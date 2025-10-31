В Перми состоялся первый выпуск «Школы мэров», в том числе обучение в которой прошёл глава Осинского муниципального округа Игорь Морозов.

3 октября слушатели трёхмесячной образовательной программы «Школа мэров», разработанной по поручению губернатора Пермского края, получили диплом РАНХиГС о профессиональной переподготовке. Он даёт право на ведение деятельности в сфере государственного и муниципального управления. Документ вручил глава региона Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин поздравил выпускников школы и поблагодарил за участие в проекте. «Рад, что вы нашли возможность принять участие в обучении. Работа в органах власти требует знаний в разных областях. Кроме того, на государственной и муниципальной службе важны человеческие качества. Президент Российской Федерации Владимир Путин, общаясь с губернаторами и мэрами, всегда говорит об умении слушать людей. Важно, чтобы наши жители, обращаясь в органы государственной власти и органы местного самоуправления, чувствовали к себе внимание и получали качественную обратную связь. Рассчитываем, что обучение поможет вашему профессиональному росту, сделает вашу работу более результативной. Применяйте все полученные компетенции на практике», – подчеркнул губернатор.

Напомним, программа была реализована для руководителей органов местного самоуправления со всего Прикамья. Уникальный курс, разработанный профессорско-преподавательским составом пермского филиала Президентской академии, создан на основе модели программы ВШГУ РАНГиХС и ориентирован на руководителей местного самоуправления Прикамья. Обучение было организовано в шести модулях, сочетавших очный и дистанционный форматы. Очные занятия включали креативные командные воркшопы, проблемно-аналитические игры и форсайт-сессии, в то время как дистанционный формат позволил участникам отработать теоретико-методологические основы и выполнить задания.

Содержание программы было сформировано на основе реальных запросов всех уровней власти Пермского края. В ходе обучения слушатели развивали ключевые навыки для эффективной работы на муниципальном уровне: управление муниципальным хозяйством, взаимодействие с надзорными органами, организация бюджетного процесса и межбюджетных отношений, осуществление закупок, коммуникация со сложными аудиториями, СМИ и местными пабликами, а также стратегическое расставление приоритетов.

К образовательному процессу, помимо известных пермских спикеров, были привлечены федеральные эксперты.

Отбор слушателей стал многоэтапным: к обучению допустили 25 человек, прошедших тестирование в рамках Кадрового резерва Администрации губернатора Пермского края. На протяжении всего курса участники демонстрировали свои знания в ходе контрольных срезов после каждого модуля.

Итогом программы стала защита выпускных проектов перед экспертной комиссией. Участники представили разработанные под руководством преподавателей Академии стратегические планы, направленные на практическое решение актуальных задач их территорий. Работу слушателей оценивали представители Администрации губернатора Пермского края.

«Во время обучения в Школе мэров наши преподаватели постарались дать как можно больше новых знаний, навыков, компетенций слушателям. Думаю, что они получили хороший базис для дальнейшей работы на благо своих территорий», – отметил директор Пермского филиала Президентской Академии, кандидат социологических наук Игорь Орлов.

Подготовила Татьяна ЕЛОВИКОВА

Информация с сайта губернатора и Правительства Пермского края

Прямая речь

Игорь Морозов, глава Осинского муниципального округа:

– «Школа мэров» – модульная программа обучения, основанная на передовых практиках управления, российском и международном опыте. Весь процесс обучения был разбит на модули по направлениям деятельности муниципальных образований. Спикерами каждого модуля выступали преподаватели РАНХиГС при Президенте РФ, в том числе из Москвы, министры Правительства Пермского края. Все они – профессионалы своего дела, ежедневно занимающиеся проблематикой местного самоуправления в Российской Федерации в целом, и нашего региона в частности. Учебная программа насыщена не только лекциями, но и мастер-классами, профессиональными играми, интерактивными форматами обучения и совместной работы.

Рад, что в рамках обучения мне удалось обменяться опытом с коллегами – главами других муниципалитетов Пермского края – и коллективно поработать над решением конкретных проблем в наших территориях. Практически всё, что нам преподавали в рамках «Школы мэров», взял на вооружение и буду использовать в работе в должности главы Осинского округа.