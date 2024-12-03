Министерство агропромышленного комплекса Пермского края занимается не только реализацией государственной социально-экономической политики в сфере обеспечения населения российскими продовольственными товарами и обеспечения промышленности сельскохозяйственным сырьём, но создаёт и развивает эффективное и конкурентоспособное агропромышленное производство.

В Прикамье разработан ряд мер поддержки сельхозтоваропроизводителей. Так, например, не первый год в регионе проводится конкурсный отбор на получение гранта «Агростартап» для тех фермеров и предпринимателей, кто только начинает развивать собственный бизнес.

Напомню, проект является частью поддержки малых форм хозяйствования и осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.​

Предоставленные средства можно направить на приобретение техники, земельных участков, разработку проектной документации, покупку или строительство зданий, покупку сельскохозяйственных животных, а также подключение зданий к инженерным сетям, в том числе к системе газоснабжения.

Ранее глава региона Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край всегда славится своей промышленностью, но и развитие сельского хозяйства имеет большие перспективы. «Необходимо как можно подробнее и доступнее рассказывать людям о том, какую помощь они могут получить для развития своих хозяйств. При этом следует максимально упрощать сами процедуры получения грантов и субсидий, чтобы как можно больше хозяйств могли развиваться с их помощью», – подчеркнул губернатор.

К слову, грант «Агростартап» в 2023 году получили 22 фермера Прикамья на общую сумму 62,3 млн рублей.

По словам заместителя главы по экономическому развитию, начальника управления развития экономики, имущественных и земельных отношений администрации Осинского городского округа Андрея Фотина, в 2024 году от Осинского городского округа на рассмотрение конкурсной комиссии было подано четыре заявки. Все заявители были допущены до защиты проектов. В итоге удача улыбнулась лишь трём из них, набравшим наибольшее количество баллов, в числе 26 счастливчиков.

Господдержку на реализацию своих задумок получат трое жителей нашего муниципалитета: Елена Николаевна Мельникова (проект «Выращивание земляники садовой крупноплодной в Осинском городском округе»), Ольга Валентиновна Зародова (проект «Выращивание ягодных культур») и Ладо Давидович Думбадзе (проект «Откорм КРС мясных пород»).

«Очень приятно, что на нашей территории есть желающие развивать свой бизнес в сельскохозяйственной отрасли. Рад, что в скором времени при государственной поддержке в округе появятся осинские ягодные культуры. Желаю всем грантополучателям успеха в реализации проектов!» – сказал в интервью Андрей Фотин.

Удачный старт

Индивидуального предпринимателя, давно занимающегося озеленением города, Елену Мельникову в Осе знают многие. Елена Николаевна впервые в этом году приняла участие в конкурсе, проводимом краевым минагро, и стала одним из обладателей гранта «Агростартап». Сегодня она сама расскажет о своей мечте и как всё начиналось.

– Елена Николаевна, как давно вы занимаетесь растениеводством? Расскажите немного о своём опыте: что, где и как выращивали.

– Я думаю, что растениеводство у меня в крови. Папа был агрономом, поэтому я с детства слушала его рассказы, как и что выращивать, получила много полезных советов. В юности сама выращивала комнатные цветы. А потом и своих детей научила за ними ухаживать.

Серьёзно растениеводством занимаюсь с 2019 года. Моя подруга-одноклассница предложила заняться озеленением города, и я решила попробовать применить свои знания и опыт на новом уровне. Сначала высаживала цветы, потом перешла на многолетние растения. Стала привозить саженцы близким, родным, друзьям и таким образом образовался небольшой собственный питомник. На сегодняшний день могу самостоятельно выращивать растения для города, для продажи физическим лицам.

Мне очень нравится, как преобразилась Оса за последние пять лет. С банальных бархатцев мы перешли к многолетним растениям, деревьям, хвойным растениям. Я старалась не только для детей и внуков, а также и для жителей. Считаю это большим вкладом в будущее нашего города.

– Заниматься озеленением города одной не под силу. Кто вам помогает?

– Очень плотно сотрудничаю с Центром занятости населения, с подбором кадров специалисты помогают всегда. На озеленении города в этом году работали пять женщин и трое мужчин. Приятно, что к труду подключается молодёжь. Около пяти лет ребята разных возрастов из четвёртой школы работают летом на озеленении города. Они не только пришкольную территорию украшают цветами, но сажают растения и ухаживают за ними в Парке имени Николая Глухова.

В 2024 году, кроме озеленения города, было реализовано несколько крупных проектов. Так, в этом году у Центра народной культуры к празднованию фестиваля «Оса – акватория Беринга» высажено 500 петуний. На территории входной зоны санатория-профилактория «Жемчужина» появились гортензии с хостами. Оформлен двор у здания Соцзащиты населения. На участке Крыловской школы высажены 1000 многолетних растений, а у храма с. Крылово заложен яблоневый сад. На Ярмарочной площади высажены ели. Посадочные ямы неделю готовили, потом грунт вручную перевозили. Всё непросто. Понятно, что со всем этим я справлялась не одна, но посадки-то на мне.

– Елена Николаевна, перейдём к проекту «Агростартап». Впервые ли вы участвовали в конкурсе? Для чего вам нужна государственная поддержка?

– В данном проекте участвую впервые. Государственная поддержка необходима для постройки теплицы и выращивания ягод в закрытом грунте, чтобы они раньше созревали. У нас зона рискованного земледелия, поэтому самое главное для них – это теплица.

– На что потратите средства гранта?

– Основные средства, как я уже сказала, уйдут на приобретение теплицы площадью 600 квадратных метров и рассаду разнообразных сортов, таких как «Азия» – ранний со вкусом лесной земляники, «Флоренс» позднего срока созревания и обалденный сорт «Мурано» ремонтантный, а какие вкусные ягоды, я влюбилась! И много других разнообразных сортов.

– Каковы производственные мощности проекта? Сколько кустов планируете высаживать?

– 8 тысяч кустов будет высажено в теплицу и 32 тысячи в открытый грунт.

– Не боитесь трудностей?

– Если честно, даже некогда об этом думать. Но, думаю, здорово, что так много людей занимаются растениеводством. И, несмотря на трудности, не боятся, развиваются. Мне, конечно, не доводилось участвовать в сочинском съезде питомниководов, но каждый год стараюсь ездить в Москву и Санкт-Петербург, чтобы посмотреть тенденции в озеленении. Хочется, чтобы наш город не отставал по красоте.

– Почему на этот раз выбрали для себя именно такое дело – выращивание земляники садовой? Откуда появилась такая идея?

– В 2023 году мне посчастливилось пройти обучение в краевой Школе фермеров, где очень много почерпнула. Учителя очень сильные! Там я и узнала больше о возможностях самореализации в сельском хозяйстве и о проекте «Агростартап». Очень рада, что получилось туда попасть.

Благодаря Школе фермеров группой растениеводов мы съездили в тепличный комплекс г. Чусового площадью 24 гектара. Вот это мощь! Вообще, замечу, что изначально я хотела выращивать огурцы, но потом просто поняла, что эта ниша занята капитально. Побывала в Удмуртии, где получила огромный опыт коллег. Сначала они занимаются продажей саженцев, а в летний период занимаются клубникой, а также и другими ягодами. Вот так и родилась идея проекта.

– Елена Николаевна, важный вопрос: каков планируете штат сотрудников? Будут ли вами открыты новые рабочие места?

– Два постоянных рабочих места – обязательно. Плюс я как глава КФХ. Ну, и сезонные работники, конечно.

– А урожай когда будете ждать? Когда планы реализовывать начнёте? Когда строительство теплицы, когда – первые ягодки?

– В 2025 году планирую уже собрать урожай. Пусть на первых порах немного, но думаю полакомиться сладкой ягодой. Особенно в теплице.

Изготовление теплицы займёт два месяца, монтаж, пожалуй, месяц. В общем, к весне, а я очень хочу, чтобы в конце марта, теплица стояла. Фундамент под неё уже есть, причём с зоной отсечения. Думаю, через три-четыре года получится подвести газовое отопление, чтобы ещё увеличить сезон сбора ягоды.

В планах – не только реализация ягод, но и ещё параллельно выращивание саженцев земляники крупноплодной. Поэтому и хочу приобрести саженцы самых-самых вкусных и интересных сортов. Помимо гранта, хочу поэкспериментировать: высадить по рядочку голубики и ежевики.

– Ну, что ж, замечательные идеи! Елена Николаевна, пусть все ваши планы воплотятся в жизнь!

– Спасибо. Приглашаю летом в гости оценить вкус осинских ягод!

Беседу вела Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото из личного архива Елены Мельниковой