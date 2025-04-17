В Осе прошёл зональный этап краевого фестиваля-конкурса по ранней профориентационной работе с детьми с ОВЗ.

Ангелина Попова – ученица второго класса МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» города Осы. На учёбу девочка приезжает из села Комарово, поэтому проживает в интернате. Свободные вечера – это отличная возможность для занятий по душе. Из массы вариантов она и её педагог Ольга Шумкина выбрали вязание крючком.

«Пока только прихватки умею вязать, – рассказывает Ангелина, – хочу научиться делать игрушки». «Мы занимаемся всего пару месяцев», –поддерживает педагог Ольга Шумкина. Но результат уже есть! Ангелина – победитель зонального этапа краевого фестиваля-конкурса по ранней профориентационной работе с детьми дошкольного, младшего и среднего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья инвалидностью «Знакомство с профессией».

Фестиваль-конкурс прошёл в нашем городе 15 марта на базе СОШ № 4 и Детского сада «Лира». Его организаторы – «Институт развития образования Пермского края», региональный Центр развития движения «Абилимпикс» в Пермском крае, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Пермского края, администрация и педагоги Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната» и Центра развития ребенка-детского сада «Лира» при поддержке Министерства образования и науки Пермского края.

В конкурсных испытаниях приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья из 13 школ и 7 дошкольных учреждений Пермского края с территорий Осинского, Бардымского, Чайковского, Октябрьского, Частинского, Еловского, Чернушинского, Куединского округов – всего 90 школьников и 32 дошкольника.

Детям школьного возраста было предложено попробовать себя в 10 компетенциях: «Флористика», «Столярное дело», «Медицинский уход», «Кулинарное дело», «Вязание крючком», «Парикмахерское искусство (косоплетение)», «Швейное дело», «Медицинский и социальный уход» (массажист), «Декоративно-прикладное искусство (Обвинская роспись)», «Брошюровка и переплетное дело». Дошкольники прошли испытания во флористике, бисероплетении, медицинском и лабораторном анализе, кулинарном деле.

В рамках фестиваля-конкурса была организована «Игровая площадка для детей», фотовыставка «Профессии моей семьи», деловая игра «Весёлые старты по профессиям». В деловой программе организованы творческие мастерские для педагогов и родителей, продемонстрированы мастер-классы. Участники получили всеобъемлющие знания о ручном труде и о простых профессиях, которые сегодня востребованы.

В числе победителей ученики МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» города Осы: Константин Кобелев – «Флористика», Иван Лесников, Евгений Соснин, Софья Кузнецова – «Декоративно-прикладное искусство «Обвинская роспись», наставник Татьяна Кириогло, Даниил Киселёв – «Столярное дело», наставник Алексей Савельев, Карина Варанкина – «Швейное дело», наставник Марина Маисей, Виолетта Закриева, Тимофей Каракулов, Кирилл Тяжелков – «Медицинское дело», наставник Наталья Онорина, Ангелина Попова – «Вязание крючком», наставник Ольга Шумкина.

Воспитанники МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Лира»: Кристина Батаруева – «Флористика», Кирилл Мазунин – «Ювелирное дело (бисероплетение)», Алёна Быстрова, Марсель Кудяков, Исмоил Мадумаров – «Кулинарное дело» и МБДОУ Детский сад «Сказка»: Авдей Шестаков, Илья Фирфанов, Марк Шихов – «Медицинский и лабораторный анализ». Все победители примут участие в региональном этапе соревнований.

«Знакомство с профессией крайне важно для детей в их дальнейшей профессиональной самореализации и социальной адаптации, оно позволяет выстроить грамотную профессиональную траекторию, помогает стать успешным специалистом в будущем. Именно в детстве закладываются главные основы важности трудовой деятельности и ценности труда человека. «Абилимпикс» – это отличная площадка для мотивации детей к занятиям. Признание их успеха, одобрение результатов их труда способствуют дальнейшему совершенствованию навыков», – отметила Наталья Саушкина, директор Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната.

Пермский край присоединился к движению «Абилимпикс» десять лет назад. За это время количество участников регионального чемпионата возросло в девять раз. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что участие в подобных соревнованиях – большой вклад в профессиональное будущее студентов, а для работодателей края — возможность заметить молодых специалистов с подготовкой.

Как отмечают в краевом Минобре, «Абилимпикс» становится базой для социальной реабилитации инвалидов. Основная задача чемпионата – трудоустройство, профориентация, социализация людей с инвалидностью. По словам организаторов, конкурсные задания чемпионата актуализированы совместно с работодателями региона с целью расширения возможностей трудоустройства участников и освоения ими новых видов профессиональной деятельности.



Мнения

Наталья Саушкина, директор Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната:

– Девиз 2025 года «Нет предела – действуй смело!» вдохновляет детей не бояться ставить перед собой амбициозные цели и стремиться к их достижению. Важно, что такие мероприятия, как «Абилимпикс», дают нашим школьникам возможность попробовать себя в различных сферах. Это не только помогает им развить свои навыки, но и формирует уверенность в своих силах. Поддержка взрослых – будь то родители, учителя или наставники – также играет ключевую роль в этом процессе. Они могут заметить увлечения и таланты ребёнка, предложить ему различные возможности для их развития и подтолкнуть к новым свершениям. Даже, если по мере взросления выбор профессии изменится, то ценный опыт, полученный в стенах школы и на подобных мероприятиях, останется с ними на всю жизнь.

Главный урок, который мы можем извлечь из таких инициатив, заключается в том, что важно не только мечтать, но и активно действовать для достижения своих целей. Этот дух стремления к самосовершенствованию и исследованию новых горизонтов должен стать основополагающим в жизни каждого ребёнка. Такие мероприятия не просто помогают детям раскрыться, они вдохновляют их на дальнейшие достижения в будущем.

Мария Мокрушина, заведующий Центром развития ребенка -детским садом «Лира»:

– Участие детей дошкольного возраста в фестивале-конкурсе «Абилимпикс» – это возможность через раннюю профориентационную работу открыть ребятам мир актуальных профессий. Современных детей уже не удивишь рассказами о них, дошколятам интересны различные практики, в которых можно попробовать себя в различных ролях, заложить основы будущей профессии.