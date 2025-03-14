С 28 по 30 апреля пройдет марафон Знание.Первые Российского общества «Знание», который будет посвящен 80-летию Великой победы. Открытый диалог молодежи и первых лиц государства, ведущих отечественных деятелей культуры, искусства, науки и спорта состоится в каждом федеральном округе России, а также в новых регионах страны. Всего события марафона пройдут на 11 площадках. Планируется, что на просветительском событии соберутся более 25 тысяч участников.

В Перми все три дня марафон будет проходить в пространстве Конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо».

«Уже сейчас могу вам сказать, что это будет особенный марафон. И это связано не только с беспрецедентным масштабом, но, в первую очередь, с тем, что он посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мы очень ответственно подходим к организации мероприятия, поскольку хотим, чтобы каждый участник марафона – не только те люди, которые будут на площадках, но и те, кто будет с нами у экранов мониторов – почувствовали связь времен, укрепились во мнении, что сила России кроется в ее истории, в людях, которые приближали Победу, и в тех, кто сегодня двигает страну вперед. Традиционно с лекциями выступят выдающиеся люди страны, мы ожидаем гостей и из зарубежья. Также мы подготовили новые форматы, которые не оставят их участников равнодушными. Я уверен, что это будет событие, которое еще больше объединит людей, напомнит о подвигах прошлого и вдохновит на новые свершения!», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В этом году событиям марафона будут предшествовать специальные просветительские форматы, в которых смогут принять участие молодые люди из всех 89 регионов страны. Одним из таких форматов станут анимационные комиксы «Эхо Победы», посвященные городам-героям, ключевым местам сражений Великой Отечественной войны и мемориалам, возведенных в честь этих событий и напоминающие о важности памяти, мира и единства. Проект представляет собой творческую интерпретацию исторических событий, первые две серии которого расскажут о триптихе монументальных советских памятников «Меч победы» и мемориале «Героям-панфиловцам», прославляющем героизм 28 солдат, защищавших подступы к Москве.

Помимо этого, сохранить память о Великой Отечественной войне и приумножить знания о подвиге предков позволят просветительские статьи о героях Отечества в электронной энциклопедии Российского общества «Знание» Знание.Вики. В рамках проекта к Дню Победы авторы-волонтеры напишут не менее 1500 статей о Героях Советского Союза и на темы, связанные с историческими событиями Великой Отечественной войны. Информационные материалы расскажут о героях Великой Отечественной войны и СВО. Кроме того, молодые люди смогут принять участие в «Экскурсиях со Знанием» по знаковым и историческим местам нашей страны. В рамках проекта Знание.Игра состоятся тематические игры, раскрывающие тематики СВО и 80-летие Победы.

Крупным просветительским форматом в преддверии марафона Знание.Первые станет Всероссийская патриотическая акция, она стартует в марте и продлится до 9 мая. Лекторы по всей стране расскажут молодежи о главных событиях и героях Победы. Также специальными событиями станут эксклюзивные кинопоказы, приуроченные к памятным датам России.

Аккредитация СМИ на все площадки марафона доступна уже сейчас на сайте мероприятия.

Федеральные просветительские марафоны Знание.Первые зарекомендовали себя в качестве популярных площадок для прямого общения между первыми лицами и молодежью. Количество участников предыдущих марафонов превысило 100 тысяч человек. Перед слушателями более 1 300 раз выступили лекторы Общества «Знание»: лидеры бизнеса, ученые, спортсмены, популяризаторы науки, государственные деятели и другие эксперты.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края