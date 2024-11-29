Жители Пермского края на платформе обратной связи портала «Госуслуги» (ПОС) могут оставить обращение о снеге и гололеде во дворе, на проезжей части или тротуаре, сосульках на крышах, а также о необходимости уборки снега и наледи с кровли. Срок подготовки ответа составит до пяти дней.

Чтобы отправить сообщение, достаточно авторизоваться в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе» и заполнить простую форму обращения. Также на сайтах или официальных страницах в социальных сетях ведомств можно воспользоваться виджетом подачи обращений.

После отправки сообщение автоматически направляется для подготовки ответа в органы власти или соответствующие организации.

Отметим, сейчас на ПОС жителям доступны более 700 тем для обращений, в том числе вопросы автомобильных дорог, благоустройства, общественного транспорта, здравоохранения, оплаты жилищно-коммунальных услуг и выплат.

На сегодня в регионе к ПОС подключены все исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления. Всего на платформе открыто более 1,5 тысяч личных кабинетов организаций, среди которых учреждения здравоохранения, образования и культуры.

ПОС создана в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика». Федеральная Платформа поэтапно внедряется Минцифры России с 2020 года.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края