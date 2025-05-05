Глава Осинского муниципального округа Игорь Морозов торжественно передал ключи от новых квартир жильцам аварийных домов.

Наталья Полиева на протяжении долгих лет проживала в квартире соцнайма в доме по ул. Комарова, но данные дома давно устарели и были признаны аварийными. Женщина с большим удовольствием показывает свою новую двухкомнатную квартиру, расположенную в осинских новостройках. В ней сделан современный ремонт: натяжные потолки, пластиковые окна. Здесь светло и уютно.

– В прежнем доме я прожила с 1989 года. Всё поначалу было хорошо, жили замечательно. Но с течением времени дом стал ветшать. Нам построили новые дома, куда мы переедем и будем жить там долго и счастливо. Наконец-то мы дождались этого момента! Мне всё нравится. Старая и новая квартиры – как чёрное и белое. Они разительно отличаются, – отмечает Наталья Юрьевна.

Наталья Полиева входит в число жильцов, которым в администрации Осинского округа торжественно вручили ключи от новых квартир. Это событие стало праздником для многих семей, которые на протяжении многих лет ждали улучшения жилищных условий. Напомним, что новые дома построены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», ставшего с 2025 года частью нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

– Переселение из авариного жилья в благоустроенное – это одно из приоритетных направлений деятельности администрации. Поэтому при поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина на сегодняшний день мы вручили уже 32 семьям ключи от новых квартир. Я думаю, что теперь люди могут в комфортных условиях радостно проживать на территории нашего округа. Это очень значимое событие для всех нас, – сказал в интервью глава Осинского муниципального округа Игорь Морозов.

Новые дома в Осе отвечают всем современным требованиям комфорта и безопасности. Они оборудованы всем необходимым для удобного проживания, включая современные коммуникации, удобную планировку, чистовую отделку, установленную сантехнику, электрические котлы и плиты. Это сразу позволит жителям, переселяющимся из ветхих домов, ощутить улучшение жилищных условий. Построены они в рамках первого этапа муниципальной программы по переселению жильцов из аварийных домов, которые признаны таковыми до 1 января 2017 года.

Отметим, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что основная социальная задача – это расселение людей из ветхого аварийного жилья. «Президент Российской Федерации за последние годы этому вопросу уделяет много внимания. Сейчас мы занимаем лидирующие позиции по расселению аварийного жилья, и продолжим эту работу в рамках нового нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, который охватывает также строительство жилых домов».

По сообщению заместителя главы по экономическому развитию, начальника управления развития экономики, имущественных и земельных отношений администрации Осинского муниципального округа Андрея Фотина, в новостройках 38 квартир. 32 жителя, получив заветные ключи, уже стали счастливыми их обладателями. Шесть осинцев сделают это в ближайшее время.

В будущем планируется провести работы по благоустройству территории вокруг новых домов. С установлением благоприятных погодных условий начнутся работы по благоустройству территории вокруг новостроек. Дорогу отсыплют щебнем, а в следующем году уложат асфальт. По обеим сторонам дороги будут сделаны тротуары для безопасного и комфортного передвижения жителей.

В заключение отметим, что по итогам прошлого года Пермский край занимает 3 место по темпам расселения аварийного жилья. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что за пять лет в Прикамье расселено 820 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В комфортные условия проживания переехали более 80 тысяч человек, а в 2025 году из «аварийки» планируется переселить более 5 тысяч граждан.

Оксана ВЫПАСНЯК

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