В городе Осе на улице Парковой полным ходом идёт строительство новой поликлиники, которая станет важным шагом в улучшении медицинской помощи населению округа.

На данный момент каркас здания и перекрытия полностью готовы, активно возводятся внутренние стены и перегородки, завершается устройство кровли. На улице готовят площадку под благоустройство территории – озеленение, навигацию, дорожки, лавочки – и стоянку.

О ходе строительства, находясь на объекте, подробнее рассказал Артём Попов, руководитель проекта «Поликлиника г. Оса»: «Корпус поликлиники составляет 1700 квадратных метров. Каркас собран из инновационной «финской» панели, которую выпускает Краснокамский ЖБК. Внутри панели – минеральная вата, по бокам – несущий железобетон. Панель тёплая, прочная и соответствует всем санитарным нормам. Мы собираемся приступить к монтажу сетей. Отделка будет завершена в этом году, а сдачу объекта мы планируем в следующем».

Новая поликлиника станет частью большого медицинского центра и будет оказывать широкий спектр медицинских услуг. Здесь планируется создать комфортные условия для приёма до 20 тысяч взрослых пациентов. Это поможет разгрузить существующую Осинскую центральную районную больницу, где по статистике за год обслуживается 262 000 пациентов только взрослого населения. И это без учёта маленьких жителей округа.

Также приятной новостью является то, что в прошлом году в Осинскую ЦРБ пришли работать пять врачей: два терапевта, педиатр, невролог и детский хирург, а также 12 медицинских сестёр. Это значительно улучшило качество медицинской помощи в районе.

Главный врач Осинской ЦРБ Андрей Котомин отметил, что строительство взрослой поликлиники планируется завершить к 2026 году, после чего туда будет переведена участковая служба и узкие специалисты. На освобождённых территориях ОЦРБ будет открыта и расширена детская поликлиника, что позволит значительно улучшить условия для медицинского обслуживания маленьких осинцев.

Данный проект – важный шаг в развитии здравоохранения в Осе. Напомним, что строительство ведётся в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края и при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ввод в эксплуатацию поликлиники планируется в этом же году, сообщили в управлении капитального строительства Пермского края.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал: «Проект направлен на повышение доступности амбулаторной помощи и создание условий для приёма пациентов «в шаговой доступности». Новая поликлиника станет важным звеном в системе здравоохранения округа и позволит значительно улучшить качество медицинских услуг для местных жителей».

Отметим, что в целом в Прикамье масштабы строительства инфраструктуры здравоохранения растут. Сейчас в регионе в активной фазе строительства ещё восемь объектов – краевой онкоцентр, лечебный корпус в Юрле, детская поликлиника в Мотовилихинском районе Перми, поликлинический корпус при фтизиодиспансере, поликлиники на Гайве и в микрорайоне «Молодёжный», а также поликлиники в Пермском округе – во Фролах и д. Кондратово.

Оксана ВЫПАСНЯК

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