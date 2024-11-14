За окном наряду с дождями полетели «белые мухи», опустели, осиротели поля… Работы на них завершились. Ноябрь – месяц, когда принято подводить итоги сельскохозяйственного года.

Известно, что одна из главных задач, стоящих перед работниками сельскохозяйственной сферы, – убрать урожай и запастись кормами на зимне-стойловый период, что позволит не только благополучно перезимовать, но и обеспечить хороший результат в животноводстве. Труженики сельского хозяйства Осинского округа дают оценку собственным делам и урожаю, собранному в нынешнем году. А пока вспомню 4 сентября…

На полях пшеницы собран урожай

Стоит прекрасный солнечный день. На, казалось, бескрайнем пшеничном поле суетятся две единицы техники – комбайн и колёсный трактор МТЗ. Здесь механизаторы ООО «ВостокАгро» убрали практически всю культуру. И повсюду живописной картиной рассредоточились аккуратно обмотанные золотисто-коричневые соломенные тюки. Простор и красота – глаз радуется!

Вот приближается синий «Беларус» с прицепом. Машу рукой, останавливаю, приветливо здороваюсь и завожу разговор. Оказывается, водителя зовут Андрей Колегов. Он родом из с. Дуброво Еловского округа. «Я помогаю собрать урожай предприятию. Может, на постоянно останусь, как пойдёт ведь», – говорит в ответ мужчина. – Из соседней территории пришлось уехать в поисках работы: местное хозяйство закрылось, мне предложили – я согласился и отправился в Осинский округ. Сначала сел за руль комбайна, а потом, пока спецтехника была в ремонте, перебрался на «Беларус» возить зерно».

«Значит, Вы универсальный солдат?» – интересуюсь я.

«Похоже, так», – улыбается мой герой.

Андрей Николаевич – временный работник, только в этом году пополнил ряды механизаторов ООО «ВостокАгро», новичок в коллективе. Но в сельскохозяйственной отрасли он совсем не дебютант – трудится в ней с 1988 года, то есть 36 лет. А, значит, к тяжёлому физическому труду приучен. Родители и брат Андрея Николаевича так же в своё время работали на ферме: мать – дояркой, отец – механизатором. Андрей Колегов в деле знает толк и с желанием отдаёт себя профессии. И на таких специалистах держится агропромышленный комплекс.

«Зерновые культуры мы начали убирать в августе. Нынче лето дождливое, поэтому приходится ловить моменты. В настоящее время на этом поле трудятся один комбайнёр и два тракториста (коллега Андрея Николаевича повёз зерно к месту хранения – прим. автора). И на другом поле ребята силос заготавливают. В целом наша бригада состоит из десяти человек. Хороший коллектив. Предприятие помогло с жильём: тут, в деревне, мне дали место в общежитии. И управляющий наш – Александр Сергеевич Ляшев – тоже туда поселился. Он-то и позвал меня сюда. Нормально всё. Работаем. Надо ехать, время идёт» – завершает короткий разговор серьёзный водитель.

Я уговариваю сфотографироваться и отпускаю собеседника.

Корма – в закрома

Каким стал текущий год для сельских тружеников Осинского округа, каковы его результаты, об этом в интервью рассказывает заместитель главы по экономическому развитию, начальник управления развития экономики, имущественных и земельных отношений администрации Осинского городского округа Андрей Фотин.

«Все хозяйства округа успешно завершили полевые работы. В конце сентября – заготовку кормов и примерно в середине октября – уборку зерновых и зернобобовых культур (в основном это пшеница, ячмень и овёс). В среднем на 1 условную голову скота сельхозтоваропроизводители заготовили 29,2 центнера кормовых единиц. Наибольший запас кормов в расчёте на 1 голову КРС обеспечили ООО «МПК Арти» – 45,1 центнера кормовых единиц и КФХ Р.А. Шестаков – 42,1 центнера кормовых единиц. Зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 1248 гектаров. Предприятиями намолочено 1890 тонн зерна. Средняя урожайность составила 15,1 центнера с гектара» – говорит Андрей Владимирович.

ООО «ВостокАгро», что располагается в д. Пермякова, специализируется на производстве молока и продукции растениеводства. Площадь обрабатываемых земель вместе с многолетними травами – около 2000 га, из них 700 га – под зерновыми. К слову, площадь ярового сева у данного предприятия больше, чем у других хозяйств. В этом году механизаторами намолочено 532 тонны пшеницы, ячменя – 631 тонна.

По словам главного зоотехника Ольги Новиковой, на 1 ноября общее поголовье хозяйства насчитывало 698 голов КРС, из них дойных коров – 375, остальное – молодняк.

В закрома для сельскохозяйственных животных труженики сложили 850 тонн сена, 3500 тонн сенажа, 2800 тонн силоса. В целом на 1 условную голову они заготовили 30,6 центнера кормовых единиц, что позволяет надеяться на хорошую продуктивность скота.

«В этом году нашими работниками заложена хорошая кормовая база, поэтому проблем, думаю, не будет. Перезимуем! – отмечает генеральный директор ООО «ВостокАгро» Карен Наджарян.

С опорой на господдержку

Сельское хозяйство – это одна из главных стратегий развития нашей страны. Сегодня государство демонстрирует мощную поддержку отечественным сельхозпроизводителям. Много внимания уделяется аграриям на федеральном и региональном уровнях.

Дмитрий Махонин также неоднократно подчеркивал, что сельское хозяйство считается одним из приоритетных направлений региональной экономики. По его словам, несмотря на то что Пермский край – это зона рискованного земледелия, агропромышленный комплекс является важной сферой развития региона. «Мы регулярно дополняем меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. Делаем эти меры более гибкими, создавая мотивационные механизмы», – сказал губернатор.

В Пермском крае действует ряд мер государственной поддержки для сельхозпредприятий. Они успешно реализуются и в Осинском округе. Наши аграрии не раз становились участниками грантовых программ от Министерства агропромышленного комплекса Пермского края, что даёт право говорить об их стремлении развиваться и расширяться.

Так, за последние три года ООО «ВостокАгро» получало несколько видов субсидий: возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение плодородия почв; приобретение элитных семян; приобретение минеральных удобрений и на поддержку собственного производства молока. Кроме того, в 2021 году предприятие приобрело в лизинг три единицы спецтехники: трактор МТЗ-80, комбайн и плуг.

Главное – люди

25 октября 2024 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в церемонии награждения в честь профессионального праздника – Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которая объединила специалистов этой отрасли из разных территорий региона.

Поздравляя виновников торжества, Дмитрий Николаевич отметил, что Прикамье обеспечивает продовольствием себя и другие территории страны. «В этом году в крае выросло производство молочной и мясной продукции, яиц. Хорошие результаты получаем и по другой сельхозпродукции. Всё это благодаря вашему труду. Со своей стороны, оказываем меры поддержки как начинающим предпринимателям, так и крупным агропредприятиям. Мы заинтересованы в реализации новых инвестпроектов в сельском хозяйстве. Это новые производственные мощности и рабочие места. Спасибо вам, в том числе ветеранам этой сферы и семейным династиям, за преданность своему делу, добросовестный труд и любовь к родной земле. Уверен, что вместе с вами мы и дальше будем развивать сельское хозяйство», – заключил губернатор.

Среди награждённых – наш земляк из Верхней Чермоды – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Роман Шестаков, о котором мы не раз писали на страницах газеты «Осинское Прикамье».

В сельскохозяйственной отрасли Роман Александрович трудится более 20 лет, пришёл в неё по примеру отца и продолжил семейное дело. Поначалу занялся разведением КРС мясной породы – выращивал герефордов, затем из-за нерентабельности производства поменял направление на молочное животноводство. Удивительно, с каким упорством, неустанностью и целеустремлённостью все эти годы он шагает вперёд! Благодаря средствам господдержки возобновил работу пришедшей в упадок старой фермы, подарив ей второе дыхание, приобрёл современные технику и оборудование, открыл трудовые места для местных жителей. Надо сказать, Роман Шестаков – уважаемый человек среди односельчан. Он является председателем Территориального общественного самоуправления (ТОС) и часто выделяет денежные средства на его развитие. Кроме того, на базе его предприятия уже традиционно не первый год проводится конкурс профмастерства среди операторов машинного доения и техников-осеменаторов.

В октябре этого года Роман Шестаков удостоен высокой награды. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса из рук губернатора Пермского края Дмитрия Махонина руководитель КФХ получил Почётную грамоту Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Благодаря таким людям отрасль развивается, обеспечивается продовольственная безопасность не только региона, но и страны. И можно с уверенностью сказать, что основой успешного решения дальнейших задач агропромышленного комплекса является высокий человеческий профессионализм, любовь и преданность избранному делу, верность славным традициям.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора и из архива Минагро ПК