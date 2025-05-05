Девчонки и мальчишки, учащиеся второй средней школы, с большим удовольствием и даже азартом откликнулись на призыв присоединиться к экологической акции по сбору макулатуры. Для них это обычное дело: мероприятие в учреждении, как, впрочем, и в других образовательных организациях Осинского округа, проходит не первый год.

– Экологическая акция по сбору макулатуры «Бумажный кораблик» является традиционной в нашей школе. В этом году акция прошла в рамках Всероссийской экологической кампании «БумБатл». К ней с интересом присоединились школьники, родители и учителя. Они приносили тетради, газеты, журналы, книги, бумажные упаковки. Акция помогла не только очистить школу от ненужных материалов, но и привлечь внимание к проблеме переработки отходов. Ученики узнали о важности утилизации макулатуры и её влиянии на окружающую среду. Кроме того, сбор макулатуры стал отличным способом привлечь внимание к экологическим проблемам и привить ответственное отношение к природе. Ребята поняли, что каждый из них может внести свой вклад в сохранение окружающей среды и сделать мир лучше. Это отличный пример того, как даже маленькие действия каждого человека могут привести к большим изменениям. В целом акция по сбору макулатуры в школе была успешной и полезной, – отмечает советник директора по воспитанию Лариса Тарасова.

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» шестой год подряд проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» (ранее – «Экология»), утверждённого Президентом РФ Владимиром Путиным. Под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» в ней принимают участие все регионы страны.

Прикамье давно успешно включилось в реализацию нацпроекта. Ещё в 2020 году в краевом центре подписали трёхстороннее Соглашение о цивилизованном использовании макулатуры. Вследствие этого на территории многоквартирного жилого фонда Перми появились контейнеры по сбору бумаги и картона. Документ подписан в рамках поручения губернатора Пермского края Дмитрия Махонина по увеличению доли перерабатываемых отходов на территории региона. «Увеличение объёмов переработки мусора в регионе позволит нам беречь природу и снижать нагрузку на полигоны. Насколько я знаю и вижу в социальных сетях, пермяки готовы к сортировке, люди это делают уже много лет. Поэтому сейчас важно обеспечить эти начинания необходимой инфраструктурой», – подчеркнул ранее Дмитрий Николаевич.

По словам Дмитрия Махонина, регион нацелен на развитие раздельного сбора бытовых отходов. По поручению губернатора разработана региональная программа в области обращения с ТКО. Она призвана цивилизованно решать проблему незаконных свалок и значительно сокращать объёмы вывозимых на полигоны отходов за счёт раздельного сбора мусора, извлечения из отходов полезных фракций и возвращения их в промышленный оборот для изготовления новой продукции. «Для того, чтобы увеличить долю перерабатываемого мусора, нужно заинтересовать население. Уверен, без активного участия муниципальных образований, а, главное, без самих жителей Прикамья здесь не обойтись. И важно, как инициативы общественников поддерживают в муниципалитетах. Результат достижим, когда люди понимают, что и они лично ответственны за происходящее в сфере обращения с ТКО», – отмечал губернатор.

С 2025 года акция проходит в новом формате: теперь сдавать макулатуру можно круглый год. На такой формат организаторы перевели акцию по запросам жителей страны, ведь регулярная сортировка бумажных отходов позволяет не только оптимизировать переработку, но и формировать устойчивые привычки у людей, что способствует созданию культуры ответственного потребления.

Стать частью экологической акции по сбору макулатуры может каждый. Побороться за лучший результат можно и вместе с семьей. По традиции коллективный зачёт проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов. Также бумагу будут сдавать представители крупных производственных предприятий, бизнеса, ретейла и общественных организаций. На сайте акции появился рейтинг регионов, где можно в режиме онлайн наблюдать за активностью участников в каждом отдельном субъекте. Для участия в «БумБатле» необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. А для этого – указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приёма, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет. Промежуточные результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей будут объявлены весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачётов подведут в марте 2026 года. Победителей ждут экологичные подарки.

Добавим, что ключевая цель Всероссийской акции «БумБатл» – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами. По итогам акции 2024 года Пермский край вошёл в ТОП-20 регионов России и занял 17 место в итоговом рейтинге среди 89 регионов-участников. Жители Прикамья собрали на переработку более 61 тонны бумаги и картона. Всего за пять предыдущих сезонов «БумБатла» в нём приняли участие 9 млн человек, которые собрали 305 тыс. тонн макулатуры.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото Ларисы Тарасовой

Мнения

Светлана Полякова, 6 «А» класс: «Я не впервые занимаюсь добрыми делами, примерно с 3 или 4 класса. Мы отчищаем территорию от мусора и грязи. Иногда животные запутываются в лесу или застревают в бутылках, банках – их освобождаем. А сегодня собирали макулатуру. Это всё очень важные дела для природы».

Анастасия Шишкина, 6 «Г» класс: «Примеры заботливого отношения к природе я беру со взрослых. Ученики заботятся о порядке и благоустройстве территории школы, что способствует развитию эстетического вкуса и пропаганде здорового образа жизни. Первый раз участвовала в акции. Рада, что не упустила такой хороший шанс!»

Наталья Шишкина, мама Насти: «Моя дочь является наставником в 4 «А» классе. Вместе с ребятами она принимает участие в экологических акциях. Последняя из них была по сбору макулатуры. Считаю, что принимать участие в таких мероприятиях важно по нескольким причинам. Во-первых, мы можем внести вклад в улучшение окружающей среды; во-вторых, формируется активная жизненная позиция (акции помогают понять, что от каждого человека зависит состояние окружающей среды); в-третьих, развивается положительное отношение к природе не на словах, а на примере старших; в-четвёртых, всегда интересно быть в среде единомышленников».

Есения Аполонова, 5 «А» класс: «Участвую в экологических акциях вместе с одноклассниками, потому что меня это вдохновляет. Хочется совершать больше добрых поступков. Сбор макулатуры – полезное дело для школы и природы».

Кристина Аполонова, мама Есении: «Моя дочь участвовала в данном мероприятии впервые, и я очень рада за неё. Думаю, детям в экологической акции участвовать полезно и правильно. За каждым подобным делом следует приобретение новых навыков и возможность научиться чему-то очень доброму и познавательному».

Мария Морокова, мама Насти: «Родители с детства учили нас бережно относиться к природе. Сейчас особенно необходимо воспитывать в наших детях экологическое сознание и ответственность за состояние окружающей среды. В современном мире проблема утилизации отходов становится всё более актуальной. Одним из её решений является сбор макулатуры. Так, мы вносим вклад в снижение количества древесины, необходимой для производства бумаги. Это, в свою очередь, способствует сохранению лесов и сокращению выбросов углекислого газа. И акция, в которой мы, мамы и папы, участвуем наряду с детьми, – отличный способ научить их заботиться о природе и осознавать свои действия. Кроме того, организация сбора макулатуры в школе объединяет учеников, родителей и учителей. Это создаёт атмосферу сотрудничества и совместной ответственности за будущее планеты. Акция – это не только способ улучшить экологическую ситуацию, но и возможность воспитать новое поколение заботливых граждан. Поэтому наша семья ежегодно участвует в этом деле, ведь каждый из нас может внести свой вклад в защиту окружающей среды, и начать стоит с малого».

Языком цифр

В акции приняли участие около 30 классных коллективов. Лидером по сбору макулатуры стали учащиеся и родители 8 «В» класса (руководитель Надежда Субботина). Они собрали 610,9 кг! 378,7 кг на счету у учащихся и родителей 4 «Б» класса (руководитель Татьяна Садилова). Немногим меньше – 335 кг – собрали учащиеся и родители 1 «А» класса (руководитель Юлия Шестакова). 303,5 кг макулатуры принесли учащиеся и родители 2 «В» класса (руководитель Ольга Казымова). 214,9 кг – учащиеся и родители 9 «В» класса (руководитель Анастасия Высокова). И 180,8 кг собрали учащиеся и родители 5 «А» класса (руководитель Людмила Соловьёва).

Всего было собрано 2 917 килограммов.