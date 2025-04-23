Не только в природе журчат ручьи по весне. В Осинском муниципальном округе каждую весну проводится фестиваль-конкурс детского творчества «Журчат ручьи». 18 апреля дети сельских территорий собрались в зале Крыловского СДК, чтобы показать друг другу, зрителю и членам жюри свои таланты.

Фестиваль проводит Осинский центр культуры и досуга по пяти номинациям: «вокальное», «хореографическое искусство», «инструментальный жанр», «малые театральные формы», «художественное слово». В конкурсе участвуют дети от 7 до 18 лет.

К началу конкурса Крыловский СДК напоминает муравейник, в котором вечно двигаются в разных направлениях по своим очень важным делам дети-муравьишки. Сегодня они приехали со всего округа из сёл: Кузнечиха, Гамицы, Новозалесново, Гремяча, деревень: Пакли, Тишкова, Мостовая. Много и местных, крыловских, маленьких артистов.

Всего на конкурс заявлено 33 творческих номера. Жюри ожидает большая работа и непростой выбор. Участников фестиваля приветствует депутат Думы Осинского округа и руководитель Крыловского СДК Ирина Чугаева.

Поскольку 2025 год объявлен Президентом нашей страны Годом защитника Отечества, выступления посвящены героям России, участникам Великой Отечественной и других локальных войн. Анна Козлова (Крыловский СДК) представила стихотворение «Я дотащу тебя, сынок». В нём – зарисовка об участнике специальной военной операции.

«В выборе произведения помогала мама, – рассказывает участница конкурса, – я согласилась выступить с ним потому, что мне нравится эта тема. Хочу, чтобы о ней как можно больше говорили. Сложность была в том, что в стихотворении несколько персонажей, нужно было каждого отыграть, в этом так же помогла мама».

Катя Березина и Катя Веренкина – ученицы 2 класса Новозалесновской школы. Они для конкурса подготовили стихотворение Юлии Друниной «Зинка», прочитали его по ролям. «Стихотворение грустное, – рассказывают второклассницы, – нам нужно было показать, что мы вместе идём на войну, но одна оступилась. Нам помогло, что мы дружим с детского сада, ладим и понимаем друг друга». А ещё помогла их учительница Ольга Треногина. Новозалесновские артисты, к слову сказать, забрали дипломы не в одной номинации.

В вокальном творчестве всех удивила и порадовала пятиклассница Мария Косолапова из села Гремяча. Она исполнила известную уже песню «А закаты алые». К конкурсу готовилась вместе с мамой и Татьяной Артамоновой, руководителем Гремячинского СДК. «Мама говорит, что её мама, моя бабушка, тоже пела красиво. Пением я занимаюсь около года. На большой публике выступаю впервые, – поделилась Мария. – Мне больше нравятся протяжные мелодичные песни».

Уже сегодня видно, что в Осинском округе зажглась новая звёздочка из села Гремяча. Порадовали своим исполнение и другие юные вокалистки из Паклей, Новозалесново. Удивили танцоры: ансамбль «Ириски» Гамицкого СДК привёз на конкурс полноценную концертную программу.

Крыловцы подготовили конкурсные номера почти во всех номинациях, единственные представили театрализованное действо «Каша из топора». Комаровский СДК привёз на фестиваль юнармейский отряд «Буревестник» с его песнями и танцами.

«Учитывая, что в сельских СДК нет профильных специалистов, то, что мы увидели – это очень хорошо, – дала свою оценку фестивалю Людмила Высокова, заведующий информационно-методическим отделом МБУ «ОЦКиД», – Важно, что дети занимаются творчеством. Фестиваль задуман как площадка, где можно дать выход детской энергии, где детские коллективы и солисты могли бы реализовать свои творческие потребности. Конечно, работать есть над чем, и мы, взрослые, будем разбирать недочёты на наших методобъединениях. А дети – все молодцы!»

Осталось назвать имена победителей. В номинации «Художественное слово», где были представлены одиннадцать выступлений, дипломы лауреатов первой степени получили Екатерина Березина и Екатерина Веренкина (Новозалесновский СДК) и Анна Козлова (Крыловский СДК). В номинации «Вокальное искусство» из десяти номеров лучшим признано сольное выступление Марии Косолаповой (Гремячинский СДК) и ансамбля «Звёздочки» (Новозалесновский СДК). В номинации «Хореографическое искусство» были заявлены одиннадцать танцев, а лучшим стало выступление ансамбля «Ириски» (Гамицкий СДК).