Со своей лекцией перед студентами факультета физической культуры выступила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. Она рассказала будущим профессионалам о развитии отрасли и значимых спортивных событиях. Встреча прошла благодаря проекту «Знание.Спорт».

13 ноября в Пермской педагогической Точке кипения состоялась встреча в рамках проекта «Знание.Спорт». Спикером стала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. Она выступила перед студентами факультета физической культуры. В центре внимания находились вопросы развития спорта в Прикамье, карьерные треки, значимые и масштабные события, а также средства популяризации здорового образа жизни.

Аудитория для встречи была выбрана не случайно. «Студенты факультета физической культуры Пермского педагогического составляют основу кадрового состава спортивных учреждений Прикамья, активно идут в образовательные организации в качестве педагогов. Встреча с главой профильного краевого министерства – важный пункт в построении карьерных стратегий студентов», – отметил декан факультета Денис Кечкин.

В начале лекции министр обратила внимание на ключевые направления развития физической культуры и спорта в регионе, в диалоге со слушателями определила место будущих профессионалов в сфере и указала на востребованность новых кадров. Далее она сконцентрировала внимание на событийной составляющей – мероприятиях в сфере физкультуры и спорта, которые проходят в Пермском крае. Татьяна Чеснокова рассказала о критериях наделения ивентов статусом особо значимых, а также о конкретных марафонах, забегах и фестивалях, например, о линейке событий, приуроченных к 300-летию краевой столицы.

«Крупные спортивные мероприятия, которые проводятся в регионе – это не только про спорт, но и про регион в целом: его историю, традиции, кухню и гостеприимство», – отметила министр.

Справка:

Знание.Спорт – это совместный просветительский проект Российского общества «Знание» и Министерства спорта РФ. Он призван вдохновить молодых людей на покорение спортивных вершин.

Фотография предоставлена Российским обществом «Знание»