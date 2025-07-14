В период приёмной кампании в вузы в Министерстве образования и науки Пермского края рассказали о региональных мерах поддержки студентов во время обучения.

Для поощрения талантливых студентов Правительство Пермского края выплачивает «губернаторские» стипендии тем ребятам, кто набрал 225 баллов по ЕГЭ и более. Для будущих студентов технических и естественнонаучных направлений подготовки необходимо набрать 225 баллов, от 240 баллов – для педагогического, гуманитарного направлений, языкознания, искусства и культуры и других. Ребятам, кто выбирает экономику, менеджмент, юриспруденцию, журналистику, ГМУ, на ЕГЭ надо получить 260 баллов и выше. С нового учебного года сумма выплат увеличена. В первые два года обучения студенты будут получать 6,5 тысяч рублей в месяц.

Также 200 первокурсников, поступивших на приоритетные для региона направления, на основе конкурса будут отбираться на повышенную дополнительную стипендию – 12,7 тысяч рублей в месяц.

С третьего курса (с 2027 года) студенты смогут заявится на «Мой первый грант» в размере 150 тысяч рублей на реализацию проектов. Они будут отобраны на конкурной основе.

По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с сентября 2025 года будут выплачиваться стипендии студентам-целевикам педагогических направлений (математика, физика, химия, биология, информатика). Стипендия составит 10 тысяч рублей в месяц. Получить её в этом году смогут 60 человек.

Студенты, кто поступил учиться по договору целевого обучения, могут претендовать на целевую стипендию в качестве поощрения от будущего работодателя. О наличии, размере и условии выплат необходимо уточнять непосредственно у «заказчика» целевого обучения.

Помимо краевых стипендий студентам выплачиваются: академическая стипендия – назначается тем, кто учится очно на бюджете, не имеют академических задолженностей и «троек», социальная – назначается определенным категориям студентов в качестве помощи от государства и не зависит от оценок и успехов в учёбе.

Также выплачиваются различные именные и президентские стипендии, о которых можно узнать на сайте выбранного вуза.

Добавим, в Прикамье для выпускников доступно свыше шести тысяч бюджетных мест в вузах и 1400 предложений от работодателей на портале «Работа в России» по квоте на целевое обучение.

В регионе работают 23 вуза с различными профилями: политехническим, гуманитарным, педагогическим, медицинским, фармацевтическим, аграрным, физкультурным, искусства и культуры. В них можно выбрать направление подготовки и обучиться ИТ-специальностям, робототехнике, БПЛА, программированию, педагогике или креативным индустриям и многим другим.

В том числе, на базе Пермского Политеха создана передовая инженерная школа «Высшая школа авиационного двигателестроения», которая готовит инженерные команды, способные решать задачи в интересах отрасли гражданского двигателестроения. Приём документов в пермские вузы продолжается, в том числе и по целевым квотам. Он завершится 25 июля. Подать документы можно в 5 вузов до 5 направлений в каждом, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» позволит выбрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам: результатам ЕГЭ, местоположению вуза и форме обучения. Отметим, что цифровизация государственных услуг – один из приоритетов национального проекта «Экономика данных» и проекта «Государство для людей».

В краевом Минобре напоминают, что абитуриенты могут подать заявку на целевое обучение и выбрать предприятие на платформе «Работа России». Целевики поступают по отдельному конкурсу в рамках специальной квоты, которая выделяется из общего числа бюджетных мест. В вузах Пермского края предусмотрено свыше 1,6 тыс. целевых мест.

Поступая на целевое обучение выпускники школ получают возможность вместе с выбором профессии и учебного заведения сразу выбрать работодателя, который обеспечит ему гарантированное трудоустройство и материальную поддержку во время обучения в учебном заведении.

Ключевой вопрос для развития приоритетных для Прикамья отраслей экономики – кадры. Прежде всего это инженерные специальности, специалисты по ИТ, представители рабочих профессий для промышленности и агропромышленной отрасли.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края

Фото: Вконтакте Пермский Политех