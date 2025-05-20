На сельхозугодиях региона стало оживлённо: спецтехника вовсю трудится, аграрии начали весенне-полевые работы.

Сельхозпроизводители приступили к подкормке озимых культур, подготовке семян, культивации почвы и вспашке полей.

В Осинском муниципальном округе к весенним полевым работам приступили семь основных крупных сельхозтоваропроизводителей: ООО «ВостокАгро», ООО «МПК-Арти», ООО «Итера», ООО «АП Кузнечиха», КФХ Смолоногина Н.В., КФХ Шеин А.И. и КФХ Шестаков Р.А.

По словам заместителя главы по экономическому развитию, начальника управления развития экономики, имущественных и земельных отношений администрации Осинского городского округа Андрея Фотина, общая посевная площадь с многолетними травами прошлых лет составляет 9618 га.

«В этом году планируется яровой сев на 9618 гектарах следующих культур: пшеницы, ячменя, овса и других однолетних трав. По состоянию на 19 мая проведено боронование многолетних трав на 3378 га, закрытие влаги – на 1472 га, дискование – на 40 га, культивация – на 1112 га. В настоящий момент в связи с неблагоприятными погодными условиями и невозможностью выехать на поля посевная задерживается», – рассказал Андрей Владимирович.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале ранее отмечал: «В этом году планируем направить более 3 млрд рублей на помощь сельхозпредприятиям. Довели половину средств ещё до начала посевной. Перечислили субсидии на проведение аграрных работ, содержание сельскохозяйственных животных, производство картофеля, овощей и зерновых культур. Также возместили затраты на производство молока. В этом году увеличим посевные площади в крае на 2 тысячи га. Засеем 260 тысяч га зерновыми и кормовыми культурами, овощами».

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора