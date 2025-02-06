Оса в лидерах по количеству гражданских инициатив. В Осинском муниципальном округе в 2025 году через механизм инициативного бюджетирования планируется реализовать шесть проектов.

В 2025 году в Осинском муниципальном округе в рамках инициативного бюджетирования будут выполнены работы на шести объектах. Жители округа отдали свои предпочтения вопросам благоустройства рекреационных, придомовых территорий, ремонта дорог, учреждений культуры. Наблюдается тенденция к включению граждан в развитие инфраструктуры. Желание жить в комфортной среде вполне объяснимо.

Благодаря механизму инициативного бюджетирования будет сооружён мемориальный объект в деревне Мостовая, что весьма актуально в год 80-летия Победы. Также появится новая спортивная площадка напротив Центра народной культуры, будет отремонтирован участок дороги в деревне Подгородище, заменены окна в Чермодинском СДК, благоустроен берег пруда в селе Новозалесново и дворы между домами по ул. М.Горького, 73,75 и ул. Советская, 162.

Следует отметить, что в выдвижении инициатив в округе активно участвуют селяне. Из шести проектов четыре приходятся на сельскую территорию. Наибольшую заинтересованность проявили жители Мостовой, Нижней Чермоды, Новозалесново, Подгородища.

Шесть проектов инициативного бюджетирования позволят привлечь в округ без малого шесть миллионов рублей бюджетных средств на развитие территории и решение значимых для людей инициатив. Вместе с тем реализация проектов потребует вложения денежных средств граждан. Они составят порядка 163 тысяч рублей.

В целом по краю в этом году жители реализуют более 200 проектов во всех территориях региона. Общий объём краевой финансовой поддержки народных инициатив составит 247,6 миллиона рублей.

Больше всего, 77 проектов, направлено на обустройство детских и спортивных площадок, 17 – на обновление социальных учреждений, 36 – на благоустройство территории. В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне большое внимание жители в своих проектах уделяют сохранению исторической памяти о своих земляках, развитию чувства гордости за свою страну и народ, а также патриотическому воспитанию молодёжи. Таких проектов будет 28.

Наравне с Осинским округом лидерами по количеству инициатив стали Ильинский, Куединский, Соликамский округа и Березники. В Перми и Добрянском округе в этом году планируются только проекты ТОСовцев, а от Очёрского, Сивинского и Кишертского округов – только проекты молодёжи. Увеличили численность своих проектов Территориальные общественные самоуправления (ТОСы). В прошлом году их проектов было 23, в этом уже 31.

По словам министра территориального развития Пермского края Светланы Усачёвой, в регионе с каждым годом возрастает активность жителей, принимающих всё большее участие в развитии своих территорий. Инициативное бюджетирование стало главным и самым любимым инструментом для активистов, позволяющим воплотить их идеи в реальность, преобразить города и сёла Пермского края. «Мы делаем всё для того, чтобы инициативное бюджетирование стало ещё более понятным и популярным. Проводим семинары и форумы, вовлекаем в инициативное бюджетирование новых участников, в том числе молодёжь. За последние годы поддержка проектов инициативного бюджетирования возросла в три раза, реализовано уже почти 1300 инициатив жителей», – акцентирует Светлана Викторовна.

Почти 500 молодых людей объединились в молодёжные инициативные группы и планируют реализовать 55 проектов – четверть от общего числа. Возраст у молодёжи разный, поэтому и проекты будут по разным интересам. Для самых молодых инициаторов обустроят спортивные площадки. Для более зрелой молодёжи – современные помещения для занятий творчеством. Министерство продолжит работу по вовлечению подрастающего поколения в проекты совместно с Агентством по делам молодёжи. В этом году приоритетом станет ориентация молодых людей на проекты по созданию молодёжных пространств. Например, по инициативе молодёжи города Лысьвы в 2024 году в микрорайоне Травянка появилась детская игровая площадка, а в 2025 году рядом будут установлены тренажёры. В Осинском городском округе в числе инициатив 2025 года – проект «Берег», направленный на благоустройство береговой линии местного пруда в с. Новозалесново. Разработан проект инициативной молодёжью села.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчёркивал, что механизм инициативного бюджетирования помогает проводить обустройство детских, спортивных площадок, благоустройство общественных территорий, парков, скверов – то, что важно людям. «За восемь лет мы поддержали сотни местных инициатив на сумму свыше 1,3 млрд рублей. И самое главное – это то, что люди чувствуют причастность и ответственность за то, что изменили свой населённый пункт к лучшему, – отмечал Дмитрий Махонин. – В 2025 году мы будем праздновать 80-летие Великой Победы. Значительная часть проектов посвящена сохранению памяти о земляках, принявших участие в Великой Отечественной войне, благоустройству мемориальных знаков и стел. Важно привлекать к участию в конкурсе молодёжь и активнее вовлекать территориальные общественные самоуправления».

Фото Татьяны Еловиковой