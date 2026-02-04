Если у вас есть вопросы к руководству управляющей компании, хочется «достучаться» до жильцов вашего многоквартирного дома или решить совместно какую-либо важную проблему, то вам достаточно вступить в общедомовой чат, расположенный в приложении «Госуслуги Дом».

Присоединяйтесь, знакомьтесь с соседями и вместе решайте вопросы по управлению домом.

Чат экономит ваше время и обеспечивает точность донесения информации. Такая инициатива важна, удобна в использовании, полезна и, что немаловажно, многофункциональна.

Как вступить в чат?

Скачайте приложение MAX и зарегистрируйтесь по номеру телефона.

Зайдите в «Госуслуги Дом» через подтверждённую учётную запись Госуслуг.

На главной странице выберите пункт «Домовой чат».

Нажмите на кнопку «Перейти в чат», затем «Присоединиться», и вы автоматически будете добавлены в официальный чат дома.

Скачать «Госуслуги Дом» и вступить в домовой чат: vk.cc/cR4GCm.