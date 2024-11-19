До 29 ноября принимаются заявки на конкурсный отбор проектов просветительских мероприятий. Победителями станут сразу 9 участников.

Отбор охватит все регионы страны. Подать заявку на участие могут как физические, так и юридические лица. Отметим, что конкурс Российского общества «Знание» направлен на поддержку и развитие просветительской деятельности в России, призван выявить и поддержать лучшие проекты, которые вносят вклад в развитие гражданского общества, духовно-нравственное воспитание. Участники конкурса представляют свои идеи в виде программы мероприятия, сметы и иных подготовительных материалов.

Форматы событий могут быть представлены в различных формах – лекторий, мастер-класс, форум, просветительская акция и т.д.

Проекты, одобренные конкурсной комиссией, получат грантовую поддержку в сумме ста тысяч рублей для реализации запланированных мероприятий.

«Конкурс проектов просветительских мероприятий – это возможность донести до аудитории ценные знания и укрепить духовные и патриотические основы в обществе. Мы уверены, что работы участников станут частью большой методической копилки», – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Саркис Галюсарян.

Ознакомиться с положением о конкурсе, документацией проекта можно на сайте конкурса – https://masterlect.znanierussia.ru/grant

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Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» – на сайте и в социальных сетях проекта: «ВКонтакте», Telegram.

Информация предоставлена РО «Знание»