Ставка на развитие: как льготный лизинг помогает бизнесу Прикамья расти

Предприятия края активно модернизируют производство благодаря региональной программе поддержки от Микрофинансовой компании Пермского края.

На фоне непростой экономической конъюнктуры предприятия Пермского края продолжают инвестировать в развитие и модернизацию. Одним из ключевых инструментов поддержки стал региональный льготный лизинг, реализуемый Микрофинансовой компанией Пермского края.

В 2025 году по этой программе заключено 43 договора, профинансировано приобретение 83 единиц техники и оборудования на общую сумму более 263 млн рублей. В числе участников – предприятия обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, для которых обновление оборудования стало основой роста.

Так, компания «Замок», производитель металлических дверей, модернизировала производство, установив линию порошковой окраски. Благодаря этому удалось повысить качество и увеличить выпуск продукции.

В Ординском округе «АСР-Агро» готовит к запуску производство витаминно-травяной муки – важного корма для скота и птицы. Предприятие закупило пресс-гранулятор и линию измельчения трав, что позволит выпускать свыше 10 тысяч тонн продукции ежегодно.

А в Чусовом компания «Стройсервис» запустила полуавтоматическую линию по производству сэндвич-панелей. Под новую линию построен цех, создано 10 рабочих мест. Сегодня предприятие выпускает 200 кв. м панелей в смену и планирует увеличить объёмы до 300 кв. м. Раньше компания закупала панели у сторонних производителей, теперь полностью обеспечивает собственные потребности и освоила уникальный для Уральского региона продукт – панели с графическим фактурным покрытием.

«Развитие бизнеса – это развитие региона. Благодаря программе льготного лизинга предприятия получают новые возможности для роста и обновления производства. Ставка от 4,25% годовых делает её одной из самых эффективных мер поддержки», – отмечает генеральный директор АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» Ольга Травникова.

Программа льготного лизинга, запущенная по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», позволяет предприятиям получать до 30 млн рублей на приобретение оборудования или спецтехники сроком до 5 лет с авансом от 10%.

Выгода от такой поддержки ощущается на уровне всего региона: обновляются производственные мощности, создаются новые товары, открываются рабочие места и, как следствие, растёт экономика Прикамья. Льготный лизинг работает как мультипликатор – вложенные в развитие бизнеса средства возвращаются в виде налоговых отчислений, зарплат сотрудников и социальной стабильности в округах края.

