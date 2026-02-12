«Лавина» – именно так называется отряд, который в этом году прибыл в Осинский муниципальный округ. Он стал частью масштабной зимней акции «Десант Прикамья». 21 студент из Пермского края приехал и провёл в округе 10 дней, чтобы оказать помощь и сделать добро местным жителям.

«Наш отряд "Лавина" является подразделением штаба регионального отделения «Всероссийские студенческие отряды». В данной акции я участвую уже шестой год. В нашей команде есть студенты, рабочие и даже школьники в возрасте от 17 до 27 лет. Мы живём в городе, учимся и работаем. Принять участие в такой акции – это своеобразная перезагрузка для нас. Мы попадаем в совершенно другие условия, чистим снег, помогаем ветеранам СВО, пожилым людям, даём концерты. Это сочетание гуманитарных целей и желания получить новые эмоции от общения с людьми и от понимания, что ты помогаешь людям. В Осе нас встретили очень радушно, нам очень нравится. Очень интересно с детьми работать, они нас ждут, готовят свои выступления, вызывают на батлы, рассказывают о своих победах. Это очень приятно, интересно и появляется желание приезжать снова и снова», – поделилась Татьяна, командир отряда «Лавина».

В этом году ежегодная патриотическая молодёжная акция «Десант Прикамья» прошла уже в 12-й раз. Она объединила 850 студентов и школьников. Основной этап акции проходил с 30 января по 8 февраля. Добровольцы оказали различную помощь местным жителям в 28 районах Пермского края. В сборные группы или как их называют «отряды» вошли студенты, выпускники, школьники и ветераны. Из Перми выехали более 300 человек, к которым на местах присоединялись школьники. Общее количество участников составило около 500 человек.

Акция призвана помочь молодым людям выбрать профессию и стать социально активными, а также воспитать в них чувство патриотизма. Такие проекты важны, так как дают молодым людям шанс почувствовать себя частью большого дела и осознать значимость заботы о пожилых и тех, кто нуждается в помощи.

Напомним, что перед отправкой отрядов «Десанта Прикамья» в край губернатор Дмитрий Махонин поприветствовал участников и пожелал им удачи: «Благодарю вас за помощь тем, кто нуждается во внимании и поддержке. Этот проект даёт возможность познакомиться с разными людьми и нашими городами, сёлами и деревнями. Желаю вам успехов и всего самого наилучшего!».

Что делают добровольцы?

Данная акция объединила сердца добровольцев, готовых бескорыстно помогать людям. В Осинском округе отряд «Лавина» успел побывать в с. Новозалесново, с. Горы, д. Мостовая, с. Гремяча, с. Крылово, с. Гамицы, д. Тишкова и г. Оса. Молодые активисты помогали семьям участников специальной военной операции и пожилым людям, очищали общественные пространства и территории социально значимых учреждений от зимнего покрова. Добровольцы привели в порядок знаковые места боевой славы времён Великой Отечественной войны, прилегающие зоны домов культуры, храмов и образовательных центров.

Волонтёрская деятельность была направлена не только физическую помощь по расчистке дворов и улиц, заготовке дров и повседневной бытовой работе, но и на духовно-нравственное обогащение жителей округа. Ребята проводили мастер-классы и творческие встречи для студентов и школьников округа, даря детям яркие впечатления и знания. Так же каждый из отрядов заранее подготовил яркую концертную программу, с песнями и танцами, подарив незабываемые моменты радости и единения.

Молодёжная патриотическая акция «Десант Прикамья» не только помогает территориям справляться с зимними трудностями, но и воспитывает у молодёжи чувство ответственности, взаимопомощи и любви к родному краю. Напомним, акция «Десант Прикамья» реализуется в регионе с 2015 года и проходит в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В 2026 году проект реализуется при поддержке Росмолодёжи и Фонда грантов губернатора Пермского края.

Оксана ВЫПАСНЯК

Фото из архива отряда

Мнения

Гульназира Занина, с. Крылово:

– Я очень довольна, что ребята пришли ко мне. С крыши снег почистили, помогают нам с друзьями фасовать травяной чай для отправки бойцам на СВО. Всем волонтёрам желаю удачи, крепкого здоровья, пусть будут счастливы. Огромная благодарность всем.

Алина, боец отряда «Лавина»:

– Мы сегодня помогаем фасовать чай с мыслью о том, что хотя бы так можем помочь нашим ребятам, мужчинам, которые находятся сейчас на защите Родины. Помогаем, чем можем, не только словами, но и делом.

Рита Сибирцева, с. Крылово:

– Очень замечательно, что есть такая акция и ребята, которые помогают. Снега в этом году очень много, самим убирать уже тяжело. А вот сейчас сидим и поглядываем в окошко, как у молодых шустро всё получается, и мы когда-то такими были. Приехали и помогли, спасибо им большое.

Александра Ивановна, г. Оса:

– Я всю жизнь прожила в Осе на улице Урицкого. Старенькая я уже, внуки и правнуки есть. Работала в школе комсомола и больше 30 лет продавцом в книжном магазине. Когда ко мне пришли волонтёры, я даже разволновалась немного: привыкла всё потихоньку делать сама, а тут такая помощь! Хорошие ребята, всем им здоровья, успехов в учёбе и работе.

Виктория, д. Мостовая:

– Такие отряды «Десанта Прикамья» у нас в Мостовую приезжают во второй раз, и нам очень нравится всё, что они делают: мастер-класс и концерт, так как мы живём в маленьком населённом пункте, и редко кто у нас бывает. От них много положительных эмоций! Мы учимся у них, готовим разные представления и на протяжении года показываем их в своём клубе, радуем наших жителей. Волонтёры для меня – это те люди, которые не оставят в беде, а всегда помогут и придут на помощь к тому, кто в этом нуждается.