Ученица второй школы города Осы Валерия Тарасова в третий раз стала победительницей Интеллектуальной олимпиады ПФО в составе команды Пермского края.

Интеллектуальная олимпиада – общественный молодёжный проект Приволжского федерального округа. Запущен в 2016 году. Первая интеллектуальная Олимпиада состоялась в Саратове. В состязаниях принимают участие две возрастные категории: старшие школьники и студенты. Первые соревнуются по четырём направлениям: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», робототехника, программирование беспилотных летательных аппаратов и решение изобретательских задач.

В марте 2025 года состоялась десятая Интеллектуальная олимпиада ПФО среди школьников, в которой приняли участие 14 регионов. Валерия Тарасова участвовала в ней в четвёртый раз.

Впервые с изобретательскими задачами Валерия столкнулась в 2020 году, когда мама предложила ей поучаствовать в конкурсе Пермского краевого центра «Муравейник». Пробный шаг особого результата не принёс, кроме как понимания, что есть и такие задачи.

Через год история повторилась, но финалом уже стало первое место. После чего Валерии поступило предложение стать участником команды края на Олимпиаде ПФО в направлении «Решение изобретательских задач».

«Я была рада, начала интенсивнее готовиться. Искала в Интернете приёмы решения таких задач, училась правильно их оформлять, чтобы заработать больше баллов», – рассказывает девушка.

Что такое изобретательская задача? Вот пример одной из них из предметной области «Физика»: «Танки и самолёты очень поздно обнаруживаются визуально. Как быть?». Тема Великой Отечественной войны в предлагаемых задачах, безусловно, выбрана в этом году в связи с 80-летием Победы. И что важно, единственно правильного ответа у изобретательских задач нет. При подведении итогов оценивается креативное мышление школьников, фундаментом для которого являются их знания в заданной области.

Валерия с интересом изучает технические науки, для прохождения итоговой аттестации выбрала физику и информатику. Хорошее знание предмета позволяет девушке успешно справляться с задачами, где требуется включить воображение и выйти за рамки программы.

Собственно, привлечение учащихся к научно-инновационным формам деятельности – это цель общественного проекта ПФО «Интеллектуальные олимпиады». «Участие в этой Олимпиаде – важный шаг на пути самоопределения и выбора профессии. Испытывая здесь свои возможности, дети раскрывают свои таланты и способности», – отметил ранее Олег Машковцев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

«Для нас проведение окружного финала стало доброй традицией. Отдельно хочу поблагодарить полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова за возможность принимать это мероприятие в Пермском крае. Для нас важно поддерживать молодёжные проекты и инициативы, особенно в год, когда мы стали Молодёжной столицей России», – сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Осинская школьница для дальнейшей учёбы выбрала технический вуз. Говорить о планах Валерия не спешит, впереди экзамены. Но бонус за первое место в олимпиаде в её портфолио, можно с уверенностью сказать, уже имеется. А у Олимпиады есть ещё одна возрастная категория – студенты, где у Валерии Тарасовой есть все шансы продолжить свою изобретательскую деятельность. Пусть всё у неё получится!

Фотографии со странички во ВКонтакте губернатора Пермского края Дмитрия Махонина