей. Ещё 9 млрд рублей – на обновление местных дорог. На муниципальные и межмуниципальные маршруты выйдут почти 400 новых автобусов.

Кроме того, более 5 млрд рублей в ближайшие три года в бюджете заложены на переселение жителей из ветхого и аварийного жилья – условия проживания улучшат 9000 человек.

Добавим, что также в бюджете Пермского края на ближайшие три года запланированы средства на развитие туризма, реализацию инициатив граждан – средства, на почти 1100 проектов, а также реализацию регионального проекта «Комфортный край», а это и школьные остановки, объекты спорта, тротуары, освещение, и многое другое.

Елена Бардукова

По материалам газеты «Звезда» № 39 от 3.10.2024

МНЕНИЯ

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

– Для нас важно, чтобы жители Прикамья понимали, как и за счёт чего формируется бюджет, какие приоритеты и задачи мы ставим. Вся наша работа нацелена на то, чтобы регион развивался, и каждая семья, каждый житель был уверен в своём будущем и будущем своих детей.

Татьяна Васильевна Треногина, председатель Совета ветеранов Осинского городского округа:

– Считаю, что губернатор достаточно подробно остановился на основных разделах и направлениях бюджета: его доходной и расходной части, где, в первую очередь и с особым уважением, подчеркнул значительную роль и долю промышленных предприятий, нефтегазодобывающего комплекса в наполнении бюджета. Ведь, как сказал губернатор, прежде чем что-то распределять, надо заработать.

Безусловно, всех нас интересовало, на что будут направлены расходы. Дмитрий Николаевич подчеркнул, что расходная часть бюджета края имеет социальную направленность. Это здравоохранение, где в приоритете качество медицинской помощи, лекарственное обеспечение, в том числе и льготных категорий, развитие материально-технической базы и новые меры поддержки студентам медвузов, ординаторам. На социальную поддержку населения планируется потратить более 195 миллиардов рублей: это и региональные выплаты при рождении детей семьи участника СВО, студенческий капитал, помощь детям-сиротам, реабилитационный центр на 1500 мест, обновление инфраструктуры социальных учреждений. Также большая доля расходной части направлена на образование, в частности, планируется построить 12 детских садов, 14 школ, 23 объекта СПО. Только на развитие кабинетов технологии будет потрачено более 447 миллионов рублей.

Глава региона неоднократно останавливался на том, что жизнь и здоровье прикамцев должны быть на первом месте, а потому спортивная инфраструктура должна получить дополнительную поддержку: это десятки новых спортивных объектов, крытых ледовых, биатлонных трасс и трамплинных комплексов, школьных стадионов. Особую роль в духовной жизни человека играет культура, а потому строительство новых объектов, поддержка кадров, обновление МТБ также важны. Отдельно Дмитрий Николаевич остановился на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вопросы государственной поддержки промышленных предприятий, туризма, молодежной политики, создания комфортной среды проживания, социальной догазификации, расселения из аварийного жилья, строительства новых дорог, развития транспорта, в том числе, и водного также были отражены в докладе руководителя региона.

Я второй раз присутствую на встрече с нашим губернатором, и каждый раз отмечаю для себя, насколько он компетентен, глубоко погружён во все проблемы огромного региона, видит перспективы, он настоящий патриот, любит свой край, думает о его развитии, он открыт для людей, умеет вести диалог с молодёжью и уважительно, почтительно общается с нами, ветеранами.

«Когда мы вместе – всё реально» – эти слова были лейтмотивом всей встречи. И мы, действительно, почувствовали, что мы, прикамцы – одна команда, один народ, независимо от национальности, вероисповедания, места проживания. Только в диалоге, в совместном созидательном труде, уважении друг другу, готовности встать на защиту своей родины, дома, семьи мы преодолеем все трудности и обязательно победим.

Бюджет в цифрах

На 2025 год собственные доходы (без учёта федеральной помощи) составили 215,6 млрд рублей.

На 2026 год – 223,9 млрд рублей.

На 2027 год – 238,6 млрд рублей.

При этом 60% собственных доходов составляют налоги промышленных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства, 34% – налоги физических лиц, в том числе от работников промпредприятий и МСП.