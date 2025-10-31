С 1 по 8 ноября 2025 во всех субъектах Российской Федерации и зарубежных странах пройдёт Юбилейная X Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» (6+).

В Пермском крае работа офлайн-площадок будет организована во всех муниципалитетах на базе образовательных учреждений, библиотек, музеев, домов культуры. В этом году общее количество площадок составит свыше 200.

«Пермский край традиционно участвует в этой этнографической акции. В этом году диктант посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Надеемся, это подтолкнёт к дальнейшему изучению культуры, традиций, истории народов нашей страны», – отметила на пресс-конференции директор Департамента национальной и религиозной политики Администрации губернатора Пермского края Анастасия Субботина.

Участие в диктанте объединяет людей разных возрастов, профессий и национальностей, подчёркивая ценность культурного многообразия и единства России. Как и прежде, акция пройдёт в двух форматах: очно – на специально организованных площадках в регионах России, а также в Русских домах стран СНГ, что расширяет международное присутствие проекта. Онлайн – на официальном сайте акции, что делает диктант доступным для всех желающих, независимо от географического положения.

Задания оформлены в виде теста, в котором заданы 30 вопросов. Время прохождения диктанта составит 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

«Правильные ответы на все вопросы диктанта будут опубликованы на сайте Всероссийской просветительской акции до 13 ноября. А основные итоги подведут к 12 декабря», – рассказала координатор «Большого этнографического диктанта» в Пермском крае Ирина Оборина.

Историки и этнографы подчёркивают, что особенность нашей страны в многообразии истории и культуры. В Российской Федерации проживают около 200 народов. Такие масштабные мероприятия помогают не только проверить знания, но и узнать много новых и интересных фактов о жителях.

«Каждый год все основные национальные объединения и организации Пермского края в этой акции принимают очень активное участие», – подытожил на пресс-конференции председатель Регионального отделения ОГО «Ассамблея народов России» Пермского края Халил Фарвазетдинов.

Справка

Впервые диктант прошёл 4 октября 2016 года, за все годы проведения участие в нём приняли около 17 млн человек. В 2024 году в Пермском крае приняли участие более 26 тыс. человек. Самому старшему участнику было 88 лет, а самому младшему – 7 лет.

Партнёры акции: Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Русское географическое общество, Российское общество «Знание».

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края