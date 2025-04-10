В Пермском крае идёт приём заявлений в первый класс.

На сегодняшний день в Пермском крае подано 15 тысяч заявлений на зачисление детей в первые классы в школы региона. При этом в 95% случаев родители воспользовались порталом «Госуслуги», который работает в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В Минсвязи Прикамья пояснили, что большой процент заявлений через цифровые сервисы объясняется возможностью оперативно внести всю информацию о ребёнке в черновик. Его жители Прикамья начали заполнять с 17 марта, с возможностью заранее подготовить необходимые документы и в один клик отправить заявку на регистрацию. Отредактировать черновик можно в любой момент до подачи заявления. Такой возможностью воспользовались свыше 11 тысяч человек.

Записаться в школу с помощью портала «Госуслуги» могут жители всех муниципальных образований Пермского края. Для формирования электронного заявления понадобятся следующие документы: подтверждённая учётная запись, паспортные данные, данные свидетельства о рождении ребенка, данные документа, подтверждающего проживание будущего первоклассника на закрепленной территории.

Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете «Госуслуг» и через краевой чат-бот. Родителям в личный кабинет «Госуслуг» придёт сообщение о необходимости прикрепления копий документов. В обязательном порядке их нужно будет прикрепить и отправить в электронном виде. Личный приход в школу не понадобится.

По информации краевого Министерства образования и науки, помимо онлайн-подачи заявления, существует ещё два основных способа: лично, в школе, или через почту заказным письмом с уведомлением о вручении. Также подать заявку можно в любом МФЦ Пермского края.

Приём в первый класс будет проходить в два этапа. Первый этап – с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, которые живут в том же районе, где находится школа, а также для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы. Зачисление производится после 30 июня в течение трёх рабочих дней.

Второй этап начинается с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закреплённой территории. В течение этого этапа можно подать заявление в любую школу. Зачисление производится по каждому заявлению в течение пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что регион имеет успешный опыт перевода услуг в «цифру». «Сейчас необходимо повысить доступность получения различных документов с помощью новых форматов, без работы с оператором. Успешный опыт у нас уже есть», – подчёркивал глава Прикамья.

У нас на территории, по словам заместителя начальника управления образования и социального развития администрации Осинского муниципального округа Ираиды Вяткиной, ожидается 338 будущих первоклассников. «На 7 апреля родителями подано 167 заявлений, в том числе 150 – через портал «Госуслуги», что составляет 49 процентов. Безусловно, пользоваться онлайн-платформами гораздо удобнее. Это не занимает много времени. Кроме того, мамы и папы могут сразу отследить ситуацию по своему заявлению», – отмечает Ираида Александровна.

Оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде является частью федерального проекта «Государство для людей». Это помогает гражданам быстрее и эффективнее справляться с возникшими ситуациями.

Информация с сайта губернатора и Правительства Пермского края

Подготовила Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото из архива автора