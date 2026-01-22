14 января в Осинском ДК собрались люди, готовые бескорыстно помочь другим. В рамках мероприятий Пермского края здесь прошёл выездной день донора. Этот день стал свидетельством проявления высокого уровня социальной ответственности граждан, готовых бескорыстно делиться своей кровью для спасения жизней.

О донорстве

Принять участие в акции и стать донором смог каждый житель старше 18 лет, обладающий хорошим здоровьем, массой тела больше 50 килограммов и отсутствием медицинских противопоказаний. Мужчинам разрешено сдать кровь максимум пять раз в течение календарного года, женщинам – четыре раза. Интервал между сдачей крови должен составлять минимум два месяца. Для участия донору потребовалось предъявить паспорт гражданина Российской Федерации либо документ, подтверждающий законное проживание в стране сроком не менее года, а также (СНИЛС).

В этот день добровольцы, пришедшие в пункт сдачи крови, прошли несколько ключевых этапов. Сначала – оформление медицинской документации: участники заполняют анкеты и подписывают информированное согласие на медицинское вмешательство. Потом – регистрация и идентификация: каждому донору заводится индивидуальная карта донора, в которую вносятся все необходимые данные. Далее –предварительное медицинское обследование: проводится взвешивание, измерение артериального давления, а также анализ уровня гемоглобина. Затем – определение группы крови и резус-фактора: эти данные необходимы для обеспечения совместимости донорской крови с реципиентом. И уже в завершение происходит процедура донации: после завершения всех подготовительных мероприятий донор направляется к месту сдачи крови, где осуществляется забор необходимого объёма крови (450 мл).

Напомним, что ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал: «Станции переливания крови в крае оснащены современным оборудованием. Это очень здорово. Я бы хотел сказать слова благодарности донорам, которые традиционно сдают кровь. Это люди, способные помогать, жертвовать. И тем самым спасать человеческие жизни и здоровье людей. Сейчас это очень актуально. Подобные акции – не показуха, а призыв к тому, чтобы мы все понимали, что, отдав частичку себя, мы можем спасти чью-то жизнь».

Участие жителей округа

В этом году, как и в предыдущие, жители округа активно приняли участие в акции. Среди участников были как новички, так и опытнейшие доноры. Их самоотверженность и стремление помогать другим являются ярким примером истинной человечности.

Особое внимание привлекла Надежда Надымова, которая сдала кровь 38 раз. Она стала донором ещё в студенчестве и продолжает это делать, понимая важность своей редкой второй отрицательной группы крови. Надежда, несмотря на возраст, решила достичь звания «Почётный донор России». Для этого необходимо безвозмездно сдать 40 и более раз цельную кровь или 60 и более раз – плазму.

«Изначально начинала сдавать кровь с целью помочь людям. Я понимаю, что моя кровь может кому-то пригодиться, особенно, если учесть её редкость. Решила стать Почётным донором России. Специально к сдаче никак не готовлюсь, но обязательно завтракаю кашей без масла и булочку, на голодный желудок нельзя ходить. Сомневающимся хочу сказать: если хочется быть нужным людям, то идти и пробовать. Чего бояться-то?! Ничего старшого в этом нет», – рассказала Надежда.

Отметим, что в Пермском крае звание «Почётный донор» имеют более 7,3 тысячи человек.

Чтобы правильно подготовиться к процедуре, следует знать, что натощак сдавать кровь нельзя. Накануне и в день сдачи исключить жирное, жареное, острое, копчёное, колбасные изделия, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца, масло, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу, бананы. Разрешены сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральная вода, хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны без масла, овощи и фрукты. За 48 часов исключить алкоголь. За 72 часа не принимать аспирин и анальгетики.

Выездные донорские акции позволяют жителям отдалённых районов региона внести вклад в спасение жизней и здоровье близких людей, нуждающихся в помощи. Медики объясняют, что одна донация – одна сдача крови – спасает в среднем три человеческие жизни.

«Осинцы очень порадовали своей активностью: кровь сдал 81 человек. Было 15 медотводов в основном из-за низкого гемоглобина и по давлению. Причинами могут быть как наследственные факторы, так и неправильный образ жизни, поэтому стоит следить за своим здоровьем. Такие выездные акции очень важны, так как стационарные пункты крови есть только в городах: Пермь, Кунгур и Березники, а желающих поучаствовать в донорском деле много, в том числе патриотически настроенных граждан в связи с происходящей специальной военной операцией. Поэтому мы приезжаем в города и сёла края, где нас ждут. С удовольствием работаем и объединяемся в донорское движение», – подвёл итоги работы Роман Токарев, врач-трансфузиолог.

Всего в январе выездные донорские акции Пермская краевая станция переливания крови (ПКСПК) организует в семи территориях региона. Кроме Осы, выездная бригада посетит Барду, Губаху, Лысьву, Нытву, Очёр и Уинское. Станьте частью доброго дела вместе с Пермской краевой станцией переливания крови!

Оксана ВЫПАСНЯК

Фото автора

Мнения

Екатерина Трапезникова: «Я считаю, что это дело благородное, кровь никогда лишней не бывает и кому-то понадобится. Сдаю в первый раз, новый год начинаю с нового дела, это хорошо. Процедура не страшная, но волнительная».

Кирилл: «Я сдал в первый раз, просто услышал об акции и захотел сдать для помощи. Всё равно кому-то достанется моя кровь, вот я этому человеку и помогу. Сначала было страшно, первый раз всё-таки, но всё нормально. Врачи хорошие. Процесс безболезненный. Сдавайте кровь, и вы поможете людям».

Наталья Калугина: «Много факторов, которые сыграли ключевую роль в том, что мы с моей коллегой пошли и стали донорами впервые. Прежде всего это небольшой, но всё же вклад в общее дело. Тем более, что бойцам на СВО требуется большое количество крови. И, наверное, это стало главной причиной, по которой мы это сделали тогда. А в последующем уже чем можем, тем и помогаем. Кровь может пойти на благое дело и в мирной жизни для пациентов».

Николай Грушичев: «Сдаю первый раз, немного волнительно. Решил стать донором, потому что надеюсь, что моя кровь кому-нибудь поможет. Я хотел очень давно это сделать, но всё как-то не получалось: у нас в городе нет такой возможности. Теперь буду знать о выездных донорских пунктах и сдавать хоть каждый квартал».