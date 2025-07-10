Аллергия – это сбой в работе иммунной системы, которая принимает некоторые вещества за опасные и начинает с ними бороться.

Когда в организм аллергика попадает аллерген, он в ответ вырабатывает специфические антитела против этого аллергена, после реакции этих антител с клетками выделяются медиатопы аллергического воспаления и появляются симптомы аллергии – слезотечение, зуд, чихание, насморк, кашель.

Аллергия является причиной ряда хронических заболеваний, приобретающих серьезную медико-социальную и экономическую проблему. По данным Минздрава России, в нашей стране каждый третий взрослый житель и каждый четвертый ребенок страдают от аллергических заболеваний, частота которых неуклонно ежегодно растет. В крупных промышленных городах аллергией болеют от 30 до 60% населения. За последние 30 лет аллергические болезни, в том числе бронхиальная астма, стали самыми быстро распространяющимися заболеваниями во всем мире.

Аллергия проявляется в виде сильного раздражения слизистых оболочек, кожной сыпи, общего недомогания и других симптомов.

К аллергическим заболеваниям относятся астма, ринит, анафилаксия, лекарственная и пищевая аллергия, аллергия на яд насекомых, экзема и крапивница, ангионевротический отек. Появление аллергии зачастую не связано c общим состоянием здоровья человека. Спровоцировать аллергию может любое вещество в любой момент.

Среди факторов, способствующих развитию данного заболевания, самыми распространенными считаются: загрязнение окружающей среды, психологические перегрузки, изменение климатических условий, некачественные и ненатуральные пищевые продукты, неконтролируемое употребление лекарственных препаратов. Но основные причины любой аллергии заложены в генах, которые ответственны за предрасположенность к аллергическим реакциям.

Самыми частыми аллергенами являются пыльца растений, домашняя пыль, шерсть, эпителий, слюна домашних питомцев, продукты питания.

Различают несколько видов аллергических реакций в зависимости от того, в каком органе или группе органов она возникает.

Респираторная аллергия. Наиболее часто встречается в виде аллергического ринита, который наблюдается у 1 человека из 10. Такая аллергия часто является наследственной. Симптомы аллергического ринита – это зуд в глазах, в горле, в носу и на нёбе, чиханье, а также заложенный нос, слезящиеся глаза, слизистые выделения из носа, конъюнктивит (покраснение и боль в глазах). Одним из самых тяжелых проявлений аллергии является бронхиальная астма. Это заболевание проявляется приступами одышки, свистящего дыхания, тяжести в грудной клетке.

Пищевая аллергия – это аллергическая реакция организма на пищевые продукты. Развивается в течение нескольких минут с момента приема пищи. Наиболее часто аллергию вызывают те продукты, которые обычны и постоянно присутствуют в рационе – молоко, яйца, рыба и морепродукты, пшеница, орехи, соя и цитрусовые.

Проявления пищевой аллергии могут сопровождаться абсолютно разными симптомами, такими как водянистые выделения из носа, затрудненное носовое дыхание, удушье, крапивница, атопический дерматит, боли в животе, рвота, тошнота, диарея, покраснение глаз, слезотечение, пониженное артериальное давление.

В том случае, если аллергеном является продукт питания – рыба, молоко, яйца, курица, хлеб, шоколад – достаточно исключить этот продукт из своего рациона. Сложнее обстоит дело, когда аллергеном является пыльца деревьев и трав, так как исключить аллерген возможно, лишь уехав из региона цветения на 2-3 недели, что получается далеко не всегда и не у всех. Ещё сложнее, если аллергеном является домашняя пыль или шерсть домашнего питомца.

Что необходимо делать для профилактики обострения аллергии?

Прежде всего, необходимо обратиться к специалисту. Также важно контролировать количество пыли и шерсти в помещении: регулярно делать влажную уборку, стирать постельное белье в горячей воде, чаще проветривать помещение, убрать ковры и другие предметы обихода, в которых собирается пыль, не заводить домашних животных.

Многие люди относят симптомы аллергии на счет других заболеваний. Нередко человек страдает из-за элементарного незнания симптомов, видов и методов лечения аллергии. Недостаточная осведомленность населения, приводит к тому, что неправильное и несвоевременное лечение вызывает развитие серьезных, порой угрожающих жизни, осложнений.

Также с каждым годом увеличивается количество случаев лекарственной аллергии. Это связано не только с постоянным ростом и развитием рынка лекарственных препаратов, но и с доступностью безрецептурных лекарств, которые пациент зачастую выбирает без консультации с врачом. Кроме того, в последние несколько лет отмечается повышенный спрос на биологически активные добавки к пище (на которые также очень часто бывают аллергические реакции). В настоящее время нередки случаи, при которых пациент принимает более 5 различных препаратов в день. И любой из них потенциально рано или поздно может вызвать аллергическую реакцию.

Зачастую аллергию принимают за ОРВИ, и лечат соответствующим образом, но лечение не приносит результата. Большой вред иммунитету наносит самолечение.

Поэтому напоминаем: аллергия – это серьезное заболевание, которому подвержены люди любого возраста. Без лечения оно может значительно ухудшить качество жизни. Поэтому при появлении подозрения на аллергию ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, а следует обязательно обратиться к врачу (терапевту, педиатру, отоларингологу), который назначит соответствующую терапию и направит к аллергологу. При лечении любой аллергии первым и необходимым шагом является выявление аллергена и уменьшение контакта с ним. Только врач может назначить комплексное лечение: антигистаминные препараты, назальные и глазные капли, ингаляции.

Источник – Министерство здравоохранения Пермского края