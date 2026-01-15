Открыв коробку и увидев заветные бутсы, 12-летний Иван расплывается в улыбке: о такой крутой профессиональной обуви мальчишка грезил с тех пор, как решил всерьёз заняться футболом. Осуществить мечту юного осинца помог председатель Законодательного Собрания Пермского края, депутат по округу № 23 Валерий Сухих.

Шестиклассник второй школы второй год увлеченно занимается футболом и посещает секцию футбола спортивной школы имени В.А. Лобанова. До этого он увлекался конструированием лего.

В Деда Мороза, по словам мальчика, он верит, поскольку все его желания не раз исполнялись. И каждый год он вместе с мамой пишет письма доброму старику. В 2025-м семья второй год подряд приняла участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», проходящей в предновогодние дни.

Напомним: добрая традиция, помогающая осуществить мечты ребят от 3 до 17 лет из разных регионов нашей страны, была инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и проводится с 2018 года. За этот период исполнено 320 тысяч детских желаний. Ежегодно к благотворительной акции присоединяются более 120 тысяч неравнодушных граждан, в ряду которых – представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица.

По новогодней традиции в числе добрых волшебников выступил и наш депутат по округу № 23 Валерий Сухих.

«Мечты должны сбываться. Исполнил желание юного спортсмена с большим удовольствием. Это важная и приятная миссия. Пусть подарок станет мотивацией для дальнейших успехов. Для каждого ребёнка Новый год – время чудес. А когда дети видят, что их мечты важны и могут сбываться, это укрепляет их уверенность в себе и формирует позитивный взгляд на мир», – отметил Валерий Александрович.

25 декабря в Осинском центре культуры и досуга после костюмированного праздника, участником которого стал Иван, мальчика ждал ещё один новогодний сюрприз – подарок от Валерия Сухих.

Кроме профессиональной обуви, в нём оказалась лего-машинка. И, конечно, не обошлось без сладостей: набор конфет, сложенный в красивый резной домик.

Уже вечером дома мальчик собрал конструктор. По словам мамы, Ване очень понравилась гонка. «Сын уже успел поделиться новостью с другом из класса. Он очень доволен и пребывает в восторге от подарков. Огромная благодарность Валерию Александровичу за предоставленную радость», – сообщила Евгения Анатольевна.

«Ёлка желаний» как символ доброты и поддержки объединяет взрослых и детей в стремлении сделать мир лучше. Благодаря проекту счастливых детей стало больше. А счастливые улыбки детей и искренняя радость – это и есть новогоднее чудо!

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора и из архива Валерия Сухих