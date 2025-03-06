Российская интернет-энциклопедия РУВИКИ в партнерстве с экспертами Альянса по защите детей в цифровой среде создали раздел о детской безопасности, где собраны материалы об угрозах и осознанном поведении в интернете.

«Мы благодарны Альянсу по защите детей в цифровой среде за возможность делиться экспертными знаниями о принципах безопасного поведения детей и подростков в сети. Проект призван рассказать детям и их родителям, как с пользой и без рисков применять современные цифровые возможности», – отметил генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко».

Эксперты Альянса будут верифицировать материалы о правилах поведения в цифровом пространстве России, что повысит доступность этой информации для широкой аудитории. Первые верифицированные статьи об интернет-угрозах и кибергигиене уже можно найти на страницах РУВИКИ. Среди них: интернет-мошенничество (электронное мошенничество); даркнет (англ. DarkNet, также известен как «Скрытая сеть», «Тёмный интернет»); онлайн-груминг, кибергруминг – преступная сетевая активность по установлению эмоциональной связи с ребёнком.

Доступны материалы о таких понятиях как овершеринг, тёмные паттерны, интернет-травля, кибертравля, кибербуллинг. А также экспертные данные о зависимости от компьютерных игр и интернет-зависимости.

«Современные дети и подростки проводят в интернете значительную часть своей жизни, и наша задача – сделать это пространство максимально безопасным. Сотрудничество с РУВИКИ позволит не только распространять проверенные знания о цифровых угрозах, но и формировать культуру осознанного и ответственного поведения в сети. Чем больше родителей и детей будут понимать, как защищать себя в цифровой среде, тем меньше рисков останется для мошенников, кибербуллеров и других угроз», – отметила Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.

Проект интернет-энциклопедии РУВИКИ объявлен на РИФ-2023. Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей, где профессионалы выступают гарантами верификации материалов. Главные ценности площадки: удобство, открытость, нейтральность, достоверность информации.

Альянс по защите детей в цифровой среде – центр компетенций по детской цифровой безопасности в России. Создан 1 сентября 2021 г. в присутствии Президента России. Основная цель Альянса: создание безопасной и комфортной онлайн-среды для детей и подростков путем проактивного выявления и удаления вредоносного контента, создания полезного, позитивного и образовательного контента, создания и совершенствования ИТ-решений для защиты детей, а также разработки новых подходов для защиты детей в Сети. Основатели Альянса – 9 крупнейших технологических, цифровых и медиакомпаний России: билайн, VK, «Газпром-Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс».

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края