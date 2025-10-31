Ольга Зародова – одна из трёх осинцев, победивших в конкурсном отборе Министерства агропромышленного комплекса Пермского края на предоставление гранта «Агостартап» в 2024 году. Её проект по выращиванию рассады ягодных культур в Паклях рассчитан на пять лет и уже находится в стадии реализации.

Тепличное хозяйство в Паклях давно известно в Осинском округе, да и в Пермском крае о нём слышали многие. Уже пятнадцать лет здесь выращивают розы. Вне зависимости от цвета и сорта в крае их называют паклинскими. Розарий – предмет гордости всех осинцев, ведь выращивать розы круглый год на Урале непросто. В последние годы ассортимент хозяйства расширился, и в продаже появились красивейшие тюльпаны и различные декоративные растения. По этой причине появление в ассортименте хозяйства рассады земляники садовой прошло не слишком заметно. А тем временем на территории Паклей, возможно, зарождается ещё один бренд – паклинские ягоды.

В дождливый осенний день мы встретились с автором идеи выращивания земляники в Паклях Ольгой Зародовой. Ольга Валентиновна –профессиональный агроном, занимается выращиванием растений в закрытом грунте более 25 лет. Окончив сельскохозяйственную академию в 2000 году, она более 10 лет работала в Муллинском тепличном хозяйстве, а затем опытного растениевода пригласили в Паклинский розарий.

«Выращивание роз – очень интересное занятие. Получаешь удовольствие от такой красоты, которая тебя окружает. Однако, в зоне рискованного земледелия, коим является Урал, это очень затратно. Так, уже два года мы не используем дополнительную досветку роз – дорого. Это, конечно, снижает производительность и качество цветочной продукции. По этой причине пришлось задуматься о новом проекте, в котором я выступаю как самостоятельный предприниматель. Таким образом и появилась идея выращивания ягодной рассады в закрытом грунте», – рассказывает Ольга Валентиновна.

Полученные от Министерства агропромышленного комплекса средства предприниматель использует для установки теплицы площадью 600 м² с двухслойным плёночным покрытием и водяным отоплением. Такое решение позволяет создать оптимальный микроклимат, защитить растения от конденсата и солнечных ожогов. Между слоями плёнки компрессором будет создаваться воздушная прослойка (10-15 см), которая повышает теплоизоляционные свойства конструкции. Теплицу для выращивания ягодной рассады планируется установить здесь же, на территории тепличного хозяйства.

«Поставку ждём со дня на день, – делится планами моя собеседница, – показывая место, где рядом с действующими корпусами приготовлено место для установки ещё одной, принадлежащей ей как индивидуальному предпринимателю, теплицы. – Необходимо смонтировать конструкцию до наступления зимы. Затем оборудовать системой отопления, вентиляции, контроля микроклимата и капельного полива, установить столы для размещения горшков с растениями, так как ранней весной в планах уже посадка первой рассады».

Также на средства гранта приобретено охлаждающее оборудование для морозильной камеры и маточные растения земляники. В выборе сортов Ольга Валентиновна как опытный агроном сделала ставку на не ремонтантные сорта садовой земляники, такие как: «Азия», «Клери», «Сирия», «Магнус», «Флоренс», «Лючия» и другие. Все они районированы, приспособлены к выращиванию в условиях короткого светового дня, имеют высокую урожайность, а крупные плоды имеют высокие вкусовые качества. Именно такие сорта пользуются спросом у садоводов. Позади – первый сезон упорной работы. Хозяйству удалось выйти на плановые показатели, продать потребителям более пяти тысяч единиц ягодной рассады.

В день нашего посещения, несмотря на осенний период, в подсобном помещении кипела работа: сортовую ягодную рассаду готовили к зимовке. Работники, наполняя горшочки грунтом, рассаживали молоденькие кустики земляники. «Часть растений останется в кассетах, мы их заморозим в холодильнике и будем использовать для розничной продажи в следующем сезоне. Другая часть – та, что в горшках, – для закладки маточных насаждений. Они дадут дочерние розетки на воздушных побегах, так называемые «усы», которые далее мы укореним в специальном сооружении – «рассаднике» и получим готовые к продаже растения. Весной очень много другой работы. И для того, чтобы всё успеть, часть её проводим осенью», – комментирует процесс хозяйка.

Для того, чтобы понять объём производства, достаточно увидеть количество растений в том самом рассаднике, расположенном на территории хозяйства. Ольга Валентиновна проводила меня в своеобразный тоннель из специальной сетки, где располагаются сотни кассет с рассадой.

«Конструкция обеспечивает затенение молодых растений от прямых солнечных лучей. Для укоренения рассады здесь налажено регулярное мелкодисперсное увлажнение по листу и хороший дренаж. Сейчас, находясь в рассаднике, растения проходят охлаждение и закаливание перед естественными заморозками. После постоянных небольших морозов растения перенесём в морозильную камеру. В ней поддерживается постоянный температурный режим, а потому это более надёжный способ хранения. На улице температура непостоянная, это определённый риск, – поясняет Ольга Валентиновна.

Хотя в этом году часть растений всё-таки будет заложена на зимовку на улице. На подготовленной площадке также установлены сотни горшков с растениями, после заморозков их укроют специальным материалом, соломой, а затем и снегом, чтобы максимально защитить от морозов.

Как оказалось, удивившее меня количество рассады для хозяйства является лишь небольшой частью от необходимого фонда растений. Ведь в следующем садово-огородном сезоне цель предпринимателя – увеличение показателей продажи в пять раз и реализация уже 25 тысяч укоренённых растений.

Надо отметить, что осинцы с удовольствием покупают рассаду непосредственно в тепличном хозяйстве. Для расширения рынка сбыта предприниматель выезжает на садоводческие ярмарки на территории Пермского края, налаживает сотрудничество с питомниками и садовыми магазинами.

В конце нашей встречи, как водится, говорили о планах на будущее, и хозяйка провела меня в одну из телиц, где зелёной стеной стоит ремонтантная малина, покрытая цветами и завязью ягод. Совсем скоро она поспеет, и в хозяйстве соберут первый, пусть ещё небольшой урожай свежей, душистой малины. И это в то время, когда за окном вот-вот пойдёт снег. Получение ягодной продукции, в том числе и земляники крупноплодной, – одна из следующих задумок Ольгой Зародовой.

«Планируем выращивать несезонную ягоду в тот период, когда в личных хозяйствах на огородах земляники ещё нет. Характеристики теплицы позволяют это делать без дополнительных затрат, начиная с мая и до октября», – делится планами хозяйка.

И здесь паклинский аграрий, как говорится, в тренде. Производство ягод в России растёт. Так, в 2025 году в регионах заготовили 21 тысячу килограммов ягод, что на 17,1% больше прошлогоднего объёма (17,4 тыс. кг). Пермский край наряду с Приморьем и Амурской областью входит в число лидеров. Надеемся, что скоро и осинские ягоды благодаря поддержке Министерства агропромышленного комплекса региона будут радовать не только жителей округа, но и всего Пермского края.

Светлана ГУСЕВА

Фото автора