В Барде в рамках Парламентского урока состоялся форум «Семья – наша главная ценность».

В форуме приняли участие семьи и школьники Бардымского, Еловского, Чайковского и Осинского округов. Организовал традиционное мероприятие краевой парламент по инициативе спикера Валерия Сухих. На этот раз особенностью Парламентского урока стала его привязка к проходящему в нашей стране Году семьи. В связи с этим, помимо учащихся, в мероприятии приняли участие многодетные семьи, а предметом разговора на форуме стали семейные традиции: уже сложившиеся и новые, презентованные детьми в своих проектах.

Введение. Знакомство с национальной культурой

Во вторник, 12 ноября, Бардымский ЦКД напоминал пчелиный улей. Только представьте: 200 участников семейного форума! По условиям Парламентского урока на него съехались ученики старших классов и, что немаловажно, самые активные, успешные, целеустремлённые из них. В составе осинской делегации – старшеклассники первой, второй, третьей и четвёртой школ.

Надо отдать должное организаторам, они приготовили для школьников ряд площадок, где можно было проявить свои интеллектуальные и творческие способности. Для начала группа Осинского городского округа отправилась в музей для прохождения краеведческого квеста. В первые секунды – некоторое замешательство от множества незнакомых слов, затем осмысление заданий – и ребята двигаются вперёд к неведомым ранее народным промыслам, бардымским тюбетейкам и тастымалам. А в завершение квеста состоялась увлекательная фотосессия в национальных костюмах. Это юные прикамцы оценили!

В другом зале детям предложили подвигаться – изучить несколько основных движений татаро-башкирского народного танца. Непросто, но тем и интересней! Шаг, другой – и из подскоков, перебежек вырисовался уникальный танцевальный рисунок. На лицах девчат и юношей сияли улыбки. Все справились!

А далее – Бардымская ярмарка народных промыслов: национальная кухня, ремёсла, фотозона – уголок с домашней утварью, мастер-класс по национальным орнаментам. Здесь столько интересного! Площадку посетили почётные гости во главе с председателем Законодательного Собрания, депутатом по округу № 23 Валерием Сухих: «Мы благодарны гостеприимной бардымской земле, главе Бардымского муниципального округа Халилу Алапанову, всем, кто готовил форум, за яркое и красочное многообразие представленной здесь национальной культуры», – отметил спикер.

Обобщение. Семейные традиции

Основное действо семейного форума «Семья – наша главная ценность» проходило в актовом зале. В торжественной обстановке участников приветствовали почётные гости. Председатель Заксобрания Валерий Сухих поздравил всех с началом одного из самых важных в календаре краевого парламента мероприятий и, поскольку темой его определены семейные ценности, рассказал о традиции своей семьи – собираться 31 декабря всем вместе у новогодней ели. Представитель регионального Минобра Лариса Калинчикова пожелала старшеклассникам-участникам форума успешной защиты проектов и обязательной реализации их. Глава Бардымского муниципального округа Халил Алапанов отметил, что в год столетия района при тесном взаимодействии с Правительством Пермского края и депутатами разных уровней в территории много создаётся и строится объектов. Он также выразил надежду, что молодёжь, получив образование, вернётся в родной округ.

Первыми покорять сцену КДЦ вышли многодетные семьи. Они рассказали о своих семейных традициях. Бардымский округ представила спортивная семья Акбашевых, Еловский округ – семья пчеловодов Колеговых, Осинский округ – семья Шайкуловых. «На форуме мы представляли одну из наших традиций – «Путешествуем вместе». Рассказали о том, с каким удовольствием проводим время, путешествуя по Пермскому краю и за его пределами. И ещё раз убедились, как важно сохранять семейные традиции, потому что они объединяют, делают семьи уникальными, не похожими ни на кого, а также способствуют умению слышать и понимать друг друга. Кроме того, мы с удовольствием наблюдали за презентацией детских проектов, удивительно насколько ребята талантливы», – рассказывает мама Ольга Шайкулова.

Домашнее задание. Защита проектов

Кульминация форума – детские работы. В них идеи новых семейных мероприятий и проектов, а также предложения по их реализации на территории муниципальных образований. Осинские школьники своё выступление начали с рассказа о своём родном крае и озвучили аудитории десять причин, чтобы его посетить.

В основе проекта старшеклассников – семейный фестиваль как яркое, знаковое событие, объединяющее семьи с детьми разного возраста. Символично место проведения фестиваля – Ярмарочная площадь, благоустройство которой является результатом реализации такого же детского проекта. «Возможности видеть результат своей работы – это очень важно для ребят», – подчеркнула Лариса Калинчикова, оценивая выступление осинких школьников.

Что касается других территорий, то старшеклассники из Елово представили проект «Узнаем своё, родное». Он включает в себя большую напольную «игру-ходилку», исторический квест по селу Елово с дополненной реальностью и конкурс семейных рецептов. Ученики Фокинской школы Чайковского округа разработали проект «На широкую ногу – по-пермски». Он позволит сельским семьям открыть для себя красоту и уникальность родного региона, совершая недлительные и познавательные путешествия. Проект предполагает туристический маршрут по Фокинскому поселению и гастрономическую ярмарку «Вы – печка». На ярмарке будут представлены местные блюда – перепечи, посикунчики, эчпочмак, вак-белиш. Школьники из Бардымского округа предложили провести семейный спортивный фестиваль «ГаилэЯлКоне». На мероприятии семьи смогут пройти полосу препятствий, среди которых робосумо, хоккей на траве, перетягивание каната, бег в мешках и другое.

Следует обратить внимание и на тех, кто оценивал идеи учащихся. В числе экспертов – председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, заместитель министра спорта и физической культуры Пермского края Андрей Ипатов, начальник Управления общего, дополнительного образования и воспитания регионального Министерства образования и науки Лариса Калинчикова, начальник отдела продвижения «Центра развития туризма» Георгий Сокольщик и начальник отдела по работе с муниципалитетами Министерства культуры Пермского края Павел Шардин. Каждый из экспертов – это ключик к региональным программам, в рамках которых школьники смогут реализовать свои задумки.

Рефлексия. Что запомнилось

Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что Парламентский урок уже 18 лет даёт возможность народным избранникам напрямую общаться со школьниками Прикамья. «В Год семьи в России мы решили провести форум семейных традиций. Ведь традиции – это связующая нить поколений, которая укрепляет семейные связи. Благодарю всех участников за атмосферу настоящего семейного праздника. Надеюсь, что и сам форум станет доброй традицией, ведь жители и местные администрации поддержали эту идею», – подчеркнул спикер.

Закрыла форум презентация мультимедийного проекта «Семейный альбом», в который вошли фотографии и истории многодетных семей из территорий. Организаторы планируют, что с каждым годом альбом будет пополняться новыми историями.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото из архива Законодательного Собрания ПК

МНЕНИЯ

Иван Шестаков, МБОУ «СОШ № 4 г. Осы»:

– Во-первых, мне сразу запомнился и врезался в память колорит нашего края, который я прочувствовал в этот день. Вроде бы между Осой и Бардой всего-то несколько десятков километров, а какие мы разные! Было очень интересно и необычно почувствовать себя в этой непривычной для меня татаро-башкирской культуре. Само мероприятие прошло гладко и достаточно информативно. Особенно мне понравилось выступление творческого коллектива на открытии Парламентского урока, это было очень динамично! Интересными оказались презентации ребят из других территорий. Они были яркие и отработанные. К сожалению, лично мне не хватило конструктивного и мощного диалога после защиты проектов. Я пытался задавать вопросы и вести дискуссию с выступающими, но не всегда получалось задать кучу каверзных вопросов, потому что проекты были хорошо проработаны.

Я рад, что в нашем округе представители власти готовы реализовывать мнения и идеи подрастающего поколения. Это важно и приносит свои плоды, которые в итоге будут радовать всех жителей нашего края.

Татьяна Шеина, МБОУ «СОШ № 3 г. Осы»:

– Я осталась довольна посещением данного мероприятия. Больше всего запомнился урок по народному бардымскому танцу, было очень весело и интересно. Также не менее интересным был поход в музей, там нам подробно рассказали про национальные татаро-башкирские костюмы, их отличия от одежды других народов. Было много фотозон, где можно было примерить элементы национальных костюмов.

Справка «ОП»

Парламентские уроки проводятся Законодательным Собранием Пермского края с 2006 года. Но в округе Валерия Александровича Сухих они предлагают принципиально новый подход к внедрению проектной деятельности в учебный процесс. Проекты создаются детьми совместно с педагогами и экспертами. Все они имеют образовательную и воспитательную ценность. Есть проекты школьников, которые победили на региональных этапах и уже воплощены в жизнь.

В этом году уроки прошли уже в 20 территориях региона, в них приняли участие более 1000 школьников и студентов. В образовательных учреждениях Парламентские уроки будут проходить до конца этого года. Планируется, что проект будет реализован во всех территориях Пермского края.