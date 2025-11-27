Завершился Всероссийский конкурс «Карта доблести России», посвященный подвигам героев нашей страны. Проект поддержали известные общественные деятели и эксперты, рассказав о понравившихся конкурсных работах в своих социальных сетях и на официальных сайтах.

«Карта доблести России» – это масштабный образовательно-просветительский проект, призванный сохранить память о защитниках Родины: от ветеранов Великой Отечественной войны до героев наших дней.

Президент Союза участников отношений в сфере образования Наталья Максимовна Шадрина отметила на официальном сайте Обрсоюза: «Работы участников конкурса отражают глубокую мысль о войне и героизме. Война действительно не имеет конкретного облика, потому что она затрагивает всех людей независимо от национальности, возраста или пола. Подвиг же выходит за пределы временных рамок и географических границ, оставаясь примером мужества и самоотверженности для будущих поколений».

Из конкурсных работ «Карты доблести» Наталья Максимовна выделила историю Сережи Алëшкова – во время Великой Отечественной войны его, голодного и измученного мальчика, взяли к себе бойцы 510-го гвардейского стрелкового полка. Он стал солдатом, обрел новую семью и был награжден медалью «За боевые заслуги». Рассказали о нем ученики МБОУ СОШ №15 из Егорьевска, Московской области, команда «За победу и мир».

Депутат Государственной Думы РФ Анна Валерьевна Скрозникова написала на своей странице ВКонтакте: «Я очень часто слышу: «молодежь не интересуется историей», «поколение потеряно». А потом появляются такие проекты, и я понимаю – не потеряно. Просто к нему нужно найти особый подход».

Особо депутат отметила работу команды «Страж правды» из школы № 164 Санкт-Петербурга: они нашли в архивах информацию о героической гибели считавшегося пропавшим без вести капитана-лейтенанта Лазаря Ефимовича Майлина в августе 1941 года.

Режиссер и сценарист Кирилл Алексеевич Седухин поделился у себя ВКонтакте: «Работы участников конкурса напоминают нам о том, что герои среди нас были простыми людьми, проявившими невероятную силу духа перед лицом опасности. Они рисковали своей жизнью ради спасения других, демонстрируя истинное значение человеческого достоинства и патриотизма. Эти качества делают героя героем, несмотря на обстоятельства и эпохи».

Выбранная им работа – рассказ команды «Террикон» из Еленовской школы № 2 г. Докучаевск, ДНР, о ветеране СВО Евгении Рассохе, который сейчас трудится учителем физкультуры в их школе и прививает детям любовь к футболу.

Участие лидеров мнений помогло привлечь широкое внимание к конкурсу и подчеркнуть важность сохранения исторической памяти силами молодого поколения.

Источник – Учебный центр «Цифровая профессия»