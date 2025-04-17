А вы знаете, на какую ногу подаётся команда «кругом»? А что команды бывают предварительные и исполнительные? Об этих и других нюансах зашёл разговор в судейской комнате во время проведения военно-спортивной игры «Зарница 2.0» на базе второй школы города Осы.

Игра состоялась 12 апреля, и новостные ленты осинских пабликов уже известили об этом событии своих подписчиков. Мероприятие подготовили и провели специалисты Центра детского творчества при поддержке администрации округа и коллектива второй школы.

В игре приняли участие 13 команд юнармейцев и кадет из семи образовательных организаций округа, включая сельские школы сёл Крылово и Горы. Соревновались меж собой две возрастные группы: средние – 4 команды и старшие школьники – 9 команд.

Участникам требовалось проявить знания строевой подготовки (одиночной и в составе команды), основы радиационной, химической и биологической защиты, пройти военизированную эстафету, преодолеть рубежи химзащиты и переноски пострадавшего, огневой рубеж, минное поле, оказать первую медицинскую помощь, пройти тоннель, выполнить стрельбу из пневматической винтовки и ответить на вопросы тестов, куда ж без них! В итоге места распределились следующим образом. В старшей группе первые – СОШ № 2 «Патриот», вторые – СОШ № 3 «Десант», третьи – СОШ № 2 «Беркут», четвёртые – СОШ № 3 «За СВО», пятые – «Витязи» (Крылово-Гремяча), шестые – ОСОШ № 1, седьмые – «За своих» (Горы), восьмые – СОШ № 4 «Сокол», девятые – Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. В средней группе первое место заняли участники команды «Первые» СОШ № 3, второе – «Созвездие» СОШ № 2, третье – «Планета» СОШ № 2, четвёртое – «Патриот» СОШ № 4.

Нельзя не отметить настрой, с которым ребята маршировали на «строевой» и выполняли задания эстафеты. Если в среднем звене и мелькали улыбки на лицах, то старшие шли по этапам чётко, серьёзно и ответственно. Игра ставит перед детьми взрослые задачи, учит важным навыкам, действиям в сложных, опасных для жизни ситуациях. В состав судей вошли педагоги ЦДТ, медицинские работники ОЦРБ, казаки Осинского Хуторского казачьего общества, представители военкомата по Еловскому и Осинскому районам, МО МВО России «Осинский».

Лейтмотивом военно-спортивной игры «Зарница 2.0» 2025 года стала приближающаяся годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорили приветствующие её участников глава Осинского округа Игорь Морозов, ветеран Чеченской войны, руководитель патриотической комиссии районного совета ветеранов Николай Ломовской и помощник депутата Заксобрания ПК Валерия Сухих Елена Фотина. В церемонии награждения приняли участие главный судья соревнований Сергей Мальцев и директор ЦДТ Ольга Мелик-Еганова. Главной скрипкой в организации и проведении игры стали волонтёры «Движения Первых» под руководством Елены Ожгибесовой.

Игра закончилась, но её история продолжается. Победители в средней и старшей группе примут участие на краевом уровне. Пожелаем ребятам достойно пройти все испытания. «Что для этого нужно?» – спросили у педагога, подготовившего четырёх призёров игры «Зарница 2.0». «Победителей в любых мероприятиях спортивной, патриотической направленности нужно воспитывать дома, с рождения. Особенно, что касается патриотического подъёма, он идёт из семьи. Если родители заложат, то уже ничто его не сломает, – считает Владимир Галайко, педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности МБОУ «СОШ № 2 г. Осы». – В учреждении уже подхватят начатое педагоги, воспитатели. И непременно в школе должен работать мужчина, который разбирается в военном деле».

Ну, и для тех, кому интересно: команда «кругом» подаётся под правую ногу. Об этом знает член судейской бригады на этапе строевой подготовки Николай Ломовской.