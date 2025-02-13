Выбежав из дверей наперегонки, весёлая ребятня останавливается у новенького школьного автобуса. После завершения уроков девчонки и мальчишки, рассевшись поудобнее в кресла, в сопровождении взрослого с комфортом едут домой. И так происходит каждый будничный день.

По традиции в преддверии новогодних праздников в Перми состоялась церемония вручения ключей руководителям образовательных учреждений региона.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин передал ключи от автобусов директорам школ. Новые автобусы отправились в Бардымский, Гайнский, Ильинский, Кишертский, Косинский, Кочевский, Куединский, Нытвенский, Октябрьский, Ординский, Осинский, Оханский, Очерский, Пермский, Сивинский, Суксунский, Уинский, Чайковский, Чердынский, Чусовской и Юсьвинский округа. Также в этом году дополнительно закупили за краевые средства 10 автомобилей для организации выездов педагогов и узких специалистов в структурные подразделения школ. Также в декабре 2024 года были вручены ключи от шести внедорожников LADA Niva Travel, ещё четыре автомобиля LADA Granta уже поставлены в образовательные учреждения.

В Горской общеобразовательной средней школе Осинского муниципального округа используется подвоз учеников. В школе обучаются 64 ученика с первого по 9 класс из восьми населённых пунктов: Паль, Кузнечиха, Калино, Рейд, Пещёры, Комарово, Городище и Лесной. Регулярный подвоз позволяет юным сельским жителям из разных мест получать качественное образование и возвращаться домой в срок.

Горская школа получила восьмиместный микроавтобус ГАЗель-бизнес 3221. Директор учреждения Виктория Пирогова подчёркивает, что новые школьные автобусы позволяют детям приезжать вовремя, а родители и педагоги довольны условиями перевозки.

Учитель начальных классов Любовь Гусева, сопровождающая детей во время поездки, рассказывает, что транспорт приезжает рано, позволяя детям спокойно раздеться и подготовиться к урокам. В салоне всегда тепло, что создаёт комфортные условия для детей в дороге.

В автопарке Горской школы не одна единица техники. Подвоз учителей осуществляется на автомобиле, а учеников – на автобусе ПАЗ и новой Газели.

Вячеслав Тюленев, водитель с 50-летним стажем, отмечает: «Хорошие ощущения, машина тёплая, удобная для детей. Проходимость хорошая, у неё передний мост ведущий, поэтому справится с бездорожьем, где угодно. Для деревень этот вариант намного лучше».

Школяры довольны транспортом. «Раньше мы ездили на большом автобусе, который часто ломался. Теперь автобус новый, и всё будет хорошо», – говорит Варвара.

«Добираться до школы удобно. А пока долго едем, можно и поспать», – соглашается с ней подруга Вероника.

Таким образом, школьные автобусы играют важную роль в жизни сельских детей, обеспечивая их своевременный приезд в школу и комфортные условия в дороге. Это способствует улучшению качества образования и повышению удовлетворённости всех участников образовательного процесса.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил ключи от 49 школьных автобусов директорам школ для комфортного подвоза 1300 ребят из 44 сельских и деревенских школ.

«У нас есть хорошая традиция – в конце года вручать ключи от новых школьных автобусов. В этом году благодаря федеральной поддержке детишки из самых отдалённых населённых пунктов будут добираться до учебных заведений с комфортом на 49 новых автобусах. Также в этом году дополнительно закупили на краевые средства 10 автомобилей для организации выездов педагогов. Важно, чтобы качество образования было на одном уровне, независимо проживает ребёнок в краевой столице, окружном центре или в самом небольшом селе. Помимо нового автотранспорта при поддержке Президента Российской Федерации и краевого Правительства в территориях появляются обновлённые школьные остановки, также проводим ремонты школьных дворов. Продолжаем возводить школы не только в крупных городах, но и малых территориях», – подчеркнул Дмитрий Николаевич.

Отметим, всего 21 территория получила автобусы марки ГАЗ, ПАЗ, КАВЗ и УАЗ для перевозки детей. Они заменили транспорт 2015 и частично – 2016 годов выпуска. Ежегодно поставку осуществляет Минпромторг России.

Оксана ВЫПАСНЯК

Фото автора