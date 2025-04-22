В Перми в рамках очередного заседания Общественного совета программы «Герои Прикамья» были подведены итоги первого этапа. Он проходил с 23 февраля по 30 марта 2025 года. Всего на участие в программе была подана 501 заявка от участников спецоперации, среди которых 269 являются действующими военнослужащими.

Осинец Сергей Туканов (на фото - крайний справа) – один из участников программы. Свой воинский долг наш земляк исполняет с 1994 года. Сначала была срочная служба в Подмосковье. Затем десять лет защищал правопорядок в Органах внутренних дел. В декабре 2023 года добровольно стал участником специальной военной операции. Служил в добровольческом отряде «БАРС-12», который дислоцировался в Луганской народной республике на Северском направлении. Пройдя специальную подготовку в полевом лагере, получил должность оператора БПЛА, занимался выявлением боевых целей. Позже с напарником прошёл переподготовку на пилота ударных дронов. За время службы видел и пропустил через себя всё: стрельбу, ранения и гибель товарищей. Лично занимался разминированием боевых дронов, выносил с поля боя раненых.

В начале марта Сергей подал заявку на участие в программе. У людей, прошедших СВО, особое восприятие происходящего и большое желание проявить себя, считает молодой человек: «Готов служить и приносить пользу Родине, – рассказал по телефону Сергей, – жду прохождения тестирования. В Личном кабинете должны скинуть ссылку, в мае будет собеседование, а пока отправляюсь с гуманитарным грузом в зону спецоперации».

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется программа поддержки участников СВО «Время героев». Из-за увеличенного интереса к федеральной программе были разработаны региональные инициативы. Целью кадровой программы «Герои Прикамья» является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях Прикамья.

С 31 марта стартовал этап тестирования. В ходе него участники прошли онлайн-тестирование управленческого потенциала, а также личностно-профессиональных качеств по методикам Высшей школы государственного управления.

На заседании было принято решение об открытии дополнительной возможности с 22 по 25 апреля пройти тестирование тем, кто не успел это сделать в срок по объективным причинам.

По результатам тестирования будут сформированы ранжированные списки участников для индивидуальных собеседований с экспертной комиссией, которые пройдут с 14 апреля по 11 мая 2025 года.

По итогам конкурсных испытаний на программу обучения «Государственное и муниципальное управление» на базе РАНХиГС зачислят не менее 60 наиболее успешных кандидатов. Обучение панируется начать после 1 июня.

«У каждого из бойцов своя героическая история и самое главное, что каждый готов продолжать служить Родине, учиться, воспитывать молодёжь, возглавлять общественные организации. Чтобы у парней была такая возможность, исполняем поручение Президента России Владимира Владимировича Путина и расширяем программу переобучения для наших героев на уровень региона. Она будет включать в себя отбор, образовательную часть и получение диплома о переподготовке на площадке нашего филиала РАНХиГС», – отметил, запуская программу «Герои Прикамья», в феврале этого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Фото Татьяны Еловиковой