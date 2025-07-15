Финал Международного музыкального конкурса «Интервидение» пройдёт 20 сентября в Москве. Участие в нём подтвердили 20 стран. В основном это государства-участники БРИКС, СНГ, страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

В конкурсе сможет принять участие один исполнитель или группа от каждой из стран-участниц. Определять самого достойного представителя своей национальной эстрады страны-участники будут самостоятельно. Победитель конкурса будет выбран по итогам голосования Международным профессиональным жюри, которое состоит из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц.

Напомним, ранее указ о проведении конкурса подписал Президент РФ Владимир Путин. Он призван стать одним из ключевых событий 2025 года для дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Конкурс выступит платформой для демонстрации взаимного уважения культурных традиций и духовно-нравственных ценностей, познакомит зрителей с национальной идентичностью и культурным многообразием стран-участниц.

Проект позволит расширить многостороннее взаимодействие между государствами в сфере культуры, повысить узнаваемость артистов разных стран и привлечь иностранных туристов. Предполагается, что страна проведения конкурса будет меняться на последующих этапах. Условия и порядок определения страны – хозяйки «Интервидения» будет определен наблюдательным советом конкурса.

Как рассказали в оргкомитете, Россию на конкурсе представит представит заслуженный артист Российской Федерации SHAMAN (Ярослав Дронов).

Трансляцию финала конкурса можно будет увидеть на «Первом канале» и на платформе социальной сети «ВКонтакте». Вся информация об участниках мероприятия, а также последние новости шоу размещаются на официальном сайте конкурса http://www.intervision.world.

Отметим, впервые музыкальный конкурс «Интервидение» был учрежден Международной организацией радиовещания и телевидения в 1960 году. Участниками «Интервидения» стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния. Позже к конкурсу присоединились Литовская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан и другие – всего в разное время в конкурсе принимали участие около 30 стран. «Интервидение» проводилось с 1977 по 1980 годы в польском городе Сопоте в рамках четырех международных фестивалей песни, а в 1983 году – в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу. Конкурс открыл имена Карла Готта, Глории Гейнор, Марион Рунг и других звезд эстрады.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края