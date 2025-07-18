Предприятия Пермского края завоевали рекордное количество наград на окружном этапе всероссийской премии «Экспортер года-2024», заняв призовые места в 10 из 20 номинаций. В числе победителей – как крупные промышленные предприятия, так и компании малого и среднего бизнеса. Лучшие компании Приволжского федерального округа были определены единой конкурсной комиссией за выдающиеся достижения на международных рынках.

В категории крупного бизнеса: АО «Уралкалий» – первое место в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности»; АО «Промышленное предприятие материально-технического снабжения «Пермснабсбыт» – первое место в номинации «Экспортёр года в сфере машиностроения», второе место в номинации «Ответственный экспортер ESG»

В секторе малого и среднего предпринимательства: ООО «Компания Живая вода» – первое место в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности»; ООО «ПСС «Экспорт» – второе местов в номинации «Экспортёр года в сфере машиностроения»; ООО «НПО «ГалилеоСкай» – третье место в номинации «Экспортёр года в сфере машиностроения»; ООО «Торговый дом «Уралхимсорб» – первые места в номинациях «Прорыв года», «Ответственный экспортер ESG», «Лучшая женщина-экспортер», второе место в номинации «Трейдер года»;

Руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерина Филимонова отметила: «Результаты конкурса подтверждают высокий потенциал пермских компаний на международной арене. Мы видим, что предприятия разных отраслей успешно осваивают внешние рынки, и гордимся их успехом! Центр поддержки экспорта помогает бизнесу на всех этапах экспортной деятельности — от первой заявки до заключения контрактов. Особенно важно, что участники объединяются в сообщество, где делятся опытом и растут вместе. Это залог устойчивого развития экспортной экосистемы региона».

Торжественная церемония награждения победителей Приволжского федерального округа состоится 27 августа 2025 года в Чебоксарах. Победители представят регион в финале, результаты которого будут озвучены на Международном экспортном форуме «Сделано в России» в 21 октября 2025 года в Москве.

Напомним, премия «Экспортёр года» учреждена в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и присуждается за наибольшие успехи в экспорте несырьевой неэнергетической продукции, услуг и интеллектуальной собственности.

Узнать больше о мерах поддержки экспорта можно на официальном сайте Центра поддержки экспорта Пермского края и в телеграм-канале «Клуб экспортёров Пермского края», а также в ТГ-канале регионального Минэкономразвития.

Источник – Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

Фото Юлии Хлобыст