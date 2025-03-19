Задел на новую пятилетку

В ходе состоявшейся 10 марта встречи с Президентом России Владимиром Путиным губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о социально-экономическом развитии региона и выполнении поручений главы государства, а также поделился планами на следующие пять лет.

Президент отметил высокие показатели Прикамья по качеству школьного образования, темпам расселения аварийного жилья и росту внутреннего регионального продукта (ВРП).

Образование и медицина

По предложению Президента РФ разговор о социально-экономическом развитии Прикамья начался с образования. Владимир Путин отметил, что регион занимает первое место в стране по качеству школьного образования. Дмитрий Махонин сообщил, что за последнее время в крае было построено 36 школ, ещё 30 будет построено в ближайшую пятилетку. Это позволит снизить количество детей, обучающихся во вторую смену. При этом в регионе по поручению Президента РФ будет производиться и капитальный ремонт уже существующих учреждений образования.

Одновременно в Прикамье большое внимание уделяется дополнительному образованию: сегодня возможность получать его есть у 97% детей.

Развивается ранняя профориентация: совместно с промышленными предприятиями создано 300 профильных классов, в том числе авиационные, космические и другие. В сфере профессионального образования строится и обновляется инфраструктура, и задача края – построить ещё 28 объектов – это корпуса мастерских, спортивные залы и общежития.

В сфере медицины в крае построено 23 новых объекта, и задача на пятилетку – построить ещё 20. Одновременно идёт масштабное оснащение медучреждений современным оборудованием, в том числе высокотехнологичным. «Эта работа позволила нам более чем на 20% сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и почти на 10% – от онкозаболеваний. Дополнительно, исполняя ваше поручение, финансируем программу лечения социально важных заболеваний – гепатита С и ВИЧ, и рассчитываем за три года с этим вопросом справиться», – отметил Дмитрий Махонин.

Забота, поддержка и память

Значительный блок в диалоге главы государства с губернатором Прикамья был посвящён вопросам социальной поддержки. Как рассказал Дмитрий Махонин, в Пермском крае проживает 300 тысяч семей, 40 тысяч из них – многодетные. Каждый третий ребёнок в Прикамье рождается в многодетной семье. Регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости, поэтому поддержка семей – в числе особых приоритетов краевой власти. Меры поддержки получает порядка 140 тысяч семей.

Молодым семьям краевые власти помогают улучшить жилищные условия. За пять лет в более комфортное и просторное жильё переехали порядка семи тысяч молодых семей, из них 5763 – по региональной программе «Молодая семья». В минувшем году, который был Годом семьи, в Пермском крае введены дополнительные меры поддержки. В частности, эта программа была расширена. Сейчас её участники могут получить из краевого бюджета до 37,5% от стоимости приобретённого жилья при рождении двух и более детей в течение трёх лет.

И, конечно, ключевая задача – поддержка участников специальной военной операции и их семей. В этом направлении край также оказывает существенные меры поддержки, перечень которых расширяется. Одна из последних таких мер, о которой Дмитрий Махонин рассказал Владимиру Путину, – это семейный капитал участников специальной военной операции. Когда рождаются малыши, семья участника СВО получает средства для того, чтобы приобрести всё необходимое. Этой мерой воспользовались уже 400 семей. Также глава региона сообщил, что в крае по поручению президента началась реализация проекта «Герои Прикамья». 23 февраля в Перми у Дома чекистов открыли памятник героям специальной военной операции.

К 80-летию Победы запланировано провести 190 мероприятий, среди них – традиционная акция «Поезд Победы». Третий год подряд 25 мая в Прикамье празднуется День памяти северных юнг. Также исполняется поручение главы государства о выплатах и присвоении почётных званий ветеранам войны, вручаются памятные медали к 80-летию.

Дороги и транспорт

Пермский край – в числе лидеров в стране по количеству дорог, соответствующих нормативным требованиям. С 2020 года таких трасс в регионе стало больше фактически на треть и сейчас их более 78% процентов. Активно применяется практика перевода муниципальных дорог в региональные и их опережающая реконструкция. Также строятся новые развязки, ремонтируются мосты. Эта работа, помимо комфорта передвижения, даёт и другой весомый эффект – безопасность: в крае более чем на 20% снизилась смертность от дорожно-транспортных происшествий.

Краевая столица по качеству общественного транспорта также занимает лидирующие позиции после Москвы и Санкт-Петербурга. В Перми фактически полностью обновлён парк трамваев, появились электробусы. Задача на пятилетку – обновить ещё 1,5 тысячи автобусов на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

Жильё и газификация

Ежегодно в Пермском крае строится 1,7-1,8 млн кв. метров жилья, всего за пятилетку построено 8,2 млн квадратов. План до 2030 года – возвести ещё 10 млн кв.м жилья.

Как заметил Владимир Путин, Пермский край занимает третье место в стране по темпам расселения аварийного жилья. Дмитрий Махонин подтвердил, что в Прикамье за пятилетку расселили уже порядка 800 тыс. кв.м ветхого фонда, более 80 тысяч человек улучшили жилищные условия. Но такого жилья ещё много, и задача следующей пятилетки – сохранять темпы. Поэтому в крае активно развивается новый механизм градостроительства – комплексное развитие территории (КРТ). В рамках этого механизма по уже заключённым договорам застройщики не только расселяют ветхое и аварийное жильё и строят новые дома, но и возводят 30 объектов социальной сферы.

Исполняя поручение президента проводить социальную газификацию, Пермский край одним из первых в стране ввёл льготное подключение до фасадов домов – эту практику сейчас используют другие регионы. Кроме того, началась компенсация расходов на внутридомовое оборудование льготным категориям граждан, а в прошлом году эта мера поддержки распространена на всех жителей – это возмещение затрат на приобретение плиты, газового счётчика и газоанализатора. «Тем более что практически 30% плит в нашей стране производится в Пермском крае. Поэтому мы поддерживаем ещё и местного производителя», – рассказал губернатор Прикамья президенту.

Развитие промышленности

Общий объём пакета инвестиций, направляемых на развитие промышленного производства в Пермском крае, на сегодня составляет 1,8 трлн руб. Количество создаваемых новых рабочих мест – почти 8000. Обеспечивается государственная поддержка инвестпроектов модернизации и техперевооружения. Предприятия ОПК Пермского края работают в три смены для достижения целей СВО. В 2025 году заработал механизм поддержки предприятий ОПК при строительстве жилья для сотрудников.

Говоря о промышленности в крае, глава региона обратил внимание президента на проекты в области добычи калийно-магниевых солей. «У нас реализуется шесть инвестиционных проектов компаниями «Уралкалий», «Акрон» и «ЕвроХим». Они призваны решить вопросы продовольственной безопасности и нашего экспортного потенциала. Все эти проекты поддерживаются, в том числе нашим региональным правительством в рамках мер налогового стимулирования», – сообщил Дмитрий Махонин.

Также формируется кластер высокотехнологичной химии. Новые производства в крае запускают такие компании как «Сибур», «ЛУКОЙЛ», «Метафракс» (сейчас это компания «Росхим»).

Есть и, казалось бы, небольшие, но значимые промышленные проекты. Так, губернатор отметил развитие компании «Чайковский текстиль», которая сегодня производит фактически четверть объёма тканей для Вооружённых Сил, а также для нефтяников и газовиков. «Очень приятно, что растёт обрабатывающая промышленность. Индекс промышленного производства за последний год – 5,5%, а индекс обрабатывающих отраслей – 8,5%», –подчеркнул Дмитрий Махонин.

Экономика Пермского края в целом развивается: в 2024 году рост внутреннего регионального продукта составил 12%. Увеличиваются вложения в основной капитал, реализуются крупные инвестиционные проекты.

«У вас с 2020 года почти удвоился объём ВРП. Хорошие показатели», – заключил Владимир Путин.

Важно, что губернатор и глава государства не только оценили результаты за пять лет, но и обозначили задачи на следующий период. Просто так такие мероприятия перед губернаторскими выборами не проходят. Это говорит о полной поддержке губернатора и его планов на выдвижение на второй срок со стороны президента.

Владислав ПОСПЕЛОВ

МНЕНИЕ

Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ:

– Этот отчёт президенту о проделанной работе показал, что Дмитрий Махонин полностью следует государственной логике и выполняет общефедеральные задачи. Кроме устойчивых показателей социально-экономического развития, я бы выделил отдельно успехи в строительстве нового жилья и расселении аварийного. Это была одна из серьёзнейших проблем, которые достались Махонину, и он справляется с задачей.