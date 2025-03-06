В городе Осе близится к завершению строительство четырёх новых домов, предназначенных для переселения граждан из ветхого жилья.

За 2024 год в Пермском крае в благоустроенные помещения переехали 4 тысячи человек. Всего в рамках завершающегося нацпроекта «Жильё и городская среда» с 2019 года свои жилищные условия улучшила 51 тысяча человек, ликвидировано 800 тысяч кв. метров жилья.

В этом году и жители Осы получат ключи от новых квартир. Это событие является важным шагом в решении проблемы обеспечения качественным жильём жителей, которые проживают в аварийных домах. В Осинском муниципальном округе для расселения из ветхого жилья построены четыре дома. В целом это 38 квартир 1-2- и 3-комнатных, у каждой из которых будет отдельный вход и небольшая территория перед домом.

Построены они в рамках первого этапа муниципальной программы по переселению жильцов из аварийных домов, которые признаны таковыми до 1 января 2017 года. Большая часть собственников воспользовались субсидиями, но есть те, кто ждут квартиры в новых домах. Для этого муниципалитетом заключены контракты на приобретение квартир в построенных домах блокированной постройки. Квартиры распределялись согласно квартирографии, то есть в соответствии с законом жителю обязаны предоставить квартиру площадью, которую он занимал в аварийном жилье. Ход работ контролирует администрация округа.

Новые дома в Осе сдадут в ближайшее время. Переезд в них с нетерпением ждут жители района из так называемых «деревяшек». Всего там порядка 25 домов, которые раньше были тёплыми и уютными. Сейчас же находиться, а тем более жить в таких полупустых зданиях просто опасно. Лилия Чижова живёт здесь с семьёй с 2002 года и отмечает, что начались проблемы с коммуникациями, участились пожары: «По нашим подсчётам дому 51 год. Строился он как времянка, но, в нашем случае выходит, что нет ничего более постоянного, чем временное… С канализацией последнее время очень большие проблемы: по полгода ждали, чтобы всё прочистили. Потом дом и вовсе отрезали от общего водоотведения. Последний год живём, как в частном секторе с выгребной ямой: ассенизаторов вызываем, откачиваем. Хочется уже пожить в нормальном жилье. Знаем, что в Осе дома не строили последнее время и ехать жить во «вторичку» – это как менять шило на мыло. Верим в лучшее. Кто ждёт – тот всегда дождётся», – говорит женщина.

В одной из квартир такого же соседнего непригодного для жизни дома с самого детства, точнее уже 25 лет, живёт Ксения. Сейчас вместе с супругом и тремя детьми они так же с нетерпением ждут переселения. Недавно Ксения побывала на строящемся объекте, где располагается их новое жильё. Девушка поделилась своими впечатлениями от будущей двухкомнатной квартиры. По её словам, это новострой с отдельным входом. В квартире уже сделан косметический ремонт: однотонные обои на стенах, светлый линолеум на полу, натяжные потолки, а также раздельный санузел с сантехникой.

«Хорошие впечатления, светло, свежо, – рассказала Ксения. – По сравнению со старым жильём, это небо и земля. Стены и потолки ровные, пол не скрипит. Красивое новое жильё».

Переселение из старого жилья в новое – это долгожданное событие для многих семей. Оно позволит улучшить жилищные условия и создать более комфортную среду для жизни. Надеемся, что новая квартира станет для многодетной семьи Ксении уютным и счастливым домом, ведь они с мужем ждут четвёртого малыша.

Отметим, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что основная социальная задача – это расселение людей из ветхого аварийного жилья. «Президент Российской Федерации Владимир Путин за последние годы этому вопросу уделяет много внимания. Сейчас наш край занимает лидирующие позиции по расселению аварийного жилья, и работы будут продолжены в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который также охватывает строительство жилых домов», – сказал Дмитрий Николаевич.

«Мы один из немногих субъектов страны, который расселяет жителей не только в рамках нацпроекта, но и по региональной программе. Это позволяет комплексно подходить к данному вопросу. Как и в прошлом году, приоритет для нас сейчас – это строить дома не только в столице Прикамья, но и в других территориях региона. Это залог того, чтобы люди оставались жить в родных краях и имели возможность переезжать в рамках границ своего населенного пункта», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Новые дома в Осе отвечают всем современным требованиям комфорта и безопасности. Они оборудованы всем необходимым для комфортного проживания, включая современные коммуникации и удобную планировку. Это позволит жителям, переселяющимся из ветхих домов, ощутить улучшение жилищных условий.

Напомним, в Пермском крае продолжается реализация важной государственной программы по расселению аварийного жилья. На 2025 год запланировано расселение 64,3 тысячи квадратных метров, что позволит обеспечить новыми квартирами 5 тысяч человек. Это станет возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Программа нацелена на решение одной из самых актуальных проблем в сфере жилищного строительства – обеспечение граждан комфортным и безопасным жильём. В рамках проекта будет вестись работа с домами, признанными аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Это позволит не только улучшить жилищные условия тысяч семей, но и повысить качество жизни в регионе.

Оксана ВЫПАСНЯК

Фото автора и Татьяны Еловиковой