Эта злокачественное новообразование является одним из самых смертоносных среди всех онкологических заболеваний, занимая первое место по летальности и второе по распространённости.

Более трёх десятилетий рак лёгких остаётся главной причиной онкологической смертности. Мужчины подвержены этому заболеванию в шесть раз чаще, чем женщины. За последние два десятилетия общая заболеваемость раком лёгких в мире удвоилась: среди мужчин она выросла на 51%, а среди женщин – на 75%.

Обнадёживающая статистика заключается в том, что на ранних стадиях рак лёгких успешно поддаётся лечению. Почти в 80% случаев после операции наступает стойкая ремиссия, что приводит к полному выздоровлению пациента. Однако коварство этого заболевания состоит в том, что его ранние формы не имеют явных клинических симптомов. Поэтому выявить болезнь на начальной стадии можно только с помощью флюорографии или рентгенографии грудной клетки.

Основной фактор риска развития рака лёгких – курение. По разным оценкам, оно является причиной от 70 до 95% всех случаев заболевания. Курящие люди подвержены риску онкологии в десять раз больше, чем те, кто не курит. Пассивное курение также представляет опасность, равно как и активное.

Второе место по риску занимает профессиональная деятельность, связанная с химическими производствами. Вдыхание асбеста, радона, винилхлорида, хрома, мышьяка, а также продуктов переработки нефти и угля может привести к поражению лёгких. Высокий уровень загрязнения воздуха также увеличивает риск развития рака лёгких на 40%.

Семейный анамнез также играет роль в развитии заболевания. У людей, чьи родственники болели раком лёгких, риск возникновения этой болезни выше. Как минимизировать вероятность заболевания? Первичная профилактика рака лёгких включает следующие меры:

Правильное питание: рацион должен быть регулярным и сбалансированным, с большим количеством овощей и фруктов. Важно получать достаточное количество витаминов C, E и группы B, а также клетчатки, которая содержится в злаках, бобовых и овощах. В рационе должны присутствовать цельнозерновые продукты. Источники белка: можно употреблять рыбу, мясо птицы и нежирное мясо. Следует ограничить потребление жирной, сладкой, солёной, острой и копчёной пищи. Здоровый образ жизни: отказ от курения и алкоголя, укрепление иммунитета, частые прогулки на свежем воздухе и закаливание. Важно своевременно лечить инфекционные заболевания и не допускать их перехода в хроническую форму. При необходимости следует проходить вакцинацию. Если работа связана с вредными химическими веществами, необходимо соблюдать технику безопасности. Физическая активность: регулярные занятия спортом, минимум 30 минут в день, способствуют улучшению общего состояния здоровья. Физическая активность должна быть регулярной и достаточной по продолжительности. Контроль стресса: важно научиться управлять уровнем стресса и психологическими нагрузками. Необходимо уделять внимание качеству и продолжительности сна, спать не менее 7 часов в сутки. Вторичная профилактика: регулярные медицинские осмотры у специалистов и ежегодные флюорографические исследования. В Пермском крае эти процедуры обязательны для всех групп населения.

Источник – Министерство здравоохранения Пермского края