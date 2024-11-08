В наше время молодёжь всё больше проявляет интерес к истории своего города и стремится узнать о его прошлом. Одним из увлекательных и познавательных способов получить новые знания является проведение краеведческого фотоквеста.

Подобная активность сочетает в себе элементы исследования и приключения, рассказывая участникам о важных исторических событиях и достопримечательностях их родного города. Такой квест был организован некоммерческой организацией АНО «Софья» с учащимися Осинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Российской Федерации В.П. Брюхова. Мероприятие проведено в рамках реализации гранта фонда культурных инициатив «Городская ретроспектива».

Площадкой для активности выбрали старую часть Осы, ведь известно, что наш город имеет богатую историю и достаточное количество достопримечательностей. Маршрут квеста включал в себя исторические места, запечатлённые на старых фотографиях, и интересные задания по теме. Таким образом молодёжь получила возможность активно поучаствовать в квесте и получить новые знания об истории своего города. Маршрут краеведческого фотоквеста был представлен в виде интерактивной карты с указанием последовательности локаций, также разработанной в рамках гранта.

В день проведения девять команд учащихся с 3 по 11 классы в сопровождении родителей и педагогов школы собрались на площади перед зданием Центра народной культуры. Погода была пасмурной, но это нисколько не повлияло на оптимистичное и боевое настроение участников, которые активно включились в выполнение заданий.

В первом – ребята с лёгкостью сделали креативное селфи у дома купцов Чердынцевых. Далее необходимо было сфотографировать волнорез с того же ракурса, каким он запечатлён на одном из исторических снимков. А, так как на волнорезе установлен памятник морякам, участники должны были станцевать зажигательный танец «Яблочко» и притом, записав видео, выложить в социальной сети «ВКонтакте» на странице АНО «Софья».

У бывшего дома купца П.С. Сафронова, где сейчас расположена почта, нужно было записать видеопослание потомкам. Хочется отметить, что дети с полной серьёзностью желали своим потомкам любить и беречь родной город, быть лучше своих предков, ответственно относиться к учёбе и выбору профессии и даже изобрести лекарство от рака.

На территории бывшего Успенского собора, а ныне краеведческого музея, участникам необходимо было сделать не только аналог исторического снимка, но и найти петуха и сфотографироваться на его фоне. А для этого ещё догадаться, что находится эта птица на крыше ротонды.

Далее дети увлечённо считали количество куполов у Свято-Троицкого собора, а у здания бывшего особняка Рыжикова сочиняли стихи про город Осу, ведь в настоящее время в этом историческом «месте» находится библиотека. У здания бывшего особняка купца А.И. Осипова, где сейчас находится Детская школа искусств, девчонки и мальчишки хором пели песню про дружбу, удивляя прохожих.

В завершение фотоквеста команды вновь собрались на общее построение. По общему мнению, мероприятие получилось очень интересным. Работники ООО «Прикамье» Александр Ажгихин и Данила Назаренко выступили как эксперты и члены жюри. Фотографии участников были проанализированы ими с точки зрения точности выполнения задания и креативности. Команда 7 «Б» класса «Дружба» по итогам состязания признана победителем. Она набрала наибольшее количество баллов и сделала наиболее интересные и оригинальные фотографии. Второе место присуждено команде 6 «А» класса «Персики». Третье место заняли самые юные участники команда 3 «А» класса «Малышарики». Все участники получили сладкое угощение от спонсора мероприятия ООО «Прикамье», победители награждены значками с атрибутикой нашего города.

Важно подчеркнуть, что главная цель краеведческого фотоквеста – познакомить молодёжь с историей своего города и побудить её активно исследовать его достопримечательности – организаторами достигнута.

Светлана ГУСЕВА

Фото Татьяны Еловиковой

МНЕНИЯ

Команда учащихся 7 «Б» класса:

– Мероприятие интересное. Нам очень понравилось бегать, фотографировать, петь и танцевать.

Марат Вотинов, родитель:

– Я очень рад участвовать в мероприятии, где дети могут более глубоко погрузиться в историю своего города. Нынешняя молодёжь, к сожалению, мало интересуется нашим прошлым. Такой квест позволяет ребятам узнать что-то новое в игровой форме. Было весело! Мы вместе танцевали, пели, даже сочиняли стихи.

Татьяна Козгова, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор ОСОШ № 1 имени В.П. Брюхова:

– Огромное спасибо организаторам за квест, который ещё раз напомнил всем о том, какой уникальный наш город Оса. Школьники с огромным желанием выполняли задание, у них горели глаза. Было интересно не только детям, но и взрослым. Очень важно, что мероприятие, которое получилось интересным, позитивным и информативным, даёт возможность ребятам и педагогам почувствовать себя одной командой.

Для всех, кто желает пройти фотоквест, публикуем сыслку на Яндекс Карты.

https://yandex.ru/maps/-/CDdk7WMr