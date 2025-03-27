В Осинском округе продолжается вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны Указом Президента страны Владимира Путина учреждена юбилейная медаль. Её получателями являются военнослужащие и лица вольнонаёмного состава, принимавшие участие в боевых действиях, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей.

В числе награждаемых – и граждане иностранных государств, сражавшиеся в составе воинских национальных формирований в рядах Вооружённых Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внёсшие значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и награждённые государственными наградами СССР или Российской Федерации.

В Осинском округе в списке награждаемых – 54 фамилии преимущественно тружеников тыла за небольшим исключением. Это Нина Петровна Пахолкина, оказавшаяся в годы в концлагере, и Людмила Михайловна Турач, пережившая месяцы блокады Ленинграда.

«Судьбы у людей разные», – поётся в известной песне. Одно объединяет нынешних обладателей юбилейных медалей – война застала их детьми и напрочь вычеркнула из жизни пору детства, заменив её тяжёлым трудом, голодом и лишениями.

«Война началась, я пошла в третий класс, – рассказывает Анна Николаевна Десяткова, жительница деревни Пермякова, – зимой училась, 7 классов окончила, а летом работали. У нас было семеноводческое хозяйство в нём и работали, поля пололи: рожь, пшеницу. Собирали ягоды в Десяткова, там тогда был сад. А осенью с мамой картошку убирали в д. Симаково: трактор её поднимет, а мы собираем. Нанимали меня пасти коров, коз, стада большие были тогда. Всё лето в работе. Гулять некогда было. По весне ходили на луга к Тулве, собирали щавель, горькую редьку – соберёшь, что поешь, что продашь… После 7 классов пошла работать, поступила в заготзерно, оттуда и на пенсию ушла. Сорок лет отработала. Вот такая моя жизнь».

Кстати, на лицевой стороне юбилейной медали изображён воин-победитель, водружающий Знамя Победы над Рейхстагом, а получают её в восьмидесятилетие Победы всё больше люди труда. Героический подвиг на поле брани невозможен без их самоотверженной битвы в тылу.

Выразить свою бесконечную благодарность, поздравить с вручением медали и предстоящим юбилеем Победы считают своим долгом многие неравнодушные осинцы. Вручение медалей проходит с участием Игоря Морозова, главы Осинского округа, Константина Нефёдова, председателя Думы, депутатов, Совета ветеранов, социальных работников. К поздравлениям присоединяется и председатель Законодательного Собрания Пермского края, депутат по 23 округу Валерий Сухих.

«Считаю, что поздравить ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии такого значимого праздника ещё и в юбилейный год 80-летия Победы – это нужное и важное дело, – отметил глава округа Игорь Морозов. – Люди прошли очень трудный жизненный путь, отдали силы, здоровье для победы нашей страны, чтобы мы сегодня жили счастливо. Надо быть благодарными».

По информации управления образования и социального развития администрации округа, вручение медалей продлится до 1 апреля.