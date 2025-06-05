В Прикамье продолжается всероссийское онлайн голосование за выбор объектов благоустройства. В регионе таким образом, начиная с 21 апреля, своё мнение выразили уже более 155 тысяч человек. Осинцы так же активно голосуют за объекты благоустройства на территории родного округа.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регпроекта «Комфортный край» в 2026 году возможно благоустроить одну общественную территорию из двух предложенных пространств: либо Ярмарочную площадь, 5 этап (г. Оса, ул. Г. Богомягкова), либо мемориальный комплекс.

Какой из объектов преобразится, решают сами жители. Так, например, Почётный житель Осы, краевед, заведующий отделом истории Осинского краеведческого музея Галина Клыкова сделала свой выбор. «Предлагаю, в год восьмидесятилетия Победы отдать свои голоса за благоустройство мемориала, посвящённого Великой Отечественной, Гражданской войнам, воинам-интернационалистам. Это место, посещаемое не только местными жителями, но и туристами. Проходя по этим дорожкам и глядя на эти мемориальные плиты, люди обычно говорят: «Какие осинцы молодцы, что сделали в своё время такой мемориал». Я прошу вас проголосовать за него, чтобы здесь полностью благоустроить эту территорию», – обращается к землякам Галина Ивановна.

«Прошлись с сыном по территории вашего мемориала, посмотрели и порадовались, насколько всё хорошо здесь всё обустроено. Молодцы! Умеют осинцы память хранить. И, если есть возможность дальнейшего благоустройства, то надо продолжать это хорошее дело», – отмечает Вера Наумова, гостья из Томска.

Есть и другие мнения.

Бабушка двух школьников Ольга отмечает, что с удовольствием гуляет по вечерам и выходным дням с внуками на Ярмарочной площади. «Территория последние годы заметно изменилась в лучшую сторону. Здесь красиво и комфортно: есть места для отдыха, просторное место для катания на велосипедах. Внуки находятся в поле зрения, пока я общаюсь с подругой. Поэтому считаю, что, раз площадь востребована, то и нужно довести задуманный проект до завершения», – говорит женщина.

Надо заметить, что на протяжении четырёх лет жители Осинского округа голосовании за Ярмарочную площадь. Она значительно преобразилась. Появилась спортивная зона: площадки для

волейбола, фитнеса и новая хоккейная коробка, летом на ней молодёжь активно играет в баскетбол. Также точками притяжения жителей и гостей города стали арт-объект «ОСА» рядом с новой сценой, на которой проходят все окружные мероприятия, а также пешеходная зона для прогулок. В этом году там уже ведутся работы и появится детский городок.

В Пермском крае можно выбрать 55 объектов из 21 муниципалитета. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов от жителей, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

«В прошлом году более 378 тысяч жителей Прикамья выбрали объекты для благоустройства – это был рекорд для региона. Уверен, что в этом году вы будете голосовать ещё активнее», – написал в своём телеграмм канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомню: в голосовании может принять любой желающий в возрасте от 14 лет. Отдать свой голос можно самостоятельно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, для этого нужно зайти на сайт, авторизоваться через Госуслуги, выбрать муниципальное образование и территорию, которую хочется благоустроить. Голосовать можно и по GR-коду, это не только удобно, но и быстро. Также вам может помочь мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе» или воспользоваться помощью волонтёров, пригласив помощника к себе на дом или в организацию по телефонам: 8(34291) 4-63-63 или 4-38-38.

Проект реально делает жизнь людей комфортнее. Выбирайте, что вы хотели бы улучшить в любимом городе! Остаётся добавить, что голосование продлится до 12 июня. Успевайте, ваш голос важен!

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото со страницы главы Осинского округа Игоря Морозова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Бусовикова, первый заместитель главы Осинского муниципального округа:

– Традиционно Осинский округ принимает участие в программе «Формирование комфортной городской среды» регионального проекта «Комфортный край» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», благодаря чему уже не один год мы благоустраиваем общественные территории. Надеемся, что в 2026 году у нас ещё появятся красивые и ухоженные места в городе. В настоящее время проходит процедура голосования нашего проекта. Для голосования предложены две общественные территории: в центральной части современного города – Ярмарочная площадь и в исторической части города – мемориальный комплекс. Важно, чтобы жители понимали, что только благодаря их инициативе будут реализовываться проекты, а город меняться в лучшую сторону.