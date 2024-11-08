Дорогие наши друзья, читатели газеты «Осинское Прикамье»! Наш конкурс архивных семейных фотографий «Листая старый альбом» завершился, и мы подвели его итоги.

25 октября в редакции газеты состоялось награждение его участников. На протяжении нескольких месяцев участники охотно присылали и приносили в редакцию свои старые чёрно-белые, а зачастую пожелтевшие от времени снимки с рассказом о событии, запечатлённом на них. Замечу, что всего на конкурс, проведённый в рамках реализации Президентского гранта фонда культурных инициатив «Городская ретроспектива», нами было принято более 40 работ, в каждой из которых автором рассказана история, окунувшая наших читателей в атмосферу ушедших эпох.

Надо сказать, люди, приходившие в редакцию, с трепетом перебирали отобранные из домашнего альбома фотографии и занятно, даже с упоением, рассказывали нам свои трогательные истории. Это и понятно: участие в конкурсе всколыхнуло их память, заставило погрузиться в прошлое – годы молодости, юности, детства…

Невозможно переоценить то, что действительно бесценно, – человеческую память. И, когда она касается не только отдельно взятых человека, семьи, а города и района (ныне округа – прим. автора), то это вдвойне значимо. Казалось, с развитием цифровых технологий ценность «живых» фотоснимков утратилась, но на них запечатлены знаменательные события или моменты, давно уже ставшие историей. Историю же, как известно, важно сохранять для обогащения внутреннего мира, понимания настоящего, преемственности поколений и сохранения культурного наследия.

Определить победителей конкурса «Листая старый альбом» было непросто. Фотографии и сопровождающие их рассказы очень разные (содержательные и не очень), по-своему ценные и уникальные. Некоторые осинцы прислали или принесли несколько работ. К их числу относятся Юрий Соколов, Александр Гусев и Маргарита Нефёдова. Юрий Витальевич – давний друг районки, он является участником различных наших конкурсов и иных задумок. Александр Павлович довольно основательно подошёл к воссозданию своих воспоминаний. Кроме того, активно подключал к «делу» друзей и знакомых, тем самым помогая организаторам. А вот Маргарита Александровна, жительница д. Монастырка, специально приехала к нам из-за Камы весной этого года и привезла папку со старыми снимками, которые она собирала по крупицам и бережно хранит. Ну разве это не достойно уважения?!

Эти три осинца и стали победителями. Мы с большим удовольствием вручили им годовые подписки на газету «Осинское Прикамье». Пусть наша дружба продолжается!

Редакция «ОП» от души благодарит всех участников за активность и желание поделиться своими семейными сокровищами и, что немаловажно, эмоциями.

Удивительно и радостно оттого, что время, отведённое для конкурса, закончилось, а читатели продолжают приносить в редакцию свои чёрно-белые снимки с рукописными историями на тетрадных листах. Это значит, что рубрика понравилась людям, и редакция обязательно продолжит знакомить читателей с удивительными моментами нашей истории, запечатлёнными на старых фото.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора

МНЕНИЯ

Елена Катаева, дочь Маргариты Нефёдовой:

– Спасибо за то, что делаете такое важное дело! В конкурсе участвовала моя мама, она не только свои фото отправляла, но и собирала у своих односельчан. Реализация таких грантов не только помогает сохранять историю, но и способствует тому, чтобы люди интересовались нашим прошлым.

Юрий Соколов:

– Много лет дружу с редакцией, участвую в конкурсах, пишу краеведческие статьи. С интересом следил за рубрикой «Листая старый альбом». Не мог не принять участие, ведь фотография сохраняет важные исторические моменты, такие фото есть и в моей личной коллекции. С удовольствием поделился с читателями своей историей.