6 декабря 2024 года депутат Законодательного Собрания Пермского края Георгий Ткаченко начал свою поездку по избирательному округу с визита в Осинский муниципалитет.

В Осе его встретили первый заместитель главы округа Надежда Бусовикова и заместитель главы округа по социальной политике Алексей Садилов. В ходе поездки Георгий Ткаченко осмотрел несколько ключевых объектов, на которых были реализованы важные социально значимые проекты. Особое внимание было уделено благоустройству общественных территорий, модернизации культурной инфраструктуры, поддержке образовательных учреждений и развитию местного самоуправления.

Визит стал важным этапом в оценке результатов работы местных властей, их взаимодействия с жителями и эффективности реализации федеральных, краевых и муниципальных программ. Также поездка продемонстрировала успешные примеры совместной работы власти, активных граждан и предпринимателей.

Стена Памяти

Посещение территории началось с возложения цветов к памятному стенду у Мемориала воинской славы, посвящённому осинцам, погибшим при выполнении боевых задач на территории СВО. Этот значимый проект был реализован по инициативе местных жителей Алексея Нефёдова и Натальи Беловой, которые не только выступили с идеей создания стенда, но и взяли на себя основную часть организационной и финансовой нагрузки. Глава округа Алексей Григорьев поддержал инициативу, а для координации работы был создан оргкомитет. В его состав вошли представители администрации округа, АНО «Мать защитника Отечества» и Министерства труда и социальной защиты Пермского края.

Финансирование проекта в значительной мере обеспечили сами инициаторы: Алексей Нефёдов и Наталья Белова оплатили изготовление и установку четырёх стендов. Пятый стенд был изготовлен на средства, собранные жителями Осинского городского округа в рамках акции «100 боевых». На мемориальных досках увековечены 50 имён и фотографий осинцев, не вернувшихся из зоны СВО. Всего в ходе боевых действий, по состоянию на октябрь 2024 года, округ потерял 54 своих жителя. В дальнейшем планируется дополнение информации на стендах, чтобы отразить новые данные и сохранить память обо всех героях.

«Очень важно, что такая инициатива была поддержана, – подчеркнул Георгий Ткаченко. – Этот стенд напоминает нам о подвиге наших земляков, тех, кто защищал нашу страну в прошлые годы, и тех, кто продолжает это делать сегодня. Память о таких героях должна жить, и мы обязаны поддерживать такие проекты».

Ярмарочная площадь

Одним из ключевых объектов, которые посетил Георгий Ткаченко в ходе своей поездки по Осинскому городскому округу, стала Ярмарочная площадь. Это центральное место города, где проходят культурные и общественные мероприятия, и его благоустройство ведётся с 2022 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В 2024 году завершён третий этап работ, в рамках которого обновлена центральная часть площади. На эти цели было выделено 15,235 млн рублей, из которых 65% составили средства федерального бюджета, 25% – краевого и 10% – местного.

В ходе третьего этапа проведена укладка 2214 кв. м плиточных тротуаров и 510 кв.м асфальтированных дорожек. Кроме того, установлено 17 уличных и 28 парковых светильников. Центром площади стала площадка диаметром 20 метров, от которой расходятся восемь тротуарных дорожек шириной три метра каждая. Эти изменения сделали площадь более удобной и современной, что уже положительно оценили как жители, так и гости города.

Депутат положительно оценил ход реализации проекта и напомнил, что его завершение станет возможным благодаря успешному взаимодействию всех уровней власти, инициативных граждан и местного бизнеса. «Мы следим за развитием этого проекта уже не первый год. Очень приятно видеть, как появляются новые элементы инфраструктуры, такие как каток, который уже активно используется. Я уверен, что в следующий приезд мы увидим здесь ещё больше интересного и красивого», – отметил Георгий Александрович.

Отдельно депутат остановился на значении инициативного бюджетирования, которое активно используется в Осинском округе. Георгий Ткаченко, который является членом краевой комиссии по конкурсному отбору таких проектов уже восемь лет, подчеркнул, что реализация инициативных проектов напрямую зависит от активности жителей. Он отметил, что в 2024 году в Осинском округе было реализовано 12 проектов, включающих благоустройство тротуаров, создание детских и спортивных площадок, а также улучшение общественных пространств. Все эти проекты стали возможны благодаря совместной поддержке краевой и муниципальной властей и активности граждан.

«Осинцы – очень яркие, активные и творческие люди, и это видно по количеству и качеству проектов, которые они подают на конкурс. Этот год не стал исключением. Большое спасибо всем, кто принимает участие в этих инициативах, а также тем, кто помогает их воплощать в жизнь», – добавил депутат.

ОЦКиД

Затем Георгий Ткаченко посетил Осинский центр культуры и досуга, где в 2024 году завершился крупный проект по модернизации зрительного зала. Обновление зала стало значимым событием для округа, особенно учитывая, что в 2024 году учреждение отмечает свой 40-летний юбилей.

В рамках реновации были полностью заменены кресла в зрительном зале, установлен современный мультимедийный экран, а также обновлено музыкальное и световое оборудование. Эти изменения не только преобразили помещение, но и позволили значительно улучшить техническую базу центра, что создало условия для проведения более масштабных и зрелищных мероприятий. Обновление зрительного зала стало настоящим подарком для всех жителей округа, а также помогло поднять уровень культурной жизни в городе.

Георгий Ткаченко, осматривая зрительный зал Осинского центра культуры и досуга, отметил: «Хорошо помню старую сцену и кресла, изменения очевидны. Сцена как будто больше стала».

Особое внимание уделяется участию ДК в проектной деятельности. На вопрос депутата о том, что включает в себя эта деятельность, сотрудники пояснили, что речь идёт о подаче заявок на различные гранты и поиске внебюджетных средств для улучшения качества работы клубных формирований. Эти проекты направлены на организацию гастролей, проведение мероприятий и приобретение, что способствует улучшению культурной жизни округа. В заключение Георгий Ткаченко поздравил коллектив: «Отличные изменения. Поздравляю с юбилеем! Особенно приятно приезжать, когда такие поводы замечательные».

Первая школа

После осмотра центра культуры Георгий Ткаченко посетил Осинскую среднюю общеобразовательную школу № 1 имени Героя Российской Федерации В.П. Брюхова и музей, посвящённый прославенному танкисту и героям СВО. Экспозиция о выпускниках школы, участвующих в специальной военной операции, открыта в этом году.

Георгий Ткаченко отметил важность сохранения памяти о героях всех времён: «Мне кажется, что это очень правильно, что вы храните историю не только периода Великой Отечественной войны, но и дней сегодняшних, потому что именно они будут определять нашу историю на многие годы вперёд. И ребята, которые воюют на СВО-выпускники вашей школы, которые эту историю сейчас пишут, делают очень важное дело», – сказал депутат Ткаченко.

В 2024 году в рамках программы «Комфортный край» в первой школе обновлён двор. Работы финансировались из краевого бюджета (90%) и местного (10%). Площадка для активного отдыха для детей 1-4 классов получила резиновое покрытие и озеленение, а для тихого отдыха была обустроена отдельная зона. Обновлены тротуарные дорожки, установлены скамейки и урны, а также обновлено освещение и установлены новые клумбы и «Парклет».

Депутат, осматривая результаты работ, отметил, что программа «Комфортный край», способствует улучшению качества жизни в муниципалитетах. «Это важная программа, и в этом году мы видим её успешное продолжение. Очень важно, что в 2025 году по этой программе будут благоустроены дворы других школ в сёлах и деревнях округа. Хорошо, что программа работает, и мы видим её подтверждение на местах».

Дарья ВОРОНКОВА

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МНЕНИЯ

Георгий Ткаченко, депутат Законодательного Собрания Пермского края по 23 округу:

– Осинский городской округ славится своим уникальным историческим наследием. Эта территория, где культурные объекты требуют особого внимания. Важно отметить, что в рамках краевой программы «Комфортный край», инициированной губернатором Прикамья Дмитрием Николаевичем Махониным, мы видим реальные изменения: реконструкция объектов культурного наследия даёт импульс для улучшения качества жизни местных жителей.

Мы посетили местную школу, где бережно сохраняется история подвигов героев Великой Отечественной войны и наших сегодняшних героев, которые защищают Родину в ходе специальной военной операции. Это важное напоминание о том, как важно хранить память, чтобы новые поколения знали и гордились своими предками.

Сегодня мы также увидели, как успешно реализуются проекты на всех уровнях бюджетирования – федеральном, краевом и местном. Совместная работа между различными уровнями власти даёт отличный результат: благоустроенные общественные территории, такие как Ярмарочная площадь, становятся настоящими центрами притяжения для людей. Это ещё раз подтверждает, что проекты, поддерживаемые депутатами, отвечают актуальным потребностям населения. Особое внимание стоит уделить инициативному бюджетированию как важному механизму, дающему возможность местным жителям активно участвовать в развитии своего округа. Заявленные проекты, как правило, находят поддержку, потому что они исходят от самих жителей, которые знают, что для них действительно важно и что необходимо для улучшения их жизни. Мы уверены, что это позволяет нам двигаться в правильном направлении, делая жизнь людей комфортнее и интереснее.

Надежда Бусовикова, первый заместитель главы Осинского городского округа:

– Мы очень рады, что проекты благоустройства, такие как развитие Ярмарочной площади, поддерживаются на всех уровнях – и местном, и краевом, и федеральном. Эти территории действительно пользуются популярностью среди населения и гостей города. Выбор объектов для благоустройства был сделан правильно, так как он основывался на потребностях и пожеланиях людей, что подтверждается высокой оценкой от самих жителей. Очень приятно, что в рамках программы «Комфортный край», инициированной губернатором Дмитрием Махониным, в этом году была реализована реконструкция ряда объектов, и качество этих благоустроенных территорий оценили и дети, и родители. Это самая главная оценка, которая нам нужна. Я уверена, что визиты депутатов всегда дают положительный результат, потому что они видят и знают проблемы наших территорий, поддерживают наши проекты и помогают их продвигать на уровне Правительства. Мы видим реальные результаты.