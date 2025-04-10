21 город Прикамья вошёл в рейтинг качества городской среды. В этом списке и наш старинный город.

2 апреля 2025 года Минстрой России опубликовал Индекс за 2024 год для 1116 городов страны: индекс-городов.рф.

13 городов значительно укрепили свои позиции с прошлого года. Причём Пермь с индексом 252 (+32 балла) стала четвёртой по качеству городской среды. Краевая столица уступила только Москве, Санкт-Петербургу и Казани.

За минувший год улучшили собственные показатели города: Губаха – 238 (+27 баллов), Березники – 247 (+30 баллов), Горнозаводск – 236 (+32 балла), Очер – 239 (+29 баллов), Краснокамск – 256 (+37 баллов), Чусовой – 237 (+33 балла), Чердынь – 252 (+30 баллов), Верещагино – 220 (+30 баллов), Кизел – 218 (+27 баллов), Чайковский – 233 (+ 37 баллов) и Усолье – 226 (+ 35 баллов). Кстати, наша Оса среди списка малых городов (численностью от 5 до 25 тысяч чел.), набрав 261 балл, признана комфортной четвёртый год подряд. И этот результат на 24 балла больше, чем в позапрошлом 2023 году.

Ещё восемь городов Прикамья – Чернушка (226 баллов), Нытва (221 балл), Добрянка (214 баллов), Красновишерск (212 баллов), Оханск (211 баллов), Лысьва (210 баллов), Соликамск (207 баллов), Александровск (206 баллов) и – впервые попали в данный рейтинг.

«Это результат нашей совместной работы по благоустройству городских пространств, в том числе благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и региональному проекту «Комфортный край». Будем продолжать работу, чтобы комфортная среда создавалась и преображалась во всех территориях Прикамья», – написал на своей страничке во ВКонтакте губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, что Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на основании данных, полученных от субъектов РФ, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата, института развития ДОМ.РФ. Он состоит из 36 показателей, учитывающих благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры, экологическое состояние, разнообразие и современность городской среды, а также эффективность местного самоуправления.

Максимальная возможная оценка – 360 баллов. Города, набравшие более 181 балла, получили статус благоприятных для проживания.

Подготовила Татьяна ЕЛОВИКОВА

Информация с сайта губернатора и Правительства Пермского края