Глава Осинского округа Игорь Морозов вручил в администрации ключи от двух новых пермских квартир детям-сиротам.

Он поздравил молодёжь с долгожданным и значимым в жизни событием и пожелал самого доброго.

Отметим, что это стало возможным благодаря всесторонней поддержке государства и Правительства Пермского края. Данная инициатива является ярким примером того, как региональные власти заботятся о наиболее уязвимых категориях граждан.

В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на покупку жилья для детей-сирот Осинскому округу было выделено более 19 миллионов рублей на приобретение пяти квартир: двух в Перми и трёх в Осе. Это свидетельствует о том, что финансирование программы, по которой сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают сертификаты на покупку жилья, ежегодно увеличивается.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вышел с предложением к Законодательному Собранию Пермского края увеличить выделяемую сумму на эти цели. «Обеспечение детей-сирот жильём – одна из ключевых задач, которую администрация ставит перед собой при поддержке краевого правительства. Помощь таким детям в решении жилищного вопроса является важным шагом на пути к их полноценной интеграции в общество», – подчеркнул Дмитрий Николаевич.

Депутаты поддержали инициативу.

Мы верим, что это только начало, и в будущем все нуждающиеся в жилье сироты получат благоустроенные квартиры. Это ещё раз подтвердит заботу государства о таких гражданах и станет ощутимым вкладом в их будущее.

Обладатель ключей Алексей Гаврилов поделился своими эмоциями и рассказал, почему выбрал квартиру именно в Перми: «Я давно очень ждал эту квартиру в краевой столице, потому что Пермь – перспективный город, и я хочу переехать жить туда. Район Закамска сейчас активно застраивается, там красиво, много зелени. Пока молодой, работаю в нефтяной компании вахтами. В планах – семья, а для этого в первую очередь нужна квартира. Всем большое спасибо за помощь».

Поддержка детей-сирот – важная социальная задача, и подобные события наглядно демонстрируют, что в нашем регионе этой теме уделяется должное внимание. Мы видим, как совместными усилиями региональных властей и общественности решаются насущные проблемы детей-сирот. Такие инициативы помогают осуществлять право граждан на достойное жильё и будущее.

Оксана ВЫПАСНЯК

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