В 2025 году по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Пермском крае стартовали работы по проекту «Светлый край».

Важно отметить, что масштабная программа «Светлый край» реализуется с учётом запроса жителей территорий. Она рассчитана на три года и позволит обеспечить освещение участков региональных дорог, проходящих через населённые пункты.

В рамках программы проводится установка новых светильников, замена и монтаж опор освещения, прокладка кабельных линий и модернизация системы управления. Все работы выполняются с применением современных и энергоэффективных технологий.

Уже проведены работы в 17 территориях. Первые 23 км нового освещения появились в шести округах Прикамья – Пермском, Бардымском, Куединском, Чернушинском, Октябрьском и Осинском.

В нашем муниципалитете опоры со светильниками установлены в деревнях: Ирьяк, Язлова, Мостовая и в селе Кузнечиха, находящихся на автомобильной дороге «Болгары – Юго-Камский – Крылово». Не одна тысяча машин проходит в сутки по данной региональной трассе, и реализация проекта помогла решить серьёзную проблему этих населённых пунктов: обеспечить безопасность всех передвигающихся по дороге в тёмное время суток и пешеходов, и водителей.

Работы закончились в начале зимы, и жители округа уже успели оценить тот комфорт, который получили в результате реализации проекта.

Алексей, житель села Кузнечиха, говорит: «Очень хорошо, что сделали освещение: передвижение жителей стало более безопасным. Дорога соединяет обе стороны деревни, и жители вынуждены идти по обочине. Особенно переживают родители за детей. Пожилые люди ходят в магазин и церковь – всё это движение происходит вдоль трассы, поэтому освещение здесь очень нужно».

Увереннее чувствуют себя и водители, проезжая по освещённой трассе внутри населённого пункта. Так, например, Николай, проживающий в г. Оса, отмечает: «Освещение таких трасс просто необходимо. Я водитель со стажем и стараюсь соблюдать скоростной режим в населённых пунктах, но тем не менее хорошая видимость в тёмное время суток позволяет увидеть пешехода заранее и принять дополнительные предосторожности. Дети и старые люди не слишком внимательны на дороге. Поэтому важно, чтобы водитель, вовремя заметив, позаботился об их безопасности и своей».

Кроме того, в Кузнечихе функционирует сельскохозяйственное предприятие, и его работники утром поднимаются раньше всех.

Надежда Драчёва, директор ООО «Агропредприятие Кузнечиха», благодарна региональной власти за заботу о селянах. «Наши доярки идут на работу к шести часам утра. Ферма находится через дорогу и работницам приходится переходить через трассу. Освещение в этой ситуации, безусловно, влияет на человеческую безопасность. Также намного удобнее рано утром, уезжая в город, подойти к остановке. Издалека видно, какой транспорт идёт или просто большая машина, или автобус и водитель тоже видит на остановке людей. Для жителей нашего села освещение трассы – это большое благо. Спасибо за его установку», – комментирует Надежда Геннадьевна.

В последующие два года работы по установке светильников на участках дорог, расположенных в населённых пунктах Пермского края, продолжатся. Так, в текущем 2026 году освещение появится ещё в 55 населённых пунктах, в 2027 году – в 59 населённых пунктах.

«Обеспечим дороги стабильным и бесперебойным освещением, чтобы как можно больше жителей смогли передвигаться комфортно и безопасно даже в тёмное время суток. К 2027 году обеспечим региональные дороги в границах населённых пунктов уличным освещением на 100%. Новые источники света помогут снизить риск аварий и повысят безопасность пешеходов, особенно в осенне-зимний период, когда темнеет рано», – ранее подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Отметим, суммарно во всех этих населённых пунктах проживает свыше 44,5 тысяч человек. За период реализации проекта «Светлый край» планируется оборудовать освещение в 131 населённом пункте и охватить 34 муниципальных образования края. Общая длина освещения составит почти 200 км.

Светлана ГУСЕВА

Фото Татьяны Еловиковой













