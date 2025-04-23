Стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. В ходе него жители Пермского края могут проголосовать за один из 55 объектов озеленения в 21 муниципалитете. Новые благоустроенные места могут появиться благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщают в Министерстве ЖКХ и благоустройства Прикамья, сделать свой выбор можно до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru лично при помощи волонтеров или в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе».

В частности, жители Александровского округа могут отдать свой голос за один из двух объектов. Например, «Морозовский парк», расположенный в пос. Всеволодо-Вильва по ул. Свободы. Планируется проведение работ по благоустройству территории с учетом ее исторической значимости. Специалистам необходимо будет выполнить устройство тротуаров из плитки, теневых навесов, беседки, установку скамеек, урн, мини-сцены, мостов для подхода к территории. Запланировано проведение мероприятий по озеленению с сохранением имеющихся деревьев и посадок, установка наружного освещения и видеонаблюдения.

Жители Барды могут определить внешний облик сквера на улице Газовиков микрорайона Финский. Проект направлен на создание комфортной городской среды, где каждый житель сможет найти занятие по душе, будь то прогулка по аллеям, игра на детской площадке или занятия спортом на свежем воздухе.

Жителям Чернушки предлагают поддержать проект по преобразованию Вокзальной площади – территории, расположенной рядом с железнодорожным вокзалом. Планируется обустроить пространство с удобными пешеходными дорожками, малыми архитектурными формами, оригинальным арт-объектом, а также светодиодным экраном.

Предусмотрено создание уютной тихой зоны с ландшафтными скамейками и стильными светильниками.

Осинцы могут поддержать работы по завершающему этапу благоустройства Ярмарочной площади. Оно включает в себя обустройство площадки для общения с беседками и лежаками.

Также в голосовании участвует парк по ул. Космонавтов в п. Октябрьский. Планируется устройство дорожек и площадки, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, скамеек, приобретение и устройство детской площадки.

Жители Лысьвы могут отдать свой голос за сквер участников СВО по проспекту Победы. В рамках благоустройства планируется выполнить следующие работы: устройство аллей и тротуаров, установка малых архитектурных форм и опор освещения, озеленение территории.

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов от жителей, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

«В прошлом году более 378 тысяч жителей Прикамья выбрали объекты для благоустройства – это был рекорд для региона. Уверен, что в этом году вы будете голосовать еще активнее», – написал в своем телеграмм канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Информация с сайта губернатора и Правительства Пермского края